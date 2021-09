Resultater

D 13-14, 3 030 m:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 28.09,

2) Henni Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 28.11,

3) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 28.32,

4) Emma Aune Rytter Jakobsen, OK Moss, 31.25,

5) Tuva Berger Gjelstad, Oppsal Orientering, 31.28,

6) Synne Nordby Hvenekilde, Oppsal Orientering, 31.30.

D 15-16, 3 330 m:

1) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 25.31,

2) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 28.38,

3) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 28.54,

4) Hanne Wærp Hauge, Nydalens SK, 29.36,

5) Marie Scheele, Nydalens SK, 29.40,

6) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 30.47.

H 13-14, 3 030 m:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 21.46,

2) Magnus Rørlien Jevanord, Fossum IF, 24.01,

3) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 24.08,

4) Sondre Hafskjold, Nydalens SK, 25.45,

5) Ask Felland Sætnan, Fossum IF, 25.49,

5) Peter Telle-Hansen, Tyrving IL, 25.49.

H 15-16, 3 640 m:

1) Martin Christoffer Borg, IL Koll, 28.44,

2) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 28.49,

3) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 29.01,

4) Even Lien, Gjø-Vard OL, 29.03,

5) Per Noah Sommerhein, Nydalens SK, 30.15,

6) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 30.46.