Artikkelen er skrevet av Cato Thunes

Bilder av André Hjorteseth



Med elektronisk tidtagning fra MYLAPS var vi alle sikret et skikkelig bokført resultat om beina holdt fra start til mål. Det blir ingen usikkerhet om distansen var lang nok, for løypa er kontrollmålt av AIMS. Til glede eller sorg, tiden hver og en fikk i dag, teller i offisiell statistikk. Resultatet var tilgjengelig på nett umiddelbart etter målgang. Gratulasjonene tikket derfor inn før flere hadde gulpet seg ferdige etter kraftanstrengelsen.

Linnesrunden er kjent asfalt for oss som bor i distriktet. Selv om det var plass til langt fler til start, var det likevel lenge siden det har vært så mange løpere samtidig i en meget rask trasé.

Starten gikk ved Lierkroa og målgang var ved Lier stasjon. Asfalten var ikke ny-børstet hele veien, men forholdene optimale. Flaggene hang rett ned og temperaturen viset ca. 12-14 grader. Det burde vært trengsel ved start, for dette var gøy! På startstreken sto mosjonister, supermosjonister og eliteløper side om side. Konseptet fremsto som minimalistisk i «riggen». Arrangøren kalte det «selvplukk ved start». I en sort boks, plassert på et lite bord, kunne hver og en kunne finne seg sitt eget startnummer. Det lød litt musikk over en høyttaler, og det var det. Det var allikevel mer enn nok.

For det viktigste var til stede - forventningsfulle løpere! Noen hadde tatt arrangøren av Rekordløpet på ordet, og jaktet nettopp det: et rekordløp. Andre brukte anledningen til å blåse «rusten» ut av systemet før Hytteplamila neste helg.

Jeg stilte Senay Fissehatsion et spørsmål i det han var i ferd med å gjøre seg klar til start.

- Hva tenker du om tiden din i dag da? Han svarte; «I dag blir det kun en fin gjennomkjøring, jeg skal jo løpe i morgen også». Tiden 14:22 holdt greit til seier med god margin til andremann.



Ola Korbøl lå an til å vinne fighten om andreplassen mot Robert Bergstå, men av en eller annen grunn stanset Korbøl opp før målgang, og ble forbiløpt av Bergstå. Beste kvinne ble Hilde Brennskag med tiden 17:58 i K 23-39. Svein Egil Linnerud leverte også et flott løp med tiden 17:27, og vant sin klasse M 60-64.



Det ble et fint løpsarrangement i nydelig vær, der mange gledet seg over gode tider. Artig var det også å se gjensynsgleden hos gamle løpsvenner som ikke hadde sett hverandre på en stund. Jeg håper Rekordløpet som konsept har kommet for å bli. Den fleksibilitet arrangøren viser med å kunne snu seg raskt å arrangere løp i våre lokalmiljøer, er en gave til alle oss som elsker å ha startnummer på brystet.



Om det ble noen rekorder i dag er ikke godt å si, men at både arrangementet og løypa var flott, det er sikkert!

Se alle resultater her



Hilde Brennskag løp raskest av kvinnene i dag, på 17:58.

Senay Fissehatsion ble dagens beste herre, med 14:22.



Berit Mørk løp dagens 5 kilometer på 30:54.





Roger Jaksland, 29:28





Dorte Foss løp på 20:51.



Kjell Bakken fikk 20:36 i mål



Kondispresident Tim Bennett fullførte på 20:23 i dag.



Maren Dalby Bårnås løp på 19:43.



Fra høyre: David Swift (168), Joachim Ulven (167), Even Nedberg (325) og Martin Dons (327).

Pernille Ski Torp løp på 18:52



Maren Karlsen Bekkestad ble nummer to på 18:30.

Andreas Vassjø løp på 17:54.

Fra høyre: Svein Egil Linnerud (588), Filip Lindgren (599) og Leif Ole Håvardsrud (311).

Ola Korbøl (585) løp inn til 3. plass på 15:29. Robert Bergstå (169) lå bak her, men passerte Korbøl rett før mål og tok andreplass på tiden 15:26.