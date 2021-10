Løypa var på 4,7 km og gikk på stier i området rundt Birkebeineren skistadion. Etter flere dagers regnvær ble det en våt og bløt løype. Men ingen sure miner for det. Løperne smilte om kapp med sola etter målgang. Der fikk også alle deltakerne en egen jubileums-pin.

Resultatene fra jubileumsløpet finner dere her.

Elmer Mulleri Skalle som representerer LIF, Sørdalskarusellens suverene beste løper de siste to årene vant også jubileumsløpet, men ungdommen satte sitt store preg på løpet.

14 år gamle Lauritz Grønvold Menkerud, LIF, vant yngste gutteklasse, og hadde neste raskeste tid, bare 43 sekunder bak løpets vinner. 17 år gamle Edvard Fossum Olstad fra Øyer Tretten fikk tredje beste tid, 46 sekunder bak Skalle.

Gert Moen fra Vingrom IL vant klasse M 40 -49 år, og fikk løpets femte beste tid uansett klasse.

Ida Mæhlum fra Brøttum IL vant klassen K 40 – 49 år, og ble nest raskeste kvinne 3,5 sekunder bak Emile Flugsrud.

Annica Benno fra Brøttum i klasse K 40 - 49 år passerer her brua over Sjøsetervegen på veg mot mål med Eirik Røysheim i M 50 - 59 år på hjul.

Tvillingbrødrene Jørgen (50) og Julius Mangset Elstad (63), 12 år gamle fra Ringebu-Fåvang IL i duell. I mål var Jørgen 1 sekund foran Julius, som nummer tre og fire i klasse 12 – 15 år.

Reinhard Kuhs, LIF ble vinner av klasse M 60 – 69 år med en margin på nærmere 5 minutter til nummer to, Roar Øverby.

Anne Størmer Steira er trofast deltaker i alle løpene i Sørdalskarusellen, og vinner stort sett hver gang klasse K 60 – 69 år med god margin.

Mari Aaen-Egenes i klasse 0 – 11 år spurtslår her sin far Alf Johnny Aaen-Egenes.

Birkebeinerkongen Åge Magne Ludvigsen med 56 merker i Birken kommer her i mål ved det gamle målhuset som ble brukt under OL i 1994, som vinner av klasse M 80 og eldre.

Pål Zeppelin i klasse M 40 -49 år nærmer seg mål og passerer målhuset på den nye langrennstadion på Birkebeineren.

Alltid like blide - Eivor Løkken i klasse K 40 – 49 år og Roar Øverby i M 50 – 59 år i uhøytidelig duell mot mål.

Etter løpet var det premieutdelig i den store brukshallen på Birkebeineren skistadion med kaffe, saft og boller til alle. Her ble det det også gitt mange takkens ord til Finn Olsen som var med å etablere Sørdalskarusellen i 1982, og som har vært styreleder i Litrim i alle disse årene. Åge Magne Ludvigsen har deltatt i samtlige Sørdalskaruseller siden starten i 1982, og har fullført karusellen 35 ganger. Han fikk både plakett og blomster for denne bragden av Finn Olsen. Ludvigsen benyttet anledningen til å takke Finn Olsen for hans store engasjement og arbeidsinnsats for Sørdalskarusellen gjennom alle disse årene.

Helge Leonhardsen fikk pris – «Årets trimmer 2021». Statuetten ble utdelt av Bjørnar Hallberg Løkken, daglig leder Trofé under premieutdelingen etter jubileumsløpet. Denne prisen har vært utdelt årlig siden 2017. Begrunnelsen for årets prisvinner er bl.a; Har fullført Sørdalskarusellen 12 ganger, de siste fire siste årene har han deltatt i 10 av 10 løp. Han ser til at mosjons- og treningsmiljøet i Lillehammer har stilt til fellesstart på Sørdalskarusellen, er primus motor for Mandagsklubben som løper i Hovemoen hver mandag. Er veldig blid og imøtekommende og inspirerer mange til å delta, samtidig som han bidrar til å skape et godt miljø rundt Sørdalskarusellen.