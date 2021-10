En av forhåndfavorittene, Sigrid Jervell Våg fra Tjalve, stilte dessverre ikke til start søndag formiddag. Dermed var det, i hvert fall på blokka, Mathilde Theisen fra OSI og Ine Bakken fra Gular, som var de største favorittene. Naturligvis med Karoline Kyte som en skikkelig outsider.



Theisen har virkelig gjort det bra i det siste, og kan vise til sølvmedalje fra Norgesmesterskapet på 10000 meter. Hva kunne hun finne på i terrenget? Og hva med Bakken, som tok NM-tittelen i NM kort løype forrige helg? Det var nettopp de tre nevnte det skulle handle om. Karoline Kyte dro nesten hele løpet, men måtte se seg slått av Bakken og vinneren Theisen da løet var over.



Løpsutvikling

Karoline Kyte er kanskje mest kjent for å være en formidabel motbakkeløper, med seire i løp som Skåla Opp, Oslos bratteste, Stoltzekleiven osv.



Og jammen gikk hun på med godt mot. Etter 600-700 meter skaffet hun seg en luke på noen sekunder bakover til Mathilde Theisen fra OSI og Ine Bakken fra Gular. Løpere som Grethe Tyldum, Kristine Eikrem Engeset og Astrid Brathaug Sørset hadde også kontakt en stund, men måtte relativt tidlig slippe en større luke.



Ut på den andre av de tre rundene hadde de tre første jentene blitt samlet, og utgjorde nå en spennende trio. Med kun én runde igjen hadde Kyte gjort drajobben hele veien. Hvordan skulle dette bli i den bratte motbakken like før mål? Kyte er jo som nevnt en habil motbakkeløper, og utholdenheten er definitivt topp! I en spurt inn mot mål ville kanskje Bakken ha mest å stille opp med, men i de siste bakkene viste hun noen svakheter og måtte slippe noen meter.



På toppen av bakken var det Mathilde Theisen som hadde skaffet seg en luke på Kyte. Sistnevnte virket noe stiv, og det levnet et håp om sølvmedalje for Bakken. På de siste hundre metrene var det etter hvert ingen tvil om hvor gullet skulle havne. Theisen fikk mange sekunder på kort tid, og kunne løpe komfortabelt først i mål. Kyte fikk det tungt på toppen etter motbakken, og Bakken sørget for andreplass til Gular.



Kristine Eikrem Engeset fra Tjalve tok fjerdeplassen og Astrid Brathaug Sørset fra Tyrving IL ble nummer fem.



Det var en fornøyd vinner som snakket med Direktesport etter at gullet var klart.

- Dette var gøy. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, men jeg var i hvert fall fornøyd med at Sigrid Jervell Våg ikke stilte til start. Karoline Kyte løp hardt og er en god motbakkeløper, så jeg fryktet henne. Og selvfølgelig Ine Bakken. Jeg er ikke trygg nok på meg selv enda til å vite at jeg kan holde tempoet. Men altså, det er veldig gøy å være Norgesmester, fortale hun.





NM Terreng lang løype 6 km - Kvinner senior Plass Navn Klubb Tid 1 Mathilde Theisen OSI 21:13 2 Ine Bakken Gular 21:24 3 Karoline Kyte Førde IL 21:26 4 Kristine Eikrem Engeset Tjalve 21:54 5 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL 21:59





