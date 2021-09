Det tradisjonsrike høstløpet Ørsjødilten ble søndag arrangert på Prestebakke utenfor Halden. Løpet ble i 2019 arrangert for 40. gang. Så etter avlysningen i fjor, på grunn av pandemien, ble årets løp det 41. i rekken.



Løpets lengste distanse er på 21 km (halvmaraton). I tillegg er det løyper på 8 km og 5 km pluss barneløp. Det er dermed tilbud for enhver alder og løpsform.



I langløypa på 21 km ble til slutt den tidligere verdemsmesteren i orientering, svenske Emil Wingstedt som løper for Halden SK, for sterk for løyperekordholderen fra 2019 Even Løvås, Halden IL. 46-årige Wingstedt tok seieren på 1.17.20, med Løvås kun 15 sekunder bak på 1.17.35. Løvås sin løyperekord fra 2019 er på 1.16.56. Tredjeplassen i søndagens løp gikk til Jonas Aamodt Moræus, Bratsberg IL på 1.19.41. Det var 21 menn som fullførte den 21 km lange løypa.



Også i kvinneklassen på 21 km var det en spennende kamp om seieren. Tessa Frenay, Halden IL, som vant løpet på 1.27.22 i 2019, åpnet hardest og ledet lenge. Hun har imidlertid ikke helt samme treningsgrunnlag som tidligere og ble passert av Camilla Bønøgård, fra Sarpsborg, som opprinnelig er fotballspiller, men har vært svært løpsivrig det siste året. Bønøgård vant dermed Ørsjødilten på 1.28.38, mens Frenay tok 2. plassen på 1.30.35. Derfra var det et stort sprang ned til 3. plassen som gikk til Grethe Emilie Roer, OK Moss på 2.07.29. Det var kun fire kvinner som fullførte den 21 km lange løypa. For to uker siden vant for øvrig Camilla Bønøgård 10 km i Halden Byløp på 37.36, mens Tessa Frenay i samme løp vant 5 km på 18.20.



På 8 km var det Rino Slåen som vant på 37.07 foran Ulf Roger Olsen på 38.22 og Casper Johnsen på 38.39. Kvinneklassen ble her vunnet av Lill Merethe Hansen på 44.38, mens Carmen Magnussen tok 2. plassen og Lotte Lagerholt 3. plassen på henholdsvis 47.11 og 53.00. Det var 26 fullførende deltakere på 8 km.



Den korteste løypa, på 5 km, vant Lion Frenay på 19.54. Fredrik Signebøen tok 2. plassen på 20.59 og Sigmund Bokerød 3. plassen på 21.07. Kvinneklassen vant Anja Wingstedt på 25.45 foran Quinty Dora Frenay på 27.44 og Thine Storehjelm på 30.00. Totalt 28 fullførte 5 km.



Til sammen på de tre distansene i årets utgave av Ørsjødilten var det dermed 79 fullførende deltakere.



Komplette resultatlister



Alle kvinner på 21 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Camilla Bønøgård SARPSBORG 1:28:38.0 2 Tessa Frenay Halden IL / Team Frenay 1:30:35.0 3 Grethe Emilie Roer OK Moss 2:07:29.00 4 Josefine Bakke HALDEN 2:14:39.00



De beste menn på 21 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Emil Tobias Wingstedt Halden Skiklubb 1:17:20.0 2 Even Løvås Halden IL 1:17:35.0 3 Jonas Aamodt Moræus Bratsberg IL 1:19:41.0 4 Magnar Wium Idd Sportsklubb 1:23:23.0 5 Milan Frenay Halden IL / Team Frenay 1:24:27.0 6 Aanon Røring HALDEN 1:32:04.0 7 Christian Nicolai Bjørke Halden SK 1:35:33.0 7 Per Øyvind Fange HALDEN 1:35:33.0 9 Christer Ax-Olsen HALDEN 1:36:27.0 10 Erik Hattestad HALDEN 1:37:17.0



De beste kvinner på 8 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Lill Merethe Hansen HALDEN 44:38.0 2 Carmen Magnussen HALDEN 47:11.0 3 Lotte Lagerholt Lotte Lagerholt 53:00.0 4 Nina Christine Veel Nordbye IDD SK 1:01:28.0 5 Sunniva Falch-Pedersen TISTEDAL 1:04:21.0



De beste menn på 8 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Rino Slåen HALDEN 37:07.0 2 Ulf Roger Olsen TORP 38:22.0 3 Ruben André Sagli Houmsmoen Idd Sportsklubb 38:39.0 4 Casper Johnsen Idd Sportsklubb / Idd sk 40:28.0 5 Jostein Tafjord Privat 41:31.0



De beste kvinner på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Anja Wingstedt Halden Skiklubb 25:45.0 2 Quinty Dora Frenay Halden IL / Team Frenay 27:44.0 3 Thine Storehjelm FREDRIKSTAD 30:00.0 4 Ingjerd Buer Løvås Aktivitetssenteret Halden 31:12.0 5 Yuma Daleng Hck løp 35:28.0



De beste menn på 5 km

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Lion Frenay Halden IL / Team Frenay 19:54.0 2 Fredrik Signebøen Tistedalen FL 20:59.0 3 Sigmund Bokerød Halden CK 21:07.0 4 Oddbjørn Homstvedt Fil Borg 22:41.0 5 Ville Emil Wingstedt Halden Skiklubb 22:49.0