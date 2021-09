I 2014 ble det svenske hinderløpet (OCR) arrangert for første gang i Holmenkollen. Med unntak av i fjor, da løpet ble avlyst på grunn av pandemien, har det blitt arrangert hvert år siden. Og deltakerne har strømmet til. Sist løpet ble arrangert, altså i 2019, var det 4158 deltakere. Skuffelsen var derfor stor blant de påmeldte da det populære løpet ble avlyst i fjor. Men det resulterte i at gleden var desto større da det på ny kunne arrangeres nå i år. Og den begivenheten fant sted på lørdag - i strålende sol og flott høstvær.



Riktig nok ble det i år en noe kortere løype enn i 2019, og noen av de mest spektakulære hindrene var heller ikke fraktet med over grensa fra Sverige, men Holmenkollbakken står der hvert år som et permanent avslutningshinder hvor deltakerne skal løpe opp unnarennet. Eller rettere sagt: de aller fleste går sakte oppover den stupbratte bakken, med skyhøy puls og lunger jobbende på spreng. Og det hadde selvfølgelig vært rikelig anlednign til å få brukt opp det meste av krefter lenge før bakken skulle forseres også.



Det var i år noe deltakerbegrensning - og startpuljene ble i tillegg delt opp i enda mindre grupper enn tilfellet har vært tidligere år - men det var likevel 1720 fullførende (1110 menn og 610 kvinner) i denne 7. utgaven av Toughets Holmenkollen.



ALLE RESULTATER



I eliteklassen for menn var det Kristoffer Adolfsen som vant på 40:27. Noen få sekunder bak kom Martin Bäckström på 40:39, mens Jørgen Tresselt tok 3. plassen med 41:48. Til sammenligning var disse tidene 10 minutter raskere enn tidene til de tre beste i 2019 - noe som sannsynligvis forteller noe om at løypa i år var litt kortere og enklere.



I eliteklassen for kvinner sikret svenske Sara Forsström seieren foran Julie Alexandra Wahr. Disse kom i mål på henholdsvis 47:44 og 48:35. Tredjeplassen gikk til Anette Jokstad på 50:46. Også kvinnenes tider var rundt 10 minutter raskere i år enn tilfellet var sist løpet ble arrangert.



Neste års Toughest i Holmenkollen arrangeres 10. september 2022. Og påmeldingen har allerede startet.



10 beste menn totalt

Plass Navn Lag Tid 1 Adolfsen, Kristoffer 00:40:27 2 Bäckström, Martin Hälle IF 00:40:39 3 Tresselt, Jørgen Team OCR Norway 00:41:48 4 Lefol, Yohan 00:42:48 5 Danielkiewic, Tomasz xRunners 00:43:17 6 Rekunenko, Artjoms LATVIA 00:43:32 7 Karlsson, Kristoffer TEAM OCR NORWAY 00:43:38 8 Moen, Thomas Svensson 00:44:08 9 Lund, Morten Team LundMoen 00:44:44 10 Lenander, Sebastian GRIPEN OCR 00:44:44



10 beste kvinner totalt

Plass Navn Lag Tid 1 Forsström, Sara Hälle IF 00:47:44 2 Wahr, Julie Alexandra 00:48:35 3 Jokstad, Anette Velledalen IL 00:50:46 4 Wellner, Maja Team Kroppslabbet 00:51:24 5 Stølen, Gunhild 00:51:59 6 Tahirovic, Adna Asics Frontrunner 00:57:28 7 Gleditsch, Marte 00:58:15 8 Smola, Selina Wannabe vikings 00:58:21 9 Wiese, Linda Spajdergrrl 01:00:22 10 Barli Evensen, Katrine 01:00:35



ALLE RESULTATER



Se flere bilder i bildekarusellen øverst



Se også bilder i Kondis sin bildebase Imageshop



Les også reportasje fra tidligere års Toughest i Holmenkollen:

2019

2018

2016

2014





Etter fjorårets avlysning var det på lørdag endelig duket for den 7. utgaven av hinderløpet Toughest i Holmenkollen. (Foto: Bjørn Johannessen)