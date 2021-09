Sist helg gikk det historiske ultraløpet fra Athen til Sparta, på den historiske løypen etter en som løp distansen 490 år før vår tidsregning. Mer om det senere.

I Spartathlon løp Simen Holvik i mål på 27:48:30 til en sterk 20.plass som er den nest beste tiden av en nordmann noensinne. Bare Jon Harald Berge har løpt raskere (25:09:38). Magnus Thorud fullførte på 33:33:24. Han var bare 9 sekunder fra målet sitt om å fullføre på 33:33:33. 35 år gamle Magnus Thorud er nest yngste nordmann som har fullført dette historiske ultraløpet. Jørgen Lien var yngstemann (33:30:00) i 1996, 27 år gammel.

Simen Holvik er mannen som i sommer ble kjent for å løpe Norge på langs, fra Nordkapp til Lindesnes.

Halvveis i løpet var Magnus rundt 125. plass, men han avanserte stadig i feltet, og løp i mål som 70. mann på 33 timer og 33 minutter. 165 av 281 deltakere klarte maksimaltiden på 36 timer.

Spartathlon er et prestisjetungt ultraløp på 246.8 glohete kilometer fra Athen til Sparta og regnes som et av verdens tøffeste ultraløp. Bare å fullføre innen makstiden på 36 timer er en bragd. Du har ellers 75 check point underveis som alle har en makstid. 50 miles må passeres på 9:30 og 100 miles på rundt 22 timer.

Eiolf Eivindsen brøt, men han har 15 gjennomføringer fra tidligere og kan dermed kalle seg litt av en levende legende innen dette løpet.

I år var det ikke varmen som var det mest plagsomme for løperne, Magnus Thorud forteller at det var iskaldt i en periode på natten, temperaturen lå mellom 4 og 8 grader om morgenen.

– Men det var glohett på dagen altså! Jeg trodde jeg skulle besvime på slutten der.



Magnus Thorud og Simen Holvik før start (Foto: Eiolf Eivindsen)

Historisk løype

Spartathlon er et løp som drar linjene fra antikkens Hellas og helt frem til dagens maratonløping. Historien forteller nemlig at Feidippides var athensk budbringer som ble sendt til Sparta for å be om hjelp da den persiske hæren gjorde landgang ved Marathon. Han løp rundt 240 km på to dager. Han løp deretter rundt 42 km fra slagmarken i nærheten av Marathon og til Athen for å fortelle om den greske seieren over perserne i slaget ved Marathon (490 f.Kr.). (Wikipedia)

Marathon-distansen var derfor bare den siste delen av løpingen til Feidippides, den historiske starten var altså ultraløpet fra Athen til Sparta.

Dette markeres hvert år i september, siden dette var måneden da Feidippides fikk sitt oppdrag fra kongen.

Historien forteller også at da Feidippides hadde løpt de 42 kilometrene fra Marathon til Athen så overbrakte han budskapet sitt med ordene «Vi har vunnet», og deretter døde av utmattelse.



Eiolf Eivindsen brøt, men han har 15 gjennomføringer fra tidligere Spartathlon.



Magnus skriver på facebook sammen med bildet ovenfor:

Kongen og meg

– Et ufattelig stort øyeblikk for en liten ultraløper fra Norge.

– Jeg løp de 246 km med et bilde av barna som jeg la på kong Leonidas fot før jeg kysset den. Helt magisk

Simen Holvik krysser en kanal.

20 beste i Spartathlon 2021:

Plass Fullt navn #BIB Nasjonalitet Avslutt dag / tid Sluttid 1 Zisimopoulos Fotis 275 Hellas 25.09.2021 04:57 21:57:20 2 Brunner Radek 123 Tsjekkia 25.09.2021 06:17 23:17:30 3 Dyster Milan 100 Tsjekkia 25.09.2021 06:53 23:52:57 4 Penalba López Iván 131 Spania 25.09.2021 07:22 24:21:49 5 Vecvagaris Matiss 107 Latvia 25.09.2021 07:49 24:49:18 6 Horčička Jiří 233 Tsjekkia 25.09.2021 08:10 25:10:36 7 Dzaviza Diana 205 Latvia 25.09.2021 08:24 25:23:59 8 De Las Heras Monforte Nicolas 150 Spania 25.09.2021 08:41 25:41:09 9 Maraz Zsuzsanna 156 Ungarn 25.09.2021 09:00 25:59:51 10 Honkala Noora 285 Finland 25.09.2021 09:27 26:26:48 11 Gyöngyösi János Tibor 214 Ungarn 25.09.2021 09:47 26:46:53 12 Jirásek Marek 256 Tsjekkia 25.09.2021 09:56 26:56:37 13 Hawkins Daniel 142 Storbritannia 25.09.2021 09:59 26:58:59 14 Verdier Philippe 92 Frankrike 25.09.2021 10:00 27:00:04 15 Lizak Marisa 187 USA 25.09.2021 10:05 27:04:49 16 Videtic Luke 161 Slovenia 25.09.2021 10:07 27:06:47 17 Kudlak Paweł 72 Polen 25.09.2021 10:12 27:12:11 18 Kozjek Domen 148 Slovenia 25.09.2021 10:25 27:24:32 19 Ben David 221 Storbritannia 25.09.2021 10:45 27:44:58 20 Holvik Simen 164 Norge 25.09.2021 10:48 27:48:30 21 Miklic Mirko Bogomir 273 Slovenia 25.09.2021 10:53 27:53:15