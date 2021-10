Stockholm maraton arrangeres vanligvis i begynnelsen av juni, og det ble gjort mye for at løpet skulle gå av stabelen på opprinnelig dato. Men til slutt ble man nødt til å utsette til lørdag 9. oktober.



Oppgjør mellom Kenya og Etiopia

Stockholm marathon har i mange år hatt en tendens til å bli et oppgjør mellom Kenya og Etiopia om førsteplassen på herresiden. De syv siste årene er det utøvere fra disse to nasjonene som har gjort opp seg i mellom. Ser vi bort fra Methkal Abu Drais seier for Jordan i 2012, så må man tilbake til 2007 før vi ser en annen nasjon på topp. 2021-versjonen av løpet fortsatte på samme måte. Fikadu Teferi fra Etiopia og James Kiplagat fra Kenya var side om side omtrent helt til mål, og det var ikke før i siste sving, at førstnevnte fikk en liten luke som ga seier. At innspurten hadde kostet krefter ble tydelig da vinneren kastet opp så og si samtidig som målpassering. Vinnertiden ble 2:12:24, 2 sekunder foran Kiplagat.





Vinner Fikadu Teferi fra Etiopia til høyre i bildet. (Foto: ASICS Stockholm Marathon)



Inntil et par kilometer før målgang handet det om fire utøvere i tetkampen. Det var nevnte Teferi og Kiplagat, samt Ronald Korir fra Kenya og svenske Samuel Tsegay. Sistnevnte måtte derimot slippe de andre før avgjørelsen, men klarte å holde sin fjerdeplass i mål, og løp inn på 2:12:34. Med det forsvarte Tsegay sin svenske tittel på maraton. - Jeg forsøkte å vinne og jobbet hardt for det de siste fem kilometrene, men det her var allikevel bra, fortalte Tsegay til SVT.

Ronald Korir tok tredjeplassen.



I kvinneklassen ble det også etiopisk seier da Atalel Anmut løp i mål på 2:29:03. Men de svenske damene sørget for en hyggelig resultatliste. Carolina Wikström tok andreplassen 53 sekunder bak vinneren, Charlotta Fougberg ble nummer tre på 2:31:08 og Hanna Lindholm ble nummer fire på 2:32:27. Wikström tok med dette også det svenske mesterskapet.



Vinneren av kvinneklassen, Atalel Anmut, leder an i en gruppe underveis. (Foto: ASICS Stockholm Marathon)





Svenske Carolina Wikström sørget for svensk mesterskapstittel og andreplass sammenlagt. Her fotografert rett før start. (Foto: ASICS Stockholm Marathon)



Fortsatt norsk rekord

Det er fortsatt ingen damer som har løpt raskere gjennom Stockholms gater enn Grete Waitz gjorde i 1988. Hennes løyperekord står fortsatt den dag i dag, og lyder 2:28:24. Men det var tidenes nest beste prestasjon som ble levert av den etiopiske vinneren Anmut denne helgen. Det var faktisk den nest raskeste. Og såvidt vi kan se, var Carolina Wikströms 2:29:56 soleklar bestenotering av svensk rekord på Stockholm Marathon.





SE ALLE RESULTATER



Stockholm Marathon - Topp 5 Menn Plass Navn Nasjon Tid 1 Teferi, Fikadu Etiopia 2:12:24 2 Kiplagat, James Kenya 2:12:26 3 Korir, Ronald Kenya 2:12:30 4 Tsegay, Samuel Eritrea 2:12:34 5 Russom, Samuel Eritrea 2:13:38

Stockholm Marathon - Topp 5 Kvinner Plass Navn Nasjon Tid 1 Anmut, Atalel Etiopia 2:29:03 2 Wikström, Carolina Sverige 2:29:56 3 Fougberg, Charlotta Sverige 2:31:08 4 Lindholm, Hanna Sverige 2:32:27 5 Morozova, Alexandra Russland 2:32:44