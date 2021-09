På den gruslagte Løvstien nedenfor Løvstakken ble det før pandemien gjennomført 72 løp i henhold til Parkrun-konseptet, men da Norge og verden stengte ned i fjor vår rammet det også disse løpene. Ulempen med å tilhøre et verdensomspennende konsept er kanskje at man må følge beslutninger tatt andre steder, og Parkrun stengte ned over hele verden da pandemien var en kjensgjerning.

Parkrun har dermed ikke hatt løp som har vært ordnet etter kohorter, smittevern og avstandsregler, de har bare vært nedstengt.

Men på lørdag var det altså løp igjen langs den nokså kuperte grusveien som fremdeles er under arbeid, med trase langs Løvstakken, på bysiden.

I dette gjenåpningsløpet dukket det opp 22 løpsivrige deltakere til starten klokken 9:30. En gjeng frivillige foretar den nødvendige organiseringen, som er lik i alle Parkrun i hele verden: tidtaking gjøres ved at løperne får utdelt lapper med strek-koder ved målgang, disse blir koblet til rekkefølgen i mål. Alle må registrere seg før de stiller til start. Sammen med en mobiltelefon er dette hele opplegget, det er likt på alle steder det arrangeres. For noen løpere er det et samlemål å delta i ulike Parkruns over hele verden.

Og her på Løvstien merkes det internasjonale aspektet ved at flere av deltakerne og arrangørene har engelsk som talespråk når beskjeder utveksles og det heies på løpere.

Løypen i Løvstien Parkrun går frem og tilbake, og dermed passeres mål/start-området midt i løpet, og arrangørene og de som har kommet i mål heier frem løperne som jobber seg oppover den vesle bakken der.

De første som passerer mål er Calum Leitch og Jon Berg Eriksen, kun to sekunder skiller dem. 20:38 er ikke verst i en løype som går en god del opp og ned.

Og dermed er Løvstien Parkrun tilbake på sporet, nå blir det løp hver lørdag fremover.

Om Løvstien Parkrun

Løpet arrangeres av frivillige, og er alltid gratis. Man registrerer seg (én gang) på https://www.parkrun.no/register/ og så er det bare å møte opp. Mer informasjon om løpet finnes på https://www.parkrun.no/lovstien/ og på Facebook.



Løypen er kontrollmålt av Kondis, går utelukkende på grus og er delvis kupert. En fin utfordring for de som vil sjekke formen, de som ønsker en hyggelig og sosial joggetur med andre, og de som aldri tidligere har vært med på organisert løp. Det er innafor med gåpauser, og løpet har ingen makstid.



Her går starten i det første Løvstien Parkrun på et og et halvt år.



Denne gjengen var de frivillige i dette løpet: Aurelia Lewis, Alan Lewis, Millie Feldborg, Morten Åsnes, Nikolas Jon Aarland.



Mille Feldborg er den nye "Event Director" i Løvstien parkrun.



Jon Berg Eriksen passerer start/mål-området, men han har en runde igjen mot sør i Løvstien.



Shona Mackie.



Heidi Espedal er en av initiativtagerne og tidligere leder for Løvstien Parkrun. Nå kan hun konsentrere seg om løpingen.



Shona Mackie blir beste kvinne.





Nikolas Jon Aarland deler ut "tokens" til løperne som går i mål.



Tokens er rett og slett små lapper med strekkode på.



Utsikten fra start/mål-områder går utover Damsgårdssundet mot Bergen sentrum.



Nikolas Jon Aarland har det med å dukke opp der det arrangeres løp.



Målpassering.