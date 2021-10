Dette løpet har gitt oss mange gode løpsopplevelser og resultater gjennom mange år, og arrangøren klarte til og med å få til et solid løp i Covid-året 2020. Løpsdagen i oktober i fjor kom med høstlig regnvær, i tillegg til at arrangementet naturlig nok var preget av coronatilpasninger. Men løp ble det, og Kristine Eikrem Engeset og Erik Udø Pedersen tok førsteplassene.

Furumomila har hatt en tendens til å vokse nesten hvert år med tanke på deltagelse, noe man lett ser fra vår samleside for løpet. I år skal man egentlig være fornøyd så lenge man kan arrangere løp på vanlig vis igjen.



Furumomila 2021

Langrennsløper Hedda Østberg Amundsen var raskeste kvinne gjennom den lengste løypa (10 kilometer) under årets Furumomil. Østberg Amundsen som representerer Asker sk. friidrett og Rekruttlandslaget i langrenn, løp på 36:38. Hun løp i mål 16 sekunder før Marianne Andersen fra Kristiansand Løpeklubb, som fullførte på 36:54. Det var et steg opp fra fjorårets løp, hvor hun kom på tredjeplass. Årets tredjeplass gikk til Margrethe Bergane fra Konnerud IL, på tiden 37:06.



I herreklassen gikk seieren til Martin Kirkeberg Mørk (Idrettsforeningen Hellas), som i sommer imponerte stort under Kraftprovet i Trollhättan. Han løp på sterke 30:41, og var 1:37 foran dagens andremann, Martin Kristiansen fra BDO. Han løp på 32:18. På tredjeplass endte en svært rask 14-åring...



14-årige Sondre Strande Omland imponerte stort

Unggutten fra Sportsklubben Vidar fortsetter å løpe imponerende. I april i år løp han inn til en tid som var verdens raskeste for gutter under 14 år på 5 kilometer. Det skjedde under Perseløpet på Sand. I dag ble han nummer tre på 10-kilometeren i Furumomila, med sluttid på 33:09.





Sondre Strande Omland har løpt svært fort lenge. Her fra Eliteløp på Jessheim. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



5 kilometer

Furumomilas 5-kilometer ble i herreklassen vunnet av Mikkel Trøstheim fra Turufjell. Han løp på 17:26, og vant med åtte sekunder foran Karsten Kopland fra Tjalve/Losjen Runners, som løp på 17:34. På tredjeplass kom Lukas Arnesen Stokka fra Ringkollen Skiklubb, med løpstid 18:09. I kvinneklassen gikk seieren til Lisa Marie Thomassen fra Surla IF, som vant på 19:08. Tuva Rønning fra Modum FIK ble nummer to med 19:45 og Galina Stoltenberg (fra samme klubb), ble nummer tre med 20:36.

Furumomila 10 km - Topp 10 Menn Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Martin Kirkeberg Mørk, Hellas M20-22 30:41 2 Martin Kristiansen, BDO M23-34 32:18 3 Sondre Strande Omland, Sportsklubben Vidar M14-15 33:09 4 Borgar Rudi Steinvik, Skollenborg M23-34 35:12 5 Stian Jelstad, Modum Friidrettsklubb M23-34 35:41 6 Hallvar Hallingstad, Rye Sportsklubb M35-39 36:03 7 Håkon Mindrebøe, Våler i Østfold M23-34 36:29 8 Mikael Birkelund, Asker SK orientering M16-17 36:32 9 Tov Løvgaard, Nebyen IL M23-34 36:37 10 Erland Solum, Åmot IF M16-17 36:38

Furumomila 10 km - Topp 10 Kvinner Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Hedda Østberg Amundsen, Asker Sk. friidrett K23-34 36:38 2 Marianne Andersen, Kristiansand Løpeklubb K40-44 36:54 3 Margrethe Bergane, Konnerud IL K20-22 37:06 4 Julie Kvale Støstad, Krokstadelva K23-34 37:58 5 Amalie Honerud Olsen, Mjøndalen IF K23-34 39:56 6 Mette Ottesen Bergh, Kniveåsen Rønners K40-44 42:50 7 Martine Fon, Zu4r Sportswear K23-34 43:30 8 Karoline Starheim Gregersen, Kongsberg K35-39 43:39 9 Signe Nordli, Aurskog- Høland Friidrettslag K20-22 43:56 10 Frøy Bøe Løkke, Eiker-Kvikk K12-13 44:16

Furumomila 5 km - Topp 5 Menn Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Mikkel Trøstheim, Turufjell M20-22 17:26 2 Karsten Kopland, Tjalve / Losjen Runners M23-34 17:34 3 Lukas Arnesen Stokka, Ringkollen Skiklubb M16-17 18:09 4 Alexander Nybakk, Sateba Norge M23-34 18:29 5 Iver Løvgaard, Ullensaker/Kisa M12-13 18:54

Furumomila 5 km - Topp 5 Menn Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Lisa Marie Thomassen, Sturla IF K23-34 19:08 2 Tuva Røning, Modum FIK K18-19 19:45 3 Galina Stoltenberg, Modum Friidrettsklubb K23-34 20:36 4 Hannah Martine Bergh, Kniveåsen Rønners K12-13 20:44 5 Sidsel Skjaeggestad Mohn, Kongsberg K55-59 21:00



