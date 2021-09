Maratonutvalget fremmet i går forslag for Kondis sitt styre om at den midlertidige tilføyelsen i punkt 10, i reglene for hvilke løp som skulle gjelde for utmerkelser til antall hel- og halvmaratonløp, fjernes. Denne tilføyelsen gjorde det mulig å bruke resultater fra virtuelle løp når en skulle samle løp for disse utmerkelsene.

Maratonutvalget innførte punkt 10 i reglene for utmerkelser slik at de som samlet på løp til Kondis sine utmerkelser også kunne gjøre dette selv om myndighetene hadde stengt ned idretten. Dette var punkt 10 i reglene for utmerkelser: 10. Midlertidig tilføyelse på grunn av restriksjoner på fysiske løpsarrangement under viruspandemi: Virtuelle løp godkjennes inntil videre som tellende. Med virtuelle løp menes løp der deltakerne ikke samles på ett sted/en startstrek for en samtidig start, men løper en gitt distanse innenfor en gitt tidsramme på et selvvalgt sted. Det er en sentral, offisiell arrangør som administrerer påmelding, premiering og resultatlister. Løpet skal være åpent for alle og ha en offisiell hjemme- eller Facebookside. Arrangørens kontaktdetaljer, inklusiv foretaksnummer, skal være oppgitt på hjemmesiden/Facebooksiden. Resultatlister skal være allment tilgjengelige uten pålogging. Denne tilføyelsen gjelder med tilbakevirkende kraft fra 12. mars 2020 og er planlagt avviklet når restriksjonene på ordinære idrettsarrangement oppheves. Da det ikke lenger var restriksjoner i det å arrangere løp, ønsket Maratonutvalget å ta dette punktet ut av reglene. Vedtaket gjelder fra dags dato og skal ikke ha tilbakevirkende kraft. Oppdaterte regler for utmerkelser for antall maraton- og halvmaratonløp som utdeles i regi av Kondis etter endringen 27. september 2021: Registrering etter disse regler er en forutsetning for tildeling av premier fra Den norske Maratonklubb (DnM)/Kondis for fullførte maraton- og halvmaratonløp. Godkjenning av utførte løp foretas av administrasjonen i Kondis. Ankeinstans er styret i Kondis. Løp som godkjennes skal være utlyst med offisielle resultater etter løpsdistanse (42,195 km /21,0975 km). Søkeren har ansvar for bekreftelse av utenlandske resultater. Løp skal være approbert av nasjonalt/internasjonalt særforbund eller interesseorganisasjon som Kondis. Løypene skal være kunngjort på forhånd i terminlister fra approberende organisasjon. Løperen må være entydig identifisert i løpets resultatliste. Dersom løperen har løpt på annen deltakers startnummer, må bekreftelse foreligge fra arrangøren eller i offisiell terminliste. Maratonpassering under ultraløp og triatlon/Ironman kan godkjennes dersom det foreligger offisiell mellomtid maraton. Tiden må foreligge i offisiell resultatliste. Bare en maraton godkjennes per ultraløp. Funksjonærløp kan godkjennes hvis funksjonærløpet kunngjøres i innbydelsen. Det må foreligge ansvarlig kontrollør/tidtaker (ikke en av deltakerne) for funksjonærløpet. Kun det ordinære løpets funksjonærer kan få godkjent funksjonærløpet som tellende. Løpet må gå i den ordinære løypa. Bekreftet resultatliste må framlegges. Funksjonærløpet skal avvikles innen 3 uker før eller etter det ordinære løpet. Avvik må forhåndgodkjennes av maratonutvalget. Løp som ikke tilfredsstiller reglene overfor, godkjennes under følgende forutsetninger: Løpet skal være åpent for alle og legges inn på en offisiell terminliste minimum 3 uker før løpsdato. Løypa skal være entydig definert og det skal ikke være nødvendig å løpe med kart for å finne fram. Dersom løperne tar tiden selv og arrangøren ikke har tidtaking (Cannonball-løp): Deltakerne skal løpe med GPS. Tid og distanse skal kontrolleres av en funksjonær eller en annen løper. Løpet skal ha minimum 3 startende maratonløpere som har til hensikt å fullføre. Det skal føres resultatliste og denne skal publiseres. Hvis ikke løypa er oppmålt, tillates et lite avvik i distansen pga unøyaktigheter i GPS-måling. LES OGSÅ: Regler for utmerkelser for antall halv- og helmaratonløp er blitt revidert Kondis trenger din støtte

