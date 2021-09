Friidrettsgruppa i Skarphedin sammen med Sport 1 Glexe planla dette løpet endelig i midten av august 2021. Det manglet et skikkelig motbakkeløp i området, så derfor ble det besluttet å starte opp dette med en målsetting om å klare 100 deltakere totalt. Interessen var enorm og tilslutt ble det 126 påmeldte tilsammen.



Været var bare helt fantastisk, selv om vind på toppen. Løypa var bra merka og dugnadsgjengen bar opp tidtakeranlegget og drikke til deltakerne som var sponset av Kiwi. Arrangementet hadde tilgang til fasilitetene til Lifjellstua som stilte opp med toalettfasiliteter og dusj for de som ønsket det. I tillegg var det flere uttrekkspremier hvor hovedgevinsten var et helgeopphold på Lifjellstua for 4 personer trukket ut av alle som deltok.

Selve løpet ble dramatisk da en av forgrunnsfigurene Matias Sunde misset starten med 40 sekunder, samt at etter ca 900 meter så falt en av forhåndsfavorittene Magnus Aarestad og pådro seg et stygt kutt og etter en vurdering av Røde Kors så ble han kjørt til sykehus for å sy.

Løpet er 3,9 km og cirka 380 høydemeter og fra målgang har man bra utsikt nedover løypa. Diskusjonene gikk om hvor bra vinnertiden skulle bli og tidene varierte fra 19.59 til 22 minutter. Når vi såg løperne så var det vann mellom de beste og spenningen ble utløst når vi såg at startnummer 86 Tobias Aarekol vant med tiden 21.23 foran startnummer 17 Anders Hekkli på tiden 21.57. 3.plass til Lars Olav Aspheim Kåsa med tiden 22.23. 5.plass til 15 åringen Sondre Harstad Rinde med tiden 22.39 var imponerende. Av damene var startnummer 92 Mariann Roe best med tiden 26.26 foran (66 Vilde Nerhus med tiden 27.12 og Trude Harstad (45-49) på tiden 29.54.

Arrangementet var meget vellykket og både arrangører og deltakere var veldig godt fornøyd med dagens arrangement. Dette vil bli et årlig arrangement.



Starten for konkurranseklassen.



Mariann Roe er ikke ukjent med å ha startnummer på seg, hun har en fortid som dyktig baneløper.

Resultater kvinner konkurranseklasse:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 92 Mariann Roe Skarphedin IL K23-34 26:26 2 66 Vilde Nerhus Skarphedin K20-22 27:13 3 74 Trude Harstad Sparebanken sør K45-49 29:54 4 80 Marianne Dale Skarphedin K40-44 31:05 5 111 Torhild Skagestad Otra IL K20-22 31:26 6 36 Silje Listaul Skarphedin K23-34 31:30 7 6 Camilla Dale BØ I TELEMARK K23-34 31:41 8 19 Elisabeth Gåra BØ I TELEMARK K23-34 33:48 9 33 Ingeborg Lindheim GVARV K35-39 34:45 10 25 Ingvil Djuvik BØ I TELEMARK K35-39 34:51 11 87 Trude Elisabeth Nordbø Snøgg K23-34 37:16 12 110 Hilde Dritina Lønnestad Sport 1 Glexe K23-34 37:24 13 48 Lisa Dawn Aarnes GVARV K23-34 37:34 14 65 Stefanie Reinhardt GVARV K40-44 38:01 15 13 Anlaug Grave GVARV K35-39 38:31 16 35 Aslaug Aspheim Skien Komm. / Grenland Ski K45-49 42:21 17 50 Elin Høiseth GVARV K60-64 43:46



Anders Hekkli går i mål til en andreplass.

Resultater menn konkurranseklasse:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 86 Tobias Aarekol Vindafjord IL / Hsg/ M16-17 21:24 2 17 Anders Hekkli AKKERHAUGEN M18-19 21:58 3 2 Lars Olav Aspheim Kåsa HSG / Grenland Ski M16-17 22:23 4 63 Svein Halvor Dahl Skarphedin M23-34 22:36 5 76 Sondre Harstad Rinde Skarphedin M14-15 22:39 6 11 Lars Svaland Birkenes IL M23-34 23:11 7 20 Espen Spro Johansen Røa IL M23-34 23:34 8 29 Knut Eirik Aspheim Kåsa Grenland Ski M14-15 23:45 9 12 Matias Sunde Skarphedin M18-19 25:21 10 88 Håvard Ødegård KONGSBERG M35-39 25:50 11 123 Gunnar Brekke Amundsen Skarphedin M23-34 25:58 12 10 Hans Olav Kåsa Grenland Ski M50-54 26:05 13 124 Bård Kleppe BØ M40-44 26:16 14 40 Pål Hekkli Skarphedin AT Skog BIL M45-49 26:37 15 59 Kjell Terje Slettemeås Skarphedin M40-44 26:54 16 15 Magnus Therkelsen HLK M23-34 27:00 17 1 Sondre Svalastog IL Rein M35-39 27:07 18 78 Trond Are Hoel Grenland Hundekjørerklubb M45-49 27:13 19 30 Brage Christoffersen Det Bøherriske Stikompani M23-34 27:19 20 38 Øystein Arneberg Bø Milers M23-34 27:22 21 61 Karl Magnus Mangerud Seljord Idrettslag M35-39 27:48 22 24 Øystein Slettemeås Skarphedin / Hørte IL M35-39 27:54 23 62 Jonas Lid Snøgg Friidrett M14-15 28:05 24 122 Tor Egil Kaasa Skarphedin M45-49 28:36 25 8 Cato Listaul Bø Milers M23-34 28:45 26 75 Tobias Harstad Rinde Skarphedin M12-13 28:54 27 95 Asbjørn Kravik Team Hvilepils M35-39 29:05 28 28 Ole Morten Aasgrav BØ I TELEMARK M60-64 29:33 29 112 Henrik Larsen Team Ledhobby M23-34 29:45 30 119 Martin Listaul Seljord Idrettslag/Team Træne M23-34 29:55 31 79 Sondre Tråer Brenna Gransherad IL M12-13 30:41 32 77 Birk Lurås Hoel Grenland Hundekjørerklubb M18-19 30:51 33 85 Christopher Curtis Breisås sti og Rekreasjon M23-34 30:54 34 14 Gunnar Øygarden LUNDE M40-44 31:27 35 4 Hans Edward Norheim Lahus Skade IL M0-11 31:57 36 41 Knut Midttun BØ I TELEMARK M50-54 32:00 37 49 Eirik Liland Aass Bryggeri M55-59 32:04 38 97 Øystein Heggelund Skarphedin IL M45-49 32:33 39 114 Frode Bergan Skarphedin / Labkroken M55-59 33:11 40 100 Arne Steen BK Ski M60-64 34:02 41 39 Erik Omdal PORSGRUNN M55-59 34:12 42 51 Stian Kallesten Brødrene Kallesten Rør M23-34 34:48 43 113 Eivind Baas Dølemo IL M50-54 35:03 44 96 Vidar Lindestad LUNDE M45-49 35:31 45 121 Jon Vehus Dølemo IL M50-54 35:38 46 5 Lars Håvard Gregersen GVARV M50-54 35:47 47 104 Kjetil Gusfre SKIEN M40-44 35:58 48 90 Johans Sauro Lilleland Tinn IL M12-13 36:04 49 84 Gunnar Berge Rustad IL M55-59 36:36 50 34 Leif Halvor Sunde Arkitektum AS M23-34 36:50 51 58 Audun Gåra Høllènn I.L M35-39 37:29 52 60 Mattias Skyvukstad Urædd Friidrett M18-19 38:46 53 126 Lars Erik Brynjulvsrud Skarphedin M55-59 39:10



Gunnar Berge.



Knut Eirik Aspheim Kåsa



Lars Erik Brynjulvsrud



Lars Svaland



Svein Halvor Dahl.