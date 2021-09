5 kilometeren i Nidarø Rundt markerte starten på Trøndersk Vinterkarusell som består av seks løp gjennom vinterhalvåret. I tillegg var det også innlagt en 10 km i Nidarø Rundt. Der ble det løpt to runder i den temmelig flate og lettløpte 5 km-løypa.

Det var både flest deltakere og høyest nivå på 5 kilometeren. 13 menn løp under 17 minutter, og 7 kvinner klarte ei tid under 20 minutter. Flere unge løpere imponerte, og vi kan nevne Mathias Leroyer som vant klasse 12-13 år på 16.47, og Sven Nevin som vant klasse 14-15 år på 16.38. Tida til Mathias Leroyer er så god at han går til topps på årets norske statistikk, foran Per August Halle Haugen som har løpt på 17.06.

Lars Svorkdal som ble nummer to totalt med 15.26, er bare 16 år. I motsatt ende av aldersskalaen vant Halvor Hoveld klasse 70-75 år på 21.34 og Knut Venseth klasse 50-54 år på 16.45.





Ingrid Helene Nyhus løp inn til seier og 17.46 på 5 kilometeren. (Foto: Roger Midtstraum)



Med 16.47 løp Mathias Leroyer så fort at han har tatt en klar ledelse på den norske årsstatistikken på 5 km for klasse 12-13 år. (Foto: Roger Midtstraum)



Sven Nevin viste god høstform da han vant klasse 14-15 år på 16.38. Det holdt til en femteplass totalt. (Foto: Roger Midtstraum)



Emil Fjeld Olsen og Lisbeth Vold vant 10 kilometeren

Seieren på 10 km gikk til Emil Fjeld Olsen som løp på 34.45, og Lisbeth Vold som brukte 40.56. Lisbeth er 51 år gammel, og er en av landets bedre veteraner.

Et svært bra løp leverte også en annen veteran, 56 år gamle Terje Olsen, som ble nummer to totalt med 36.22. Ingen under 20 år deltok på 10 kilometeren.



Nummer én i herreklassen, Emil Fjeld Olsen, er å se helt til høyre, mens nummer to, Terje Olsen, står helt til venstre. (Foto: Roger Midtstraum)





Alle resultat



10 km-vinner Lisbeth Vold og Espen Hoel-Krog kan trekke pusten og gratulere hverandre med god innsats i Nidarø Rundt. (Foto: Roger Midtstraum)