(Tekst og foto der ikke annet er angitt: Stein Arne Negård)

Bildevideo fra siste post lørdag:

Langdistanse lørdag



Sola strålte om kapp med løperne på Kretskampen i orientering lørdag.



Samlingsplass var lagt til Reinsvoll flyplass på kartet Flyplassen som ble brukt under O-festivalen med Worldcup 2010. Terrenget var variert fra åpent lettløpt til tettere skog og partier med steinete bunn, en del myrområder. Liten kupering. Løypene var fra 3,3 km til 5,3 km.



Lørdagens langdistanse gikk i oppholdsvær og i løpet av dagen tittet sola fram. De som mestret løypene i dette terrenget best på lørdagens langdistanseløp var: Helene Scheele, Akershus og Oslo i D13-14, Marie Kravdal, Mjøs-O i D15-16, Erlend Sommerhein, Akershus og Oslo i H13-14 og Nils Anders Niklasson, Akershus og Oslo i H15-16.

De beste pr klasse i Kretskampen 2021:

Arrangementets navn: Kretskampen 2021

Arrangørorganisasjoner: Gjø-Vard OL / OL Toten-Troll

Dato: lørdag 2 oktober 2021

D13-14 3 340 m, 20 startende deltakere

H13-14 3 560 m, 29 startende deltakere



D15-16 4 340 m, 17 startende deltakere

H15-16 5 320 m, 27 startende deltakere



Alle resultater og strekktider lørdag

Kart og løyper i Livelox lørdag



Stafett søndag

Vinnerlaget Akershus og Oslo i mål. (Arrangørfoto: Vanja Staff)



Under søndagens kretskamp i stafett var været litt mer «rufsete» med regn og vind, men sånn er det med utendørsidrett. Her var det Akerhus og Oslo-1 som var best. Her løp Marie Scheele, Erlend Sommerhein, Helene Scheele og Nils Anders Niklasson. Nr 2 ble Mjøs-O-1. Her løp Marie Kravdal, Magnus Svaland Dale, Ida Øverli Støen og Even Lien. Nr 3 ble Akershus og Oslo-2. Her løp Anna Øvrebø Myrvold, Peter Telle-Hansen, Oline Soma Slåstad og Jonas Fenne Ingierd. Det var også mulig å stille kombilag så flest mulig fikk løpe.



Stafett-etappene var satt opp slik:

1 etappe, D15-16 A-nivå 3,8-3,9 km gaflet

2 etappe, H13-14 B-nivå 3,2-3,3 km gaflet

3 etappe, D13-14 B-nivå 2,8-2,9 km gaflet

4 etappe H15-16 A-nivå 4,0-4,1 km gaflet

De beste lagene i Kretskampen 2021 stafett:

Arrangementets navn: Kretskampen 2021 stafett

Arrangørorganisasjoner: Gjø-Vard OL / OL Toten-Troll

Dato: søndag 3 oktober 2021

Kretskamp 12 startende deltakere



Alle resultater Kretskampen stafett

Kart og løyper i Livelox søndag





Vinnerlaget Akershus og Oslo. (Arrangørfoto: Vanja Staff)



De tre beste stafettlagene fra v. til h. (Arrangørfoto: Vanja Staff)