Årets NM i terrengløp for kort løype gikk på Storetveitmarken i Bergen. Opprinnelig skulle mesterskapet vært arrangert tidlig i vår, men ble utsatt på grunn av koronapandemien. I menn senior var det Marius Vedvik som var tittelforsvarer fra 2019 siden fjorårets mesterskap ble avlyst. Og Marius var også en av favorittene.

Ut fra start var det Trond Einar Moen Pedersli som satte fart, og med i front fikk han med seg Robbie Brown, Even Brøndbo Dahl, Bjørnar Sandnes Lillefosse og Marius Vedvik. Ved passering etter den første av de tre rundene var det Marius Vedvik og Bjørnar Sandnes Lillefosse som overtok føringen, sammen med Isaac G. Tesfamichael og Even Brøndbo Dahl. Disse fire fikk på den andre runden en liten ledelse.

På det tredje runden måtte Tesfamichael slippe dem, og resten av løpet ble det denne trioen som kjempet hardt om NM-tittelen. På de siste 300 meterne inn mot mål dro Bjørnar til med en skikkelig spurt, og da var det kun Even Brøndbo Dahl som klarte å svare, mens Marius måtte slippe de to fra seg. Og selv om Orion-løperen Brøndbo Dahl satte inn en skikkelig spurt så klarte han aldri å hente inn Bjørnar Sandnes Lillefosse, som dermed tok NM-gullet.

Det var stort sett gode forhold og en fin løype på Storetveitmarken i Bergen, men det var en del vind under løpet.

Resultater menn senior:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 136 Bjørnar Sandnes Lillefosse Gular 09:19 2 116 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 09:20 3 111 Marius Vedvik Gular 09:25 4 118 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 09:38 5 114 Trygve Feidje Mjelde Osterøy IL 09:40 6 137 Marius Sørli Ask Friidrett 09:42 7 125 Isaac G. Tesfamichael Steinkjer Friidrettsklubb 09:44 8 140 Robbie Brown Gneist 09:47 9 129 Tore Akerlie Gular 09:51 10 122 Sondre Arne Hoff Gular 09:53 11 121 Trond Einar Moen Pedersli Strindheim IL 09:57 12 131 Johannes Teigland Gular 10:00 13 124 Erik Tangen Gundersen Skjalg IL 10:05 14 135 Emil Martin Ahlbäck 10:06 15 133 Henrik Marius Laukli 10:10 16 113 Lars-Olav Måkestad Apold 10:11 17 123 Iver Glomnes 10:15 18 126 Eldar Thomassen Fagerbakke 10:17 19 132 Espen Roll Karlsen 10:20 20 119 Endre Espedal 10:29 21 117 Jonas RISETH 10:32 22 115 Håkon Holstad 10:42 23 138 Stian Bråten Johannessen 10:51 24 130 Haakon Vaaga 10:55



Trond Einar Moen Pedersli og Robbie Brown setter fart på den første runden.

Menn junior

I starten for menn junior og gutter 15 – 17 ble det et oppgjør mellom de tre juniorene Jesper Lundin, Vetle Solbakken og Johannes Dalland. Disse tre holdt sammen i front gjennom den første runden, men på den andre runden tok Jesper Lundin fra BUL-Tromsø et skikkelig magadrag og skaffet seg en komfortabel luke til de to andre.

Like bak disse tre juniorene fulgte de tre som tok hver sin klasseseier i de tre gutteklassene 15, 16 og 17 år: Ole Daniel Prigge, Dagfinn Gjerstad og Phillip Morken.



De tre juniorene Johannes Dalland, Vetle Solbakken og Jesper Lundin fulgte hverandre gjennom første del av løpet.

Resultater menn junior og gutter 15, 16 og 17 år:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid Klasse 1 34 Jesper Lundin BUL-Tromsø 06:15 Menn junior 2 38 Vetle Solbakken Skjalg IL 06:20 Menn junior 3 37 Johannes Dalland Skjalg IL / IL Skjalg 06:21 Menn junior 4 9 Ole Daniel Prigge IL Nybrott 06:23 Gutter 16 år 5 5 Dagfinn Gjerstad Osterøy IL 06:24 Gutter 15 år 6 17 Phillip Morken Fil Aks-77 06:28 Gutter 17 år 7 18 Jon-Anders Haukøy Gneist 06:38 Gutter 17 år 8 6 Johannes Sandvik Bø Fitjar IL / Fitjar 06:39 Gutter 15 år 8 14 Imre Marius Skiftesvik Opdahl Ask Friidrett 06:39 Gutter 16 år 8 13 Johannes Sture Ask Friidrett 06:39 Gutter 16 år 11 36 Torstein Olai Leiren Mastervik FRI IL 06:41 Menn junior 12 32 Tobias Allers-Hansen Gneist 06:43 Menn junior 12 33 Eivind Tobiassen Sørild FIK 06:43 Menn junior 14 19 Daniel Måkestadfadnes Gular IL 06:45 Gutter 17 år 15 2 Dennis Bergstrøm-Bendixen Sørild FIK 06:52 Gutter 15 år 16 10 Christian Bredesen Snøgg Friidrett 06:55 Gutter 16 år 17 1 Sigve Lillebl Ask Friidrett 06:58 Gutter 15 år 18 8 Tobias Fretheim Sørild FIK 07:05 Gutter 16 år 19 4 Emil Harestad IL. Skjalg 07:12 Gutter 15 år 20 11 Viljar Stavrum Verdal Friidretssklubb 07:13 Gutter 16 år 21 7 Idar Odland Varegg Fleridrett 07:31 Gutter 15 år 22 39 Jonas Pablo Sletten Gomez Varegg Fleridrett / Varegg 07:40 Menn junior 23 35 Øyvind Halvorsen Hålandsdalen il 07:52 Menn junior



Ole Daniel Prigge vant Gutter 16 år foran Imre Marius Skiftesvik Opdahl og Johannes Sture (13).



Dagfinn Gjerstad vant Gutter 15 år.



Phillip Morken vant Gutter 17 år.