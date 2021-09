- Jeg er veldig fornøyd. Jeg er ikke bedre enn dette til å løpe nattorientering, sa Anne Margrethe Hausken Nordberg like etter målgang på Lillomarka arena. Da hadde veteranen fra Nydalens SK tatt seg gjennom årets NM-natt løype på like under en time.Og hennes ferdigheter i nattemørke viste seg mer enn godt nok til å «løpe hjem» høstens 4. individuelle NM-gull. Når en legger til at Hausken Nordberg også har et NM-gull i stafett denne høsten, er hånden full. Stor prestasjon, men hun må erkjenne at nattorientering er noe spesielt:

- Når en løper alene ute i natten føler en seg av og til ganske liten.

Etter en solid nattøkt - som forberedelse – forrige helg var det uansett ingen som var i nærheten av Hausken Nordberg denne siste fredagen i september, og hun sikret seg NM-gull med solide 6 minutter ned til Ane Dyrkorn på andreplass. Victoria Hæstad Bjørnstad kompletterte pallen.

I herreklassen var det «høstens store navn» - Audun Heimdal – som viste klasse. Gull på NM-mellomdistanse, ankermann på NM-vinnerne i stafett, 3 seire på rappen under Norgescup i Trondheim for en uke tilbake, ble fulgt opp av en ny seier under fredagskveldens NM-natt:

- Jeg åpnet veldig bra – og tok igjen Anders Nordberg allerede på 1. post. Det var litt overraskende. Videre løp jeg også godt. Og jeg må si meg fornøyd med løpet selv om det ble en bom på slutten, oppsummerte NTNUI-løperen.

Bommen mot slutten av løpet kostet noe tid, men det var drøye 4 minutter ned til klubbkamerat Vegard Gulbrandsen – på sølvplass. Jon Aukrust Osmoen tok bronsen.

Tekst: Norsk orientering

Ane Dyrkorn, NTNUI spurter inn til sølv i D21E tett fulgt i oppløpet av nattens dronning og NM vinner Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalen.

Resultater

D 21-E, 6 800 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 59.06,

2) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.05.06,

3) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.05.35,

4) Marianne Andersen, Kristiansand OK, 1.07.08,

5) Marte Narum, Nydalens SK, 1.07.55,

6) Siri Ulvestad, Nydalens SK, 1.08.06.

H 21-E, 10 910 m:

1) Audun Heimdal, NTNUI, 1.11.55,

2) Vegard Gulbrandsen, NTNUI, 1.16.06,

3) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 1.17.18,

4) Anders Haga, Nydalens SK, 1.18.07,

5) Niels Christian Hellerud, Halden SK, 1.19.04,

6) Hans Petter Mathisen, NTNUI, 1.19.24,

0) Sven Hellmüller, Bækkelagets SK, 1.31.47.

Arrangøren stilte med pyro-show i innspurten