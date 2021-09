Thorbjørn Ludvigsen vant Stoltzekleiven Opp for åttende gang i dag, men det ble en spennende kamp mot Halfdan E Færø opp gjennom trappene til Sandvikspilen. De som stod på toppen og ventet på at de beste skulle komme i mål fikk høre at halvveis ledet Halfdan E Færø med to sekunder på Lars Sæterlid Hella og fire sekunder på Thorbjørn Ludvigsen.

Ved tretrappene, som ikke er så langt fra toppen, ledet Halfdan med to sekunder på Thorbjørn, mens Lars Sæterlid Hella var forsvunnet ut av tetkampen. Og da de gikk i mål et minutt senere hadde Thorbjørn Ludvigsen fått en ledelse på seks sekunder på Halfdan E Færø.

For kvinnene var det en langt klarere seier til Karoline Holsen Kyte som ledet fra start til mål, og Karoline er vel dermed en slags Stoltzedronning siden dette var fjerde gangen på rad hun vant her. Men i dag så vi også en slags prinsesse i 16 år gamle Selma Eldevik som tok andreplassen. Hun viste dermed samme løpsstyrken i trappene i Stoltzen som da hun i sommer vant Bergen Fjellmaraton. Kondis hadde tippet henne som en outsider som utmerket godt kunne utfordre de etablerte motbakkeløperne, noe hun virkelig også gjorde.

Karoline Holsen Kyte var naturlig nok glad:

– I dag er jeg veldig glad og fornøyd. Målet var to ting: det ene var å få en god tid, og tangering av pers er jeg veldig fornøyd med. Det var i 2016 jeg løp på den tiden sist. Og dessuten var det et mål om å vinne, men jeg visste at det var veldig sterke løpere på startstreken.

Tredjeplassen for kvinnene gikk til Nora Markhus fra Stord IL. Hun startet tidligere på dagen og var dradd hjem da premieutdelingen startet. Senere på dagen løp Emma Julie Dyrhovden seg inn foran Nora Markhus, men da hadde arrangørene foretatt premieutdelingen. Har man ambisjoner om topp-plasseringer må man stille i seedet pulje.

Det var som vanlig stor stemning rundt Stoltzekleiven Opp, og det fullførte nærmere 2900 løpere. Og både arrangører og deltagere var nok glade for at Stoltzekleiven Opp var tilbake etter at det ble avlyst i fjor på grunn av koronapandemien. Og i dag var det til og med dagen da Norge åpnet opp igjen, og alle smittevernsrestriksjoner forsvant.

De to løpsdagene hadde nokså forskjellige værfohold: regn og vind om fredagen og sol og stille om lørdagen.



Her avgjøres duellen mellom Thorbjørn Ludvigsen og Halfdan E Færø. Halfdan må avgi noen sekunder i den helt siste delen opp mot mål.



Lars Sæterlid Hella var med i tetkampen i første delen av løpet, men forsvant helt ut mot slutten.



Nok en gang var Thorbjørn Ludvigsen den aller raskeste opp Stoltzekleiven.



Premiepallen menn: Halfdan E Færø, Thorbjørn Ludvigsen og Vegard Holsen.

De 20 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1610 Thorbjørn Ludvigsen Varegg Fleridrett / Varegg IL Menn 18-34 år 08:30 2 1592 Halfdan E Færø Varegg IL Menn 18-34 år 08:37 3 1319 Vegard Holsen Førde IL Menn 18-34 år 08:50 4 1267 Anders Sommer Varegg IL Menn 18-34 år 08:55 5 1601 Joel Dyrhovden Samnanger IL Menn 18-34 år 08:57 6 1538 Daniel Instanes Varegg IL Menn 18-34 år 09:05 7 1574 Sondre Tysseland Samnanger IL Menn 18-34 år 09:18 8 1265 Aleksander Fjeld Andersen Geilo Idrettslag Menn 18-34 år 09:26 9 5296 Yngve Kiserud BFG Bergen Løpeklubb / Bergen Løpeklubb Menn 40-44 år 09:27 10 1285 Helgheim Tor Equinor Bergen BIL Menn 18-34 år 09:28 11 1556 Lorentz E. Linde Bergen Triathlon Club / Varegg IL Menn 35-39 år 09:28 12 1333 Knud Kalsås Kristiansand Orientering Menn 35-39 år 09:30 13 1279 Eirik Knappskog Sekkingstad AS Menn 18-34 år 09:34 14 1275 Brynjel Furnes Berland Ask Friidrett / Ask Menn 18-34 år 09:37 15 1271 Andreas Fleten Nielsen Varegg Fleridrett / Varegg IL Menn 18-34 år 09:40 16 1287 Håvard Klakegg Jølster IL Menn 18-34 år 09:40 17 1583 Lars Sæterlid Hella Varegg IL Menn 18-34 år 09:41 18 1327 Helge Haugen Hornindal IL / Hordvik IL Menn 35-39 år 09:46 19 1307 Morten Urdal Bakke Kamp/Vestheim IF / Bergen Bemanning Menn 18-34 år 09:46 20 1363 Vegard Magnussen Fjellgeitene Menn 40-44 år 09:48



Ingen tvil om hvem som er beste kvinne i Stoltzekleivn, en klar seier til Karoline Holsen Kyte.



16 år gamle Selma Eldevik yppet seg med aller beste motbakkeløperne i landet. Inn til en andreplass.

Selma Eldevik kan fortelle at hun har trent en del i Stoltzen, så hun kjenner løypen:

– Jeg har tenkt igjennom løpet mange ganger på forhånd, innrømmer hun.

Men hun er på ingen måte noen nybegynner i Stoltzen:

– Jeg har jo vært med siden jeg var 10 år. Dette har alltid vært årets høydepunkt, selv om jeg deltar i løp på bane og sånt.

– Og det er ganske kult å endelig komme på pallen da, stråler Selma.



Premiepallen kvinner: Karoline Holsen Kyte og Selma Eldevik. Nora Markhus var gått hjem, uvitende om at hun havnet på premiepallen.

De 20 beste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1493 Karoline Holsen Kyte Førde IL Kvinner 18-34 år 09:45 2 1466 Selma Eldevik Varegg Fleridrett / Varegg IL Jenter 15-17 år 10:09 3 2112 Emma Julie Dyrhovden Framo BIL Kvinner 18-34 år 10:21 4 1187 Nora Markhus Stord IL (Allianseidrettslag) / Stord IL Kvinner 18-34 år 10:24 5 1484 Anita Iversen Lilleskare Bergen Løpeklubb Kvinner 40-44 år 10:26 6 1457 Karoline Finne Gular Kvinner 18-34 år 11:11 7 1219 Målfrid H Valdersnes BFG Bergen Kvinner 45-49 år 11:18 8 4001 Cathrine Horn - Kvinner 18-34 år 11:26 9 987 Julie Kvelvane Voss IL Jenter 15-17 år 11:37 10 1448 Ida Vabø Legehuset Varden Kvinner 35-39 år 11:37 11 1191 Ine-Therese Binner Subsea7 Kvinner 18-34 år 11:40 12 1475 Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Fleridrett / Varegg IL Kvinner 35-39 år 11:50 13 4633 Nadine Steiger - Kvinner 18-34 år 11:55 14 1209 Caroline Christie Varegg Fleridrett / Varegg - Fjellgeitene Kvinner 40-44 år 12:00 15 353 Thea Kramer .. Jenter 15-17 år 12:06 15 979 Andersen Trude Voss IL Kvinner 45-49 år 12:06 17 1189 Helene Morken - Kvinner 18-34 år 12:11 18 1221 Vigdis Gaupholm Reigstad FRI IL / Asko Kvinner 45-49 år 12:14 19 17 Charlotte Watson Varegg Fleridrett / Varegg IL Kvinner 18-34 år 12:16 20 1199 Stine Mari Taule Gular / - Kvinner 18-34 år 12:18



Litt overraskende så havnet Anita Iversen Lilleskare utenfor premiepallen denne gangen. Men det var bare et par sekunder fra hennes femteplass til en plass på pallen.



Karoline Finne inn til en fin sjetteplass med 11:11. Hun har i sin lange Stoltzekarriere en bestetid så god som 10:20.



Sara-Rebekka Færø Linde er mer en fjelløper enn en motbakkeløper. Må gi fra seg klasseseieren i Kvinner 35-39 år.



Anita Iversen Lilleskare og Sara-Rebekka Færø Linde kan ikke gjøre annet enn å gratulere Karoline Holsen Kyte med seieren.



Et solid og godt gjennomført løp av Selma Eldevik som utfordrer de etablerte fjelløperne.



Speakerbrødrene Øyvind Macody Lund og løpsleder Carl Eilert Macody Lund leverte en grundig og spennende kommentering på det som skjedde i løypen og i målområdet foran teltet. Pappa Ivar Hostad følger også godt med.



Joel Dyrhovden er alltid med i tetstriden på Stoltzekleiven Opp. Her gratulerer han Thorbjørn Ludvigsen.



Bjarne Ludvigsen tar klasseseieren i Menn 50-54 år



På 80-tallet var det Bjørn Hølleland som var kongen av Stoltzen. Han vant løpet både i 1980, 82, 83, 84, 85 og 88. Denne gangen blir det andreplass i klasse Menn 55-59 år.



Øystein Hanstveit er også en av de spreke i klasse Menn 55-59 år. Her er han bare 9 sekunder etter Bjørn Hølleland.



Sondre Arne Hoff er først og fremst mellomdistanseløper. Da er det nok litt uvant at banen går bratt oppover.



John Arild Andersen tar klasseseieren i Menn 70-74 år. Tiden blir sterke 13:18.



Emma Hanstveit har sammen med sin tvillingsøster levert mange godt løp i Stoltzekleiven. Denne gang blir det nummer 26 på 12:34.



Ida Vabø vinner klasse Kvinner 35-39 år og tar en 10. plass totalt.



Eivind Farestveit Larsen.



Daniel Instanes tar sjetteplassen.



Femteplass til Joel Dyrhovden



Ikke akkurat tribuner, men det går jo an å speide ned etter løperne som sliter seg oppover.



Ekteparet Sølvi Renate og Tor Johan Nedreberg Askeland er begge ivrige og gode løpere. Tor Johan løper her inn på 10:09. Sølvi er denne gang funksjonær.



Brynjulf Vonen har her gjennomført løpet for 34 gang. Da har han fått med seg de aller fleste utgavene.



Lars Olaf Haaheim tar klasseseieren i Menn 45-49 år.



Halfdan E Færø og Karoline Holsen Kyte er samboere, og det var ikke så langt unna at begge tok seieren i Stoltzen.



Roger Erstad.



Ståle Leiren.



Noen tilskuere på toppen.



65 år gamle Einar Færø er opphavet til Færøklanen: hans barn er alle gode løpere. I dag var følgende av dem representert i Stoltzen:

Halfdan Emil, Sara-Rebekka, Magnus-Johan og Jo Harald. Selv er han en super løper som i årets Knarvikmila løp 5 km på 18:22.



Vegard Holsen fra Førde er et nytt navn på premiepallen i Stoltzen, i dag tok han tredjeplass. Det er ikke helt ut av det blå, han satser på motbakkeløp. I år har han blant annet levert gode løp på Svinestranda Opp og Balestrand Opp.