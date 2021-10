I disse dager arrangeres Rosa Sløyfe-løpet rundt i de største norske byene for å gi oppmerksomhet rundt brystkreftsaken. Det er Brystkreftforeningen og Kreftforeningen som årlig arrangerer Rosa Sløyfe-aksjonen. Løpets inntekter går til forskning på kreft.

I går var det i Bergen at gatene ble fylt av rosakledde deltakere i Rosa Sløyfe-løpet, flest kvinner.

Hensikten er å løpe eller gå for en god sak sammen med andre. Deltagerne velger mellom kort løype på ca. 3 km uten tidtaking eller lang løype på ca. 6 km med tidtaking.

Rosa sløyfe-løpet har blitt arrangert i fem år med løp over hele Norge. I 2020 ble man tvunget til å holde løpet virtuelt, hver for seg. Men i år er man tilbake med folkefest i bygatene, og i følge arrangørene var det over 3000 deltakere da løpet gikk i Bergen. Det var start og mål på Torgalmenningen, og det var her tettpakket med folk.

En bedre markering av at pandemien er slått tilbake kan man kanskje ikke få. Og det var god stemning blant de mange som gledet seg over at felleskapet rundt løp var tilbake.

Til tross for regnvær var det altså over 3000 som stilte opp i Bergen. Det er faktisk ingen andre steder i landet at dette løpet er så populært som i Bergen.

Rosa Sløyfeløpet har disse arrangementene: