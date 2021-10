Dette løpet arrangeres flere ganger i løpet av året, og her finner du artiklene våre fra de to foregående løpene.

Med deltagelsen og gjennomføringen denne helgen, kunne Inge Asbjørn Haugen legge enda et maratonløp til sin allerede svært imponerende liste. Han har nå fullført seks hundre og tjueto maraton! Med dette topper han den såkalte 100-klubben, hvor han er nesten 200 løp foran nummer to. Sitt maraton nummer 100 løp Haugen under Hornindalsvatnet maraton i juli 1997. Nummer 200 avsluttet han året med under Ålesund nyttårsmaraton i 2002. Siden den gangen har han absolutt ikke ligget på latsiden. Du finner 100-klubbens oversikt her.





De fremste på halvmaraton passerer. Vinner Fredrik Bru først (103), deretter Per Myren (108), Yngve Laingen (112), Ole Kristian Myren (107) og vinner av kvinneklassen - Louise Skak (104). (Foto: Romsdal 5/10/halv)



Marianne Standal fra Bris Trening (304) var raskest på 5 kilometer. Her foran nummer to, Jenny Rørset fra Midsund IL (302). (Foto: Romsdal 5/10/halv)





Teten på 10 kilometer. Bjørn Erik Langstein fra Tomrefjord IL (206) løp på 35:03 og tok seieren. Han vant foran Eskil Engdahl fra Torvikbukt IL (208). (Foto: Romsdal 5/10/halv)



Det var helt nydelige forhold da Romsdal 5/10/halv gikk av stabelen lørdag 9. oktober. Det var oppholdsvær, helt vindstille og overskyet med temperatur rundt 15 grader. Flere løpere satte personlige rekorder i de raske traséene. Tradisjonen tro var det mulig å løpe maraton i årets siste utgave av løpet. Som i fjor var det bare fire løpere som stilte til start, men arrangøren satte stor pris på å komme inn på maratonlista til Inge Asbjørn Hauge, Hornindal IL, som løp på årsbeste og kunne notere seg for sin 622 maraton!



Paul Johan Undheim, Molde og Omegn IF, imponerte også med sin maraton nummer 50 og han var godt fornøyd med å kunne nå den milepælen på hjemmebane. Maratonvinner ble Erik Fuglseth, ORIVO, som løp på 3:12:49.





Det stilte kun fire løpere til start på maratondistansen, men for noen løpere. Erik Fuglseth (1) tok seieren i mål på 3:12:49. Ole-Erich Haas (3) ble nummer tre i mål på 3:29:24, mens Inge Asbjørn Haugen (2) løp sitt maratonløp nummer 622. Han noterte personlig årsbeste med 4:48:50. Haugen løper i klasse 65-69 år. (Foto: Romsdal 5/10/halv)





Arrangørstaben bestod denne gangen av to familier med tre voksne og tre barn i alderen 10-12 år. Disse tok seg av alt fra langing av vann fra flaske cirka hver femte kilometer til løperne på halvmaraton og maraton, startnummerutdeling, fotografering, kiosk og tidtaking med resultater på nett så fort løperne kom i mål.

Maraton Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Erik Fuglseth, ORIVO 40-44 år 3:12:49 2 Paul Johan Undheim, Molde og omegn 50-54 år 3:26:01 3 Ole-Erich Haas, Markagaff IL 40-44 år 3:29:24 4 Inge Asbjørn Haugen, Hornindal IL 65-69 år 4:48:50

Halvmaraton // Menn Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Fredrik Bru, Norodd IL 23-34 år 1:16:33 2 Per Myren, Kristiansund 35-39 år 1:19:22 3 Richard Williamson, Hommelvik IL 35-39 år 1:20:15 4 Bjørn Tore Hoem, Molde CK 23-34 år 1:21:37 5 Ole Kristian Myren, Kristiansund 23-34 år 1:24:38 6 Yngve Laingen, Skaret Skiforening 40-44 år 1:28:23 7 Tim Becker, Kristiansund 40-44 år 1:37:15 8 Mathias Strømmen, Molde 23-34 år 1:53:20





Halvmaraton // Kvinner Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Louise Skak, Idrett uten alkohol 45-49 år 1:31:30 2 Sigrun Hammer, Kristiansund 23-34 år 1:34:39 3 Mari Stubberud, Ringsaker 23-34 år 1:52:52

10 kilometer // Menn Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Bjørn Erik Langstein, Tomrefjord IL 23-34 år 35:03 2 Eskil Engdahl, Torvikbukt IL 20-22 år 35:38 3 Øyvind Øverås, Eidsvåg IL 23-34 år 37:28 4 Stian Heggdal Leganger, Trollveggen Triathlon 23-34 år 37:29 5 Ola Sjømæling, Øre Bygdelag 23-34 år 38:34

10 kilometer // Kvinner Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Marie Hoel Ulseth, IL Norodd 23-34 år 45:43 2 Ingebjørg Klausen, Trollveggen Triathlon 45-49 år 47:07

5 kilometer // Menn Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Lars Steina Laingen, Romsdal Randoneeklubb 45-49 år 18:59 2 Emil Aslaksen Røed, Molde og omegn IF 14-15 år 19:15 3 Håvard Ellingsen, Molde og omegn IF 11 år 27:43 4 Leif Gunnar Ellingsen, Molde og omegn IF 45-49 år 27:44

5 kilometer // Kvinner Plass Navn og klubb Klasse Tid 1 Marianne Standal, Bris Trening 45-49 år 19:58 2 Jenny Rørset, Midsund IL 16-17 år 20:07



