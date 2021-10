Det hele startet for 21 år siden og har siden rullet avgårde med 4-6 nattløp hver høst, cupen er nå inne i sin 22. sesong og onsdag ble løp nr 100 arrangert. Denne gangen fra Fossumbanen i Bærum, dessverre sørget nyhogst for at løypene ble av det mer rufstete slaget. Her var det viktig å finne den lureste trassene mellom kvist og kvast, så rett på veilvalg var ikke alltid så lurt.

Cupen har 5 klasser alt etter hvor langt en vil løpe i finalen, hvor en velger mellom 15, 10 og 6 km + en rekruttløype.

Legendar-klassen ble vunnet av Håkon Raadal Bjørlo, NTNUI foran Rasmus Rørholt Theisen Nydalen, mens Kari-klassen ble vunnet av Tyrvings Mathilde Rundhaug foran Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering.



I Ola-klassen var det Nydalens Teodor Mo Hjelseth, som tok en komfortabel seier, og Nydalens toppet også Lokal-klassen med 4 løpere i toppen her var Even Angell-Pettersen nr 1.



Boye Wangensteen, Lillomarka OL, vant rekruttklassen foran Nydalens Alma Rygh Holten og Andreas N Aspelund.

Resultater

Legendar, 3 600 m:

1) Håkon Raadal Bjørlo, NTNUI, 27.00,

2) Rasmus Rørholt Theisen, Nydalens SK, 28.37,

3) Simen Aamodt, Nydalens SK, 30.17,

4) Einar Melsom, Helsingin Suunistajat, 30.41,

5) Anders Haugskott, OL Trollelg, 31.24,

6) Ove Baardsgaard, Nydalens SK, 32.58.

Kari, 3 500 m:

1) Mathilde Rundhaug, Tyrving IL, 36.38,

2) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 36.48,

3) Oda Scheele, Nydalens SK, 37.05,

4) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 38.28,

5) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 41.43,

​6) Ingrid Marie Stubban Hygen, Østmarka OK, 44.30.

Ola, 3 500 m:

1) Teodor Mo Hjelseth, Nydalens SK, 29.13,

2) Lars-Christian Unger, Nydalens SK, 32.28,

3) Marius Bakke, Fossum IF, 32.46,

4) Eirik Svergja Rustad, Bækkelagets SK, 32.56,

5) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 33.35,

6) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 33.40.

Lokal, 3 400 m:

1) Even Angell-Petersen, Nydalens SK, 36.24,

2) Runar Hafskjold, Nydalens SK, 36.37,

3) Jan Tore Henriksen, Nydalens SK, 39.18,

4) Knut Aalde, Nydalens SK, 39.23,

5) Sebastian Wettergreen, Fossum IF, 39.28,

6) Björn Mo Östgren, IL GeoForm, 39.35,

6) Ragnar Maalen-Johansen, NOTEAM, 1.15.46.

Rekrutt, 2 600 m:

1) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 35.00,

2) Alma Rygh Holten, Nydalens SK, 36.25,

3) Andreas N Aspelund, Nydalens SK, 38.41,

4) Kristine Woldene, Fossum IF, 43.10,

5) Christian Berge Gjellestad, Nydalens SK, 45.31,

6) Helle S. Boldingh Debernard, Nydalens SK, 45.41,