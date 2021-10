Men årets nest siste løp i Åsane Løpskarusell kom høstmørket over løperne og varslet at heretter blir det ikke mer dagslys på denne tiden av døgnet.

Det var gode forhold med litt vind enkelte steder i løypen som har start og mål ved IKEA i Åsane.

På 5 km fikk vi denne gangen en duell mellom de to Gular-løperne Daniel Beeder og Espen Kristiansen som fulgte hverandre som skygger gjennom hele løpet, passeringstidene deres var omtrent identiske. I Innspurten ble det Daniel som dro seg foran Espen og fikk et sekund bedre tid. Tredjeplassen gikk her til Endre Espedal fra Haugesund Triatlonklubb.

Beste kvinne ble denne gangen 11 år gamle Aurora Veen Torkildsen som egentlig er for ung for å få en plassering på resultatlisten. Etter henne fulgte Lisbeth Kvam og Hanne Liland på de neste plassene.

På 10 km var det Hannah Silgjerd som hadde den beste tiden, foran Kristina F Blindheim og Tonje Fløystad.

De tre beste menn ble på 10 km Arturas Minikauskas, Oddvar Kaarbøe og Anders Tvedt.

(Se flere bilder i bilderkarusellen øverst i artikkelen.)

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 847 Daniel Beeder Gular / Onsdagsklubben M23-34 16:09 2 841 Espen Kristiansen Gular M35-39 16:10 3 845 Endre Espedal Haugesund Triatlonklubb M23-34 16:43 4 252 Torstein Stokkenes Åsane CK M23-34 17:38 5 372 Helge Simmenes TERTNES M40-44 17:39 6 848 Kristian Nestor Jarnung Norna-Salhus IL M40-44 18:19 7 809 Eivind Langøy Fil Aks-77 M16-17 18:30 8 420 Christianmagnus Lothe Hitland Norna-Salhus IL M12-13 18:32 9 284 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett M50-54 18:59 10 289 Aleksander Mork-Knudsen Lille Ulven Mikrobryggeri M23-34 19:34 11 828 Torstein Frantzen Varegg Fleridrett M50-54 19:57 0 417 Emil Hannevik Fyhn Norna-Salhus IL M10-11 20:15 12 248 Andreas Rasmussen NESTTUN M23-34 20:27 0 354 Even Veen Torkildsen Norna-Salhus IL M10-11 20:34 13 419 Eirik Leknessund Norna-Salhus IL M16-17 20:46 14 275 Svein Reidar Rasmussen ÅCK M40-44 21:10 15 846 Jan-Olav Gullbrå Hilleren Ask Friidrett M12-13 21:23

11 år gamle Aurora Veen Torkildsen ble den raskeste kvinne gjennom 5 km-løypen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 0 313 Aurora Veen Torkildsen Norna-Salhus IL K10-11 22:33 1 800 Lisbeth Kvam ULSET K40-44 22:40 2 352 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:40 3 280 Torill Kjøsnes Gabrielsen Equinor Bergen BIL K45-49 23:54 4 206 Sølvi Abbedissen TERTNES K45-49 24:04 5 823 Kari Halland BERGEN K23-34 24:34 6 291 Camilla Opedal MJØLKERÅEN K35-39 24:54 7 336 Desirée Hernebäck Søstrene Daal K40-44 25:55 8 803 Lise Bergheim Mikkelsen NYBORG K50-54 26:02 9 340 Anita Wiik Team Hanne K40-44 26:09 10 215 Elisabeth Hilton Løperjenter K55-59 26:17 11 292 Oddny Oen MORVIK K60-64 26:34 12 331 Janne R Birkeland TERTNES K45-49 26:58 13 314 Rannveig Botnen ULSET K55-59 27:25 14 258 Bjørg Fagnastøl Telesport Bergen K60-64 27:38 15 241 Nora Hauge Svendsen HAUKELAND K50-54 27:46



Formelt sett var det Lisbeth Kvam som vant kvinnenes 5 km siden Aurora er under 12 år.



Hannah Silgjerd vant 10 km. Forrige helg fikk hun prøve seg på et litt mer krevende underlag da hun deltok i NM Terrengløp i Bergen.

Kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 415 Hannah Silgjerd FLAKTVEIT K20-22 41:54 2 237 Kristina F Blindheim Idrett Uten Alkohol K35-39 43:00 3 230 Tonje Fløystad ULSET K55-59 49:13 4 250 Anke Fichtner Seldal TERTNES K50-54 49:58 5 353 Tone Årdal ULSET K50-54 50:06 6 267 Irene Sayin Åsane Løpegruppe K40-44 58:19



Arturas Minikauskas vant 10 km for menn.

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 832 Arturas Minikauskas Varegg Fleridrett M35-39 40:58 2 357 Oddvar Kaarbøe Nymark IL M50-54 41:33 3 812 Anders Tvedt Bergen Kommune BIL M40-44 41:58 4 346 Jan Silgjerd FLAKTVEIT M50-54 42:03 5 824 Thorvald Johannessen BERGEN M40-44 43:51 6 811 Helge Iversen Skartveit Måløy IL M40-44 43:58 7 410 Felipe Paz ULSET M23-34 44:29 8 805 Tomin Tollefsen EIDSVÅGNESET M23-34 45:28 9 253 Bjarte Onar Birkeland ULSET M55-59 46:21 10 323 Samuel Shield MORVIK M40-44 46:58 11 814 Robert Leonard Kvinge Bergen Kommune B.I.L M35-39 47:01 12 836 Jan Kaspar Gjessing PARADIS M35-39 47:13 13 255 Endre Thomassen Norconsult BIL M23-34 47:14 14 286 Halvor Aas EIDSVÅGNESET M55-59 49:26 15 418 Ådne Kjosås Norna-Salhus IL M14-15 52:53 16 319 Karl Weydahl FYLLINGSDALEN M65-69 55:20 17 216 Daniel Reknes HJELMÅS M35-39 57:41 18 300 Asbjørn Kvernrød Team Sportsmanden / Bækkalokket M75+ 59:29



Jan Silgjerd, Kristina F Blindheim henger på.



Tonje Fløystad.



Kristian Nestor Jarnung er med og arrangerer Åsane Løpskarusell, denne gangen fikk han løpt selv også.



Hanne Bjørke og Anita Wiik.



Han her har ikke startnummer og deltar ikke i løpet. Men er det ikke triatlet Casper Stornes som er ute og trener da?