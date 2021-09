I går sendte Oslo Maraton ut en e-post til årets deltakere med tilbud om early-bird-pris på neste års start om de meldte på innen søndag 26. september. Vi fikk da rask forspørsel på rabattkodene for neste år.

Da vi tok kontakt med arrangøren for å innhente kodene, fikk vi en oppsigelse på kvalitetsløpsavtalen og invitasjon til å inngå andre former for samarbeid isteden.

Oslo Maraton ønsker ikke å gi rabatt til Kondis sine medlemmer akkurat nå, men vi skal sette oss ned og snakke sammen for å finne en annen god avtale som er til felles gode for både Oslo Maraton og Kondis. Hva som kan bli innholdet i et framtidig samarbeid vet vi ikke, men vi skal holde dere informert så snart vi vet noe mer.

Vi synes dette er svært beklagelig, men Oslo Maraton er i sin fulle rett til å gå bort fra avtalen.

I vår terminliste finner du til enhver tid oversikt over kvalitetsløp med avtale med Kondis. Disse gir 40 kroner i rabatt på distanser under 21 kilometer og 80 kroner i rabatt for distanser fra 21 kilometer og oppover. Noen av arrangørene har egne rabattkoder for Kondismedlemmer, andre krever at Kondismedlemmer skriver inn medlemsnummeret sitt i påmeldingssystemet før rabatten trekkes fra, mens andre igjen har en manuel håndtering av Kondisrabatten. Dette kan løses ulikt, men det er helt sikkert er at Kondismedlemmene får rabatt på disse løpene. Videre forplikter kvalitetsløpsarrangører seg til å levere et arrangement av god kvalitet. Det er krav til god merking av løypa, antall drikkestasjoner, kontrollmåling, og klasseinndeling. Når du melder på et kvalitetsløp, skal du være trygg på at det er god kvalitet på arrangementet.