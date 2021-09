Gjesdalmilå er ein småkupert 10 km som går rundt Edlandsvatnet på Ålgård. I år sprang 44 på tid og 4 utan tidtaking. I tillegg var det 44 ungar som var med på det 800 m lange barneløpet.

Sara Aarseth som vann dameklassen, har sjølv løyperekorden med 37.52, sett i 2018, og ho vann òg løpet i 2017. Løpet i år var ikkje hennes lettaste.

– Det var veldig tungt, eg har vore forkjøla nokre veker, så det vart første hardøkta på ei god stund, fortel ho til Kondis og legg til:

– Den småkuperte løypa har ei tøff avslutning opp frå vatnet, og i år var det òg ein del vind undervegs. Arrangørane er flinke, så det er eit kjekt løp, sjølv om forholda og løypa er litt tøffare enn eg likar det, seier Sara som har planar om å springe Kystløpet i Egersund og kan hende 3-sjøersløpet i Stavanger seinare i haust.

Monika Vassbø på andreplass kom i mål 18 sekund bak Sara Aarseth, og faktisk var det berre 39 sekund som skilte dei fem første kvinnene i mål.

I herreklassen var det litt meir vatn mellom båtane. Kim Andre Haugstad var med sine 33.21 halvanna minutt framføre Kristian Bjørsvik med Bjøro Nevland 19 sekund til bak på tredjeplass. Løyperekorden er på 31.17 og vart sett av Frew Zenebe Brkineh i 2018.





Kim Andre Haugstad hadde tid til å juble for sigeren før han sprang i mål inne på stadion på Ålgård. (Foto: arrangøren)





Sara Aarseth hadde god grunn til å smile etter at ho hadde teki sin tredje siger i Gjesdalmilå. (Foto: Bjørn Sundvor)





For dei som likar å springe rundt vatn, er Gjesdalmilå eit godt alternativ.





Alle resultat





Ungane hadde sitt eige løp på 800 m. (Foto: arrangøren)