Løpet 11. oktober markerer slutten på en trøblete 2020-2021 sesong, dette blir det tredje og siste løpet i en meget amputert sesong. Samtidig er det bare 3 uker til ny sesong starter opp, en sesong som forhåpentligvis kommer til å gå som normalt.



Mandagens løp har fellesstart for 5 og 10km med start kl 19.00. Det vil også bli mulig å starte 18.45 for dem som skal løpe 10km og bruker over 1 time.



Startnumre hentes i gymsalen på Fana Stadion løpsdagen fra 17.00.







Start og mål som vanlig på Fana Stadion, men nå blir det gruppestarter med inntil 150 løpere i hver gruppe for å få til en jevn flyt ut stadion og ned på gressfeltet som er flaskehalsen.



Necon fortsetter som Vinterkarusellens hovedsponsor, i alle fall ut 2023-sesongen. På bildet ser vi Frode Vatnelid fra Necon.





Hovedsponsor Necon gir gavekort fra Sport Norge til totalvinnerne på 5 og 10 km. I tillegg får topp 3 på hver av distansene (begge kjønn) medaljr i valørene gull - sølv - bronse. Premmieutdeling fortløpende så snart topp 3 er i mål på hver distanse.









Erik Hanøy fortsetter som karusellens speaker





Kondis er tilstede med reportasjer og bilder som vanlig.







For sesongen 2020-2021 som mandagens løp inngår i, er det nok å fullføre dette løpet for å sikre seg medaljen. Alle som har løpt minst et av sesongens 3 løp for medalje.

Påmelding Necon Vinterkarusell løp 3 (2020-2021).

Voksen kr 150 + event. lisens kr 30,-

Barn/pensjonister (under 15 år / over 65 år): kr 50.-(ingen lisens.) / kr 100.- + event. lisens kr 30,-

Er du Kondis-medlem får du rabatt i årets Necon Vinterkarusell ved å fylle inn ditt medlemsnummer ved påmelding.



Ikke medlem, meld deg inn og benytt rabatten. I tillegg får du en rekke Kondis-fordeler.













