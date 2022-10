I Nøklevann Rundt er det plass for alle. Selvfølgelig!



I Nøklevann Rundt deltar både aktive utøvere, mosjonister og treningsivrige mennesker i alle kategorier og på alle nivåer. Det er, i tillegg til den flotte naturen rundt vannet, noe som gjør løpet til en opplevelse å ta med seg.



Dato: Lørdag 15. oktober



Sted: Haraløkka idrettsanleg, Bøler i Oslo



Tidssskjema for Nøklevann Rundt 2022



11:00-13:45 Startnummerutdeling ute i teltet foran klubbhuset.

12:00 Start Barneløp, ca. 900 m, fellesstart

12:45 Start 5 km, fellesstart

13:30 Premieutdeling 3 beste på 5 km

13:35 Premieutdeling klassevinnere på 5 km

14:00 Start 10 km, pulje 1

14:02 Start 10 km, pulje 2

14:04 Start 10 km, pulje 3

14:06 Start 10 km, pulje 4

14:08 Start 10 km, pulje 5

15:30 Premieutdeling 3 beste på 10 km

15:35 Premieutdeling klassevinnere på 10 km

15:40 Premieutdeling 3 beste i bakkesprinten ved Rustadsaga



Samleside for reportasjer fra Nøklevann Rundt tidligere år



Mer informasjon om Nøklevann Rundt inkludert påmelding, parkering og veibeskrivelse finner du på Bøler IF Friidretts Nøklevann-sider - klikk her







Korketrekkeren Her passerer løperne først over broa og så en sving og deretter under broa i gnistrende høstfarger på vei ned mot Nøklevann.



Kongen av Nøklevann Rundt: Anders Gløersen har vunnet 10 km de siste seks årene.