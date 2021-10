En noe regntung start på løpet som går langs fjorden fra Garnes til Risnes ved Trengereid. Tage Morken Augustson har lagt seg i tetgruppen allerede her. Bak i hvitt er Daniel Beeder som ble nr 2.

Birte Nordbø (74), Bjørg Fagnastøl (106), Sandra Opdahl (138) og Nils Selvik har fått følge av Marit Bjørgen (til venstre) som fulgte løperne de første fire kilometrene.



Tage Augustson nærmer seg mål. Sluttiden ble 1:08:39. Dette holdt ikke til løyperekord, men han hadde over et minutts klaring til nummer to.



Vinner av dameklassen Kristin Vabø er i ferd med å innhente Alexander Skogvold. En liten bakke til mål gjenstår.



Therese Johaug deler ut premier til herrene.

# Name Club Time Behind Menn 1 348 Tage Morken Augustson NOR Varegg / Team Kjell 01:08:39 +0:00 2 250 Daniel Beeder NOR Gular 01:09:51 +1:12 3 274 Jonas Lillejord NOR Osterøy IL 01:10:52 +2:13 4 337 Ken-Tony Johansen NOR Gular 01:11:18 +2:39 5 158 Andreas Vågen NOR FRI IL 01:12:03 +3:24 6 101 Espen Borge Joensen NOR FRI IL / Team BJ 01:12:14 +3:35 7 195 Vadym Makohon NOR NYBORG 01:12:51 +4:12 8 371 Brynjel Furnes Berland NOR Ask Friidrett 01:12:57 +4:18 9 359 Anders Kjærevik NOR BFG Bergen Løpeklubb 01:13:43 +5:04 10 395 Sjur Ferkingstad NOR Spirit Friidrettsklubb 01:14:49 +6:10 11 53 Håvard Berland NOR BFG Bergen Løpeklubb 01:15:01 +6:22 12 193 Arnfinn Aadland NOR Stord IL 01:15:04 +6:25

Totalt 224 menn fullførte.



De tre beste damene, Kristin Vabø kan smile bredt for både bestemannspremie og premie for løyperekorden.

Kvinner 1 329 Kristin Vabø NOR Spirit Friidrettsklubb 01:19:19 +0:00 2 342 Målfrid Hermansen NOR BFG Bergen Løpeklubb 01:23:08 +3:49 3 18 Siren Rosenlund NOR Varegg Fleridrett 01:24:08 +4:49 4 159 Nora Midttun NOR FRI IL 01:24:43 +5:24 5 275 Anne-Mette Juuhl NOR Gular 01:24:44 +5:25 6 140 Sølvi Renate N. Askeland NOR Varegg Fleridrett 01:25:43 +6:24 7 257 Ine Birgitte Nyhus NOR Varegg Fleridrett 01:26:54 +7:35 8 356 Ingrid Gaarder NOR BERGEN 01:29:04 +9:45 9 382 Jori Mørkve NOR Voss Friidrettslag 01:30:16 +10:57 10 58 Elisabeth Tangen Haug NOR HSI 01:30:18 +10:59 11 223 Linda Grøning NOR Varegg Fleridrett 01:30:23 +11:04 12 10 Elise Orten NOR FRI IL 01:30:28 +11:09

Totalt 77 kvinner fullførte.

Alle foto: Jan Ringheim.

