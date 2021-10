Ingeborg Østgård vant ikke bare Ida Eides Minneløp, men hun satte også norsk juniorrekord på 5 km. Med 16.12 var hun hele 45 sekunder under den gamle rekorden som ble holdt av Emilie Moe og Mari Roligheten Ruud. Ingeborg var imidlertid ikke den eneste som løp under den gamle rekorden. Ina Halle Haugen var i hælene på Ingeborg Østgård hele veien og ble nummer to bare sekundet bak. I fjor løp Ina på 16.14 og satte rekord i klasse 16-17 år, så for henne var det pers med 1 sekund.

Kvinnefeltet i Ida Eides Minneløp var veldig ungdommelig, og fem av de seks første i mål var tenåringer. Sjøl om alle er oppført i klasse 18-19 år i resultatlista, er flere av dem yngre. Wilma Bekkemoen Torbjörnsson som ble nummer tre med 17.37 er bare 14 år, mens Malin Hoelsveen som er 16 år, ble nummer fem med 17.56.



Bare 14 år gamle Wilma Bekkemoen Torbjörnsson ble nummer tre med 17.37. Her har hun følge av Frederick Emil Høyerholt som ble nummer 19 i guttenes 18-19-årsklasse. Dessverre var det ikke noen egne klasser for de som var yngre enn 18, og mange langt yngre løp derfor i denne klassen. (Foto: Bjørn Johannessen)



Norgesløpet hadde fartsholdere for et vidt spekter av tider, og her ser vi Stein Gunleiksrud som var fartsholder for de som ville løpe under 27.30 på 5 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



I herreklassen tok Sigurd Ruud Skjeseth seieren på 14.24. Han hadde lenge følge av Trym Tønnessen og Jonatan Vedvik. Med mindre enn 1 km igjen nærmest sjangla Jonatan Vedvik ut av løypa og segna om på bakken. Heldigvis var det ikke noe alvorlig som skjedde.

– Etter skade og tre måneder uten løping så gikk han rett og slett på en god gammeldags smell. Han innså nok ikke at han var satt tilbake formmessig og justerte ikke farten før det var bom stopp, forteller Fredrik Vedvik til Kondis om det som skjedde.

Trym Tønnessen måtte gi noen meter til Sigurd Ruud Skjeseth inn mot mål og kom på andreplass med 14.29. Philip Massacand som løper i klasse 18-19 år, ble nummer tre med 14.40.

Hele ni mann løp under 15 minutter. Fire av dem var U20-løpere og seks av de ni var U23-løpere, så også på herresida var det et ungdommelig tetfelt. Dessverre har arrangøren plassert alle under 20 i år i klasse 18-19 år, og det er derfor vanskelig å vite hvem av de yngste som utmerka seg mest i forhold til alderen, men vi kan ta med at 11 år gamle Per-August Halle Haugen løp på 16.23, og at 14 år gamle Sondre Strande Omland satte aldersrekord i klasse 14-15 år med 15.12.

Det skal også sies at mange veteraner leverte knallgode løp. Rashid Handule står oppført som suveren ener i klasse 50-54 år med 15.56, men han er født i 1966 og skulle stått som vinner av klasse 55-59 år, foran klubbkamerat i BUL, Abedeslam Naji, som løp på 17.18. Svein Egil Linnerud gikk til topps i klasse 60-64 år med 17.38, Ger van Graas vant klasse 65-69 år på 18.29 og Kjell Jonhaugen klasse 75-79 år på 22.05.

135 kvinner og 172 menn fullførte 5 kilometeren som starta i et regnvær som gav seg før de fleste var kommet til mål. Vinden var ikke sterkere enn at forholdene må kunne karakteriseres som nokså gode.



Det var kamp om posisjonene og stor fart allerede ut fra start på 5 kilometeren. Jentene stod en god del lenger bak i feltet, og dessverre fikk de unødvendig dårlige bruttotider som er de som gjelder for de som kjemper om topplasseringene totalt. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Sigurd Ruud Skjeseth dro hele vegen, men hadde følge av Jonatan Vedvik og Trym Tønnesen helt til bare 800 m gjenstod. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



11 år gamle Per-August Halle Haugen (til venstre) løp 5 km på imponerende 16.23, noe som var en forbedring av persen med 43 sekunder. Her har han selskap av Jens Kristian Samuelsen som kom i mål på 16.22. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Svein Egil Linnerud fra Hunndalen løp på 17.33 og var bare 11 sekunder bak aldersrekorden i 60-64 år. Her gir han Karl Olaf Høntorp litt drahjelp. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Nils-Ingar Aadne løp selvsagt Ida Eides Minneløp for å hylle sin kjære tre år etter det tragiske dødsfallet. Tida hans ble 16.31. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Edman- og Epland-show på 10 km

På 10 km var Ferdinand Kvan Edman dagens mann. Etter en sugende avslutning tangerte han sin egen pers og vant på 28.56. Senay Fissehatsion som gjorde mye av drajobben underveis, hadde ikke sjanse til å matche Ferdinands fartsøkning på de siste kilometerne og ble nummer to med 29.39. Magnus Tuv Myhre ble nummer tre med 30.03.

Pernilla Epland som har hatt en skadeprega sesong, er i stigende form og vant kvinneklassen på 34.15. Hun fortalte etter målgang at hun vurderer å satse på maraton fram mot neste sesong. Astrid Brathaug Sørset ble nummer to med 34.49 mens Jessica Gunnarsson som nylig fylte 45, ble nummer tre med 37.10. I alt fullførte 81 kvinner og 281 menn 10 kilometeren i Norgesløpet.



Ferdinand Kvan Edman (3400) kom godt ut da startskuddet for 10 kilometeren gikk. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Ca. en kilometer etter start ligger Astrid Brathaug Sørset (3405) og Pernilla Epland side om side. (Foto: Marianne Røhme)



Etter hvert fikk Pernilla Epland ei luke, og til slutt vant hun med 34 sekunders margin på 34.15. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Litt lenger bak i feltet kom løperne som perler på den berømte snora. To av de som skinte i grønt, var Löplabbet-sjef Tor Fauske og eks-eliteløper Sindre Buraas. (Foto: Marianne Røhme)



Skiskytter Vetle Sjaastad Christiansen imponerte med joggesko og ble nummer fem på 32.00​. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Ferdinand Kvan Edman fikk vist at han har et stort register - fra 1500 m til 10 km. Her ser vi han i seiersintervju med Jack Waitz som var speaker under løpet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Karoline Næss og Jon Fiva vant halvmaratonløpet

Halvmaratondistansen i Norgesløpet var noe mindre eliteprega enn 5 og 10 kilometeren. Men det var veldig mye sprekhet og se her også, og raskeste dame var Karoline Næss som løp på 1.24.35. Hun var 26 sekunder foran Kristine Velle på andreplass og halvannet minutt foran Silje Christiansen på tredjeplass.

Herreklassen ble vunnet av Jon Fiva på 1.13.59. Han hadde lenge følge av Olger Pedersen som ble nummer to med 1.14.08. Vi merker oss også et sterkt løp av Herbjørn Brennhovd som vant klasse 70-74 år på 1.32.39. Det er bare 2 minutter bak klasserekorden til Eilif Villanger.

47 kvinner og 136 menn løp halvmaraton. I tillegg til halvmaraton, 10 og 5 km var det også et eget løp for barna.



Karoline Næss vant kvinneklassen på halvmaraton med 1.24.32. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Halvmaratonløperne starta i stritt regn, men etter ca. 25 minutts løping ble det oppholdsvær. Vi ser vinneren, Jon Fiva, lengst til venstre med startnummer 1001. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Perlita Golin Gotaas så ut til å ha hatt en strålende løpsopplevelse og kom i mål på halvmaraton på 2.21.46. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Norgesløpet markerte slutten på Norgesserien og det var særlig to løpere, Ingeborg Østgård og Ferdinand Kvan Edman, som stakk av gårde med en anselig pengesum.



Det var masse idrettsglede å se under barneløpet. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)