Lokasjon og avtaler for terreng-NM videreføres til de nye datoene og påmelding vil nå være åpen igjen.





Gneist og Gular er klar til å ta imot deltagerne til NM-terrengløp på Storetveitmarken 2. -3. oktober.



Norge gjenåpnes etter pandemien lørdag 25. september så mesterskapet skal kunne arrangeres under nesten normale tilstader. Arrangøren har valgt å vente til etter påmeldingsfristen med å sette opp et endelig tidsskjema, er et tentativ satt opp:

Lørdag 2. oktober

12:30 Åpning

12:45 1 km : KM gutter/jenter 11-14 år

13:15 2 km : Gutter 15-17 + menn junior

13:50 2 km : Alle klasser jenter/kvinner

14:30 3 km : Menn senior + menn veteran

Arrangøren tar sikte på premeuteling etter hvert heat.

Søndag 3. oktober

12:00 Start klubbstafett kvinner

12:45 Start klubbstafett herrer













Arrangørklubbene Gneist og Gular tok medaljer sist det ble arrangert terreng-NM i Hordaland (Osterøy 2018)



Mesterskapet blir strømmet av "Team-Myking" i samarbeide med Bergensavisen fra Direktesport sin plattform. Her kan man følge det meste som kommer til å skje i Bergen. Derfor er løypen blitt litt lagt om for å kunne gjøre en fullverdig produksjon mulig samtidig som løypen ikke er blitt forringen som trase, heller tvert i mot.



Løypekart.

Det løpes en rundløype på 1000 meter som løpes 2 ganger i alle klasser med unntak av menn senior og menn veteran. Der løpes det 3 runder.







Link NM terrengløp sin hjemmeside



Link NM terrengløp FB