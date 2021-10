Alle de som er tatt ut, er født i 2000, 2001 eller 2002. IK Tjalve er den klubben som har med flest med tre løpere. Geografisk er det god spredning med utøvere fra Østlandet, Sørlandet, Vestlandet og Midt-Norge. Bare Nord-Norge er helt uten representanter.

Det er også en god miks fra gode 800 m-løpere som Pernille Karlsen Antonsen og Sigurd Tveit til mer typiske langdistanseløpere som Magnus Tuv Myhre og Philip Massacand. Hinderspesialist Andrea Modin Engesæth som i fjor ble kåret til årets norske juniorløper, er også på laget.

Her er oversikten over utøverne, klubben de løper for og hvem de blir trent av.

U23-landslaget mellom og langdistanse Luca Thompson (00) IK Tjalve John Ertzgaard Jonatan Vedvik (00) Tønsberg FIK Fredrik Vedvik Sigurd Tveit (00) Kristiansands IF Ola Sakshaug Magnus Tuv Myhre (00) Brandbu IF Tore Myhre Magnus Gjerstad (00) Osterøy IL Bjarte Vik Christine Næss (00) IL Tyrving Eystein Enoksen Vilde Våge Henriksen (00) Haugesund IL Kåre Osnes Trym Håvard Tønnesen (00) Halden IL Gjermund Tønnesen Moa Abounnachat Bollerød (01) Sem IF Ståle Jan Frøynes Andrea Modin Engesæth (01) IL Runar / USA Tord Mortensen Grethe Tyldum (01) Steinkjer FIK Henrik Sandstad Selma Løchen Engdahl (01) IK Tjalve Eirik Førde Erik Tangen Gundersen (01) IL Skjalg Asle Tjelta Kristin Svenneby Otervik (01) Lørenskog FIL Mariusz Wozniak Pernille Karlsen Antonsen (02) SK Vidar Mariusz Wozniak Sara Busic (02) IL Skjalg Asle Tjelta Mari Roligheten Ruud (02) IL Runar Tord Mortensen Philip Anders Massacand (02) IL Gneist Bjarte Eikanger Tobias Grønstad (02) IK Tjalve Pål Grønstad Kristoffer Sagli (02) Aure IL Håvard Sagli U23-landslaget kappgang Siri Gamst Glittenberg (02) Laksevåg TIL Harald Heier



De tre som stod på pallen etter 5000 meteren i U23-NM i fjor, er alle tatt ut på landslaget. Vi ser fra venstre: Magnus Tuv Myhre, Magnus Gjerstad og Jonatan Vedvik. (Foto: Arne Dag Myking)