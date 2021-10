Så var vi kommet til det 17. karusell-løpet for sesongen, og løypa gikk i idylliske og vakre Jegersberg. Dette løpet var et nytt løp med ny trasé, og det heter Jegersberg Rundt. Det var to løypelengder på menyen, ei kort løype på 4,4 km og ei lang løype på 7,8 km. Løypene gikk både i samme og i ulikt terreng. Og derfor var ikke lang løype den korte løypa to ganger, men vi løp litt annerledes denne gangen!

Det var fellesstart klokken 17.15 på lang løype, og den korte løypa gikk på fullført.

Jeg tok en prat med vinneren av lang løype, og 3 øvrige deltakere for å lodde stemningen.

Jørgen Solli Strøm-Olsen (30) Vinneren av lang løype

Kan man trene for mye eller for lite?

-Det er klart at man kan det! Men for egen del trener jeg ikke for mye! Jeg har det gøy, og jeg trener 4 ganger i uka. Og jeg løper for det meste langt, og løypelengdene er alt fra 10 km opp til 15 km og 16 km.

Hvordan forbereder du deg til et karusell-løp?

-Jeg kommer fra jobb. Deretter spiser jeg litt, og så slapper jeg litt av. Så motiverer jeg meg for løpet, og så er det gøy med den konkurransen som vi har på løpene i karusellen!

Hva skal til for å være et kjent navn i karusellen?

-Jeg er for det meste med for gøy, men det er artig å være et navn blant alle deltakerne. Man må alltid ha gode tider for å komme høyt opp på resultatlista. Og så er karusellen er bra tiltak, og det er imponerende at det som arrangerer holder på med planlegging og gjennomføring av løp store deler av uken! Vi skyldes dem en stor takk for dette!

Håkon Puntervold (30) Deltaker

Har du noe håp og ønske med dagens karusell-løp?

-Det er mye terreng og mye opp og ned i dag, men jeg ønsker ei best mulig tid. Jeg ønsker å komme godt under tiden min på Sommerløpet i Kvadraturen i år, og den tiden var 58 minutter. Det er ei lang og variert løype, hvis man velger å løpe på tid. Det er noen lange oppforbakker, og de sliter på tempoet. Men jeg liker at det er to forskjellige og to like løyper i dag, og det er ikke Milsluker på programmet, slik at lang løype er noe mer og noe annerledes enn kort løype, selv om man løper i samme løype i perioder av løpet. Så for meg gir det meg motivasjon at lang løype ikke er kort løype to ganger!

Hva skal til for å gjøre deg fornøyd med et karusell-løp?

-Det er at jeg kommer i mål på ei god tid, og at resultatet mitt lever opp til min forventning!

Har du noen forhåpninger med sesongen?

-Det er egentlig å være med på alle løpene i karusellen. Men jeg har vært litt syk, og så har vi hatt denne korona-pandemien i byen. Så derfor er det 2 ganger i år som jeg ikke har løpt. Det gikk ikke å bli med på alle løpene, selv om det er min målsetning. Og så krysser vi fingrene for neste år!

Borgny Abrahamsen (72) Deltaker

Hva er et godt karusell-løp for deg?

-Det er at vi får fint vær, og at jeg unngår å bli bitt av flåtten!

Jeg setter også pris på å treffe mange kjente, og hvis jeg treffer noen nye fjes, så prater jeg med disse folkene også. Det er godt med regelmessig trim, gjerne hver dag!

Hva krever du av deg selv i karusell-løpene?

-Jeg setter meg ei tid i hodet! Og jeg skal ikke bruke mer tid enn den tida som jeg forestiller meg. Og veldig ofte gjør jeg det slik, og jeg konkurrerer mot meg selv og mot mine tidligere tider!

Hva synes du om Jegersberg?

-Det er helt topp! Jeg har bodd i nærheten av Jegersberg siden 1971. Og jeg bor bevisst nærme, for jeg synes Jegersberg er slikt et herlig sted og friområde! Jeg bruker Jegersberg mye i hverdagen!

Hva ønsker du av karusell-deltakere som har passert 70 år?

-Jeg oppfordrer folk over 70 år til å stille i karusellen! Når du nettopp har fylt 70 år, bestemmer du over kroppen selv, men når du blir 75 eller 80 år, så bestemmer kroppen over deg! Det er viktig å finne på noe å gjøre, og karusellen er nærmest uvurderlig viktig i den sammenheng!

Arild Flystveit (52) Deltaker

Hva slags løype venter oss her i dag?

-Jeg har aldri løpt dette løpet før! Det heter jo Jegersberg Rundt, så det er ei kort og ei lang løype rundt i Jegersberg. Jeg løper mye i dette terrenget, så i dag vil jeg nok løpe på noen av stiene som jeg har løpt i før!

Hva skal til for å lykkes med et løp?

-Det er å holde oppe farten hele veien, og ikke begynne for hardt!

Har du noen forventninger i dag?

-Det er å løpe så fort jeg klarer! Jeg pleier alltid å løpe Milslukeren, men i dag kan man velge mellom kort løype på 4,4 km og lang løype på 7,8 km.

Hva vil du si til folk som ikke stiller her i dag?

-Nå må flere komme seg ut og løpe! Og neste år regner vi å være tilbake der vi var før pandemien! Jeg synes folk bør prøve å komme seg i form. For egen del setter jeg pris på harde løp, og det er derfor jeg deltar!

NB! Neste karusell-løp er i høstferien, og det blir torsdag 7. oktober på Flekkerøya!

