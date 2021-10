- Det er utrolig deilig å avslutte sesongen med seier her, sa Andrine Benjaminsen etter å ha løpt det norske laget inn til førsteplass på dagens sprinstafett i den italienske vintersportsbyen Cortina.

- For egen del var det godt at jeg klarte å legge bort de negative tankene. De fikk ikke ta overhånd, og jeg gikk til oppgaven som jeg pleier. Og det var ingen enkel oppgave den norske ankerkvinnen fikk. Hun gikk riktignok ut i ledelse – etter at Victoria Hæstad Bjørnstad, Audun Heimdal og – ikke minst – Kasper Fosser hadde gjort jobben på de tre første etappene. Men etter en overtråkk på gårsdagens mellomdistanse – hvor Benjaminsen ble nummer 3 – var hun usikker på om det skulle bli noen sprintstafett på henne i det hele tatt denne første søndagen i oktober.

- Jeg fikk ikke jogget ned etter løpet i går. I tillegg ble det lite søvn i natt – på grunn av smertene i ankelen.

- Det var først etter en joggetur i formiddag jeg bestemte meg for at ankelen var god nok til å løpe på.

Og da måtte Benjaminsen levere på topp. For bak henne jaget Sara Hagström – for Sverige og Simona Aebershold – for Sveits. De var også samlet halvveis ute på sisteetappe, men mot slutten viste Benjaminsen klasse som avslutter og løp Norge inn til seier:

- Min vanlige taktikk fungerte, smilte hun – etter å ha distansert Sverige og Sara Hagström med noen små sekunder.

- Dette var utrolig moro, supplerte resten av den norske kvartetten i vinnerlaget.

Samme lag som vant sølv på VM var nå altså best under verdenscupfinalen, med VM-vinner Sverige på andreplass. Sveits tok 3. plass 50-tallet sekunder bak Norge. Et norsk lag som har løftet seg på sprintstafett gjennom hele sesongen, fra 3. plass på EM, via sølv på VM til førsteplass i dag. Og Kasper Fosser reiser dermed hjem med 3 seire på rappen i sesongavslutningen:

- Det Kasper (Fosser) gjør i o-løypen nå om dagen er noe av det råeste vi har sett innenfor o-idretten, skryter den norske landslagssjefen, Janne Salmi. Salmi vet hva han prater om da han har fulgt internasjonal orientering tett siden slutten av 1980-tallet. I dag fikk han se Norge 3, med Synnøve Bråten, Mats Eidsmo, Dag Blandkjenn og Emma Arnesen løpe inn som nummer 14. Norge 4, med kvartetten Tone Bergerud Lye, Gaute Steiwer, Jon Aukrust Osmoen og Anna Ulvensøen var 18. lag i mål. Den norske andreoppstillingen – med Marianne Andersen, Lukas Liland, Eskil Kinneberg og Marie Olaussen ble – dessverre – diskvalifisert.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Resultater: