Det virker som om folk ønsker seg tilbake til hvordan det var før pandemien, for da får vi mange folk som boltrer seg ute i løypene!

Jeg tok en prat med vinneren av kort løype, og fire øvrige deltakere, der en av deltakerne bruker krykker, og han kommer seg imponerende rundt i løypene, med relativt gode tider. Så det er bare å applaudere for den oppfinnsomheten som han viser.

Kristoffer Pettersen (37) Vinneren av kort løype





Hva skiller denne løypa fra andre løyper som du også løper?

– Det er at det er mye gruspartier, og så er det fint med noen skaupartier. Og så er det utforbakker som du får fart i. Det er gøy å løpe i løypa. Det er flere myke partier, og så er det noen saftige oppforbakker!

Hvorfor løper du så fort?

– Det er bare trening som gir utslaget. Og skitrening om vinteren og ellers trening på rulleski, hjelper for oppforbakkene. Og så har jeg et sunt kosthold.

Er det alltid artig å løpe karusell-løp?

– Ja, det vil jeg si, og jeg ser alltid frem til dem. Det er veldig gøy. Dette er mitt første karusell-løp i år. Så jeg kommer til å skjerpe meg med deltakelse neste år, men i år har tiden gått med til så mye annet, så derfor har jeg ikke hatt tid og anledning til å være med på flere karusell-løp!

Jeg synes for øvrig at karusellen har et fantastisk opplegg, og alle folkene er så greie!

Heidi Haugland (48) Deltaker

Gir karusellen deg bare gode minner?

-Ja, så absolutt! Og jeg får veldig mange forskjellige minner, men de aller fleste er positive. Det er flotte turer og løyper. Og så er løypeprofilen variert fra sted til sted. Løypene er merket, og på den måten unngår man å rote seg bort!

Hva er det du liker med karusellen?

-Det er at man kan løpe sitt eget tempo. Og så treffer man mange folk, og alle er så snille!

Hva er situasjonen for løping og karusellen akkurat nå?

-Samfunnet åpner gradvis, og man treffer mer og mer folk. Noen folk er isolerte, men noen er heldigvis vant til å gå ut, og folk prater stadig om karusellen, og hvor bra den er for folkehelsa!

Jeg synes arrangørene og de som preparerer løypene gjør en fantastisk god jobb, og det er mye smil og vennlighet og dugnadsånd over karusellen. Her jobber folk frivillig!

Erland Førde Møll (41) Deltaker

Hvordan fikk du idéen om å være med i karusellen?

-Det begynte for 6 år siden gjennom Bymisjonen! Der utløste en løpegruppe min interesse for karusellen! Jeg er utrolig glad for at jeg nå har blitt bitt av basillen med å løpe karusell-løp! Det er en god hobby, og det gir meg mye positivt!

Hvorfor har du blitt så glad i karusellen?

-Jeg får løpt mange varierte løyper. Og så treffer jeg andre, og det er mange hyggelige folk. Så karusellen er også sosial i tillegg til å ta seg ut, eller ta det som en tur!

Hva synes du om løpemiljøet i karusellen?

-Det er veldig bra, og jeg liker at folk står og heier rundt i løypa, og roper heiarop! Og så kan man løpe som man vil, og man kan løpe på fullført eller på tid. Men løper man på tid, så viser resultatlista hvordan det gikk. Jeg har dessuten masse skryt til alle de som er frivillige i karusellen. De gjør en uvurderlig bra jobb!

Dette løpet arrangeres for 2. gang, og det er 1. gang at jeg løper det. Det er fin løype, og man får også god utsikt underveis i løpet! Så takk til alle som bidrar til at vi setter så pris på disse løpene!

Per Helge Fjørtoft (41) Deltaker

Hvorfor er løpene i karusellen så fascinerende?

-Det er at traséen og løypene er ulike fra gang til gang! Man blir kjent i turområdene i Kristiansand, og man får anledning til å bli sliten i løypene og å svette litt for resultatene!

Hva synes du om å arrangere et løp ved et Kanonmuseum?

-Jeg synes det er artig at man får til dette. Og så kan løpeturen kombineres med historie på museet ved at man ser seg litt om! Jeg har ikke løpt her før. Og i dag er jeg har sammen med kona og to små barn. Jeg pleier å være ute på løpene, og det er god stemning i løpene, og det setter mange pris på!

Hva skal til for å unngå middelmådige eller dårlige tider?

-Jeg har ingen tidsambisjoner, men man må slåss mot seg selv og andre for å komme høyt opp på resultatlista, i tillegg til at man bør være godt trent. Jeg noterer egen tid. Og så sammenlikner jeg tidene mine, og jeg konkurrerer da også med og mot de som står på listene.

Hva skal til for å trives i karusellen?

-Det er at man liker hygge og folk, og setter pris på turer og/eller løp! Jeg synes dette er veldig gøy. Det er 1. året mitt som jeg er med på karusellen. Kona mi har vært med flere ganger og år før. Det er viktig å få løpt, og det er en god drivkraft å oppnå ei god økt! Jeg synes også at Oljestafetten er gøy, og jeg har vært med på den også. Men jeg må bruke tiden til også å ta seg av barnene våre!

Det er gøy å være ute i det fri. Man holder seg i form, og alle folk kan være med. Og man kan inspirere seg selv og andre med å delta!

Anders Heivoll (33) Deltaker som bruker krykker i løpene!

Du løper med krykker, hvordan startet det?

-Jeg fikk en ryggskade på snowboard fra jeg var 17 år. Først satt jeg ett år i rullestol, og deretter begynte jeg med krykker. Jeg kan bruke begge beina, og jeg hinker ikke. Men jeg er svakere enn folk flest med beinene mine!

Hva synes du om løpene og dine muligheter der?

-Det er artig at løypene er varierte, for da får vi brynt oss på flere ting. Jeg er gladest i oppforbakker og tunge partier i løypene, for da kan jeg holde et bra tempo i forhold til de som løper uten krykker! Så det skiller ikke så mye mellom meg og de andre løperne i tid i de tyngste partiene i løypa, uansett hvor vi løper!

Hva synes om løpemiljøet og om karusellen som stadig går sin vante gang?

-Det er utrolig gøy å løpe. Jeg begynte å være med på karusellen først i år. Jeg synes det er artig å snakke om karusellen og løypene både før og etter løpet! Og så er det gøy med positive tilrop i løypa! Det skader ikke med god stemning!