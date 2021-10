Hytteplanmila vil bli sendt direkte på Direktesport fra kl. 13.15 på lørdag. Selve løpet starter kl. 13.30. Sendingen krever et abonnement på en A-media-avis eller Nettavisen.



Kondis.no følger også løpet tett og vil ha en kort reportasje og resultater klar ikke lenge etter løperne er i mål. Deretter vil kondis.no komme med mye stoff om de mange unge lovende løperne, om de beste veteranene og ikke minst mange bilder fra massene og folkelivet rundt løpet.



Karoline Bjerkeli Grøvdal på ny rekordjakt

Karoline har hatt en meget sterk sesong. Det var vel egentlig bare i OL i Tokyo at hun - under varme og fuktige forhold - ikke fikk vist sitt beste. Ellers har hun vært i god form gjennom en lang sesong fra hun løp 5 km på Maarud gård 1. mai på 14.39 (i en hårfint for kort løype) til hun i august satte personlig rekord på 1500 m med 4.03.07. I mellomtiden er det også blitt personlige rekorder på 3000 m, 5000 m og 10.000 m på bane. På 3000 m løp hun fortere enn både Grete Waitz og Ingrid Kristiansen noen gang har gjort.



Det er ganske uvanlig å være i toppform i en så lang periode. Hennes resultat fra Hytteplanmila i fjor er meget sterkt. Det er derfor vel optimistisk å tro at hun kan løpe enda fortere i år. Karoline har den tredje beste tida på 10 km gateløp noen gang oppnådd av en europeer, om vi da regner ei dame oppvokst i Kenya og nå bosatt i Israel som europeisk. Lonah Salpeter, Israel har den europeiske rekorden med 30.05. Paula Radcliffe er nest best med 30.21.



Kristine Bjerkeli Grøvdal har flere gode løpere med seg i feltet. Aller best er trolig svenske Samrawit Mengsteab, opprinnelig fra Eritrea, som har 32,33 på 10.000 m i år. Nesten alle de 10 beste fra fjorårets Rekordløp er på plass igjen. Norge har nå svært mange gode kvinnelige løpere, så selv om Sigrid Jervell Våg (vinner 2019), Runa Falch (best i Norge på maraton), Ida Meli Narbivoll (årets NM-vinner på 10.000 m), Therese Johaug (nr. 2 på 10.000 m-statistikken i år) og årets beste junior, Adele Henriksen, ikke stille til start på Svensrudmoen, så blir det likevel et meget sterkt kvinnefelt på lørdag.



Pakket inn av menn: Vi ser såvidt Karoline Bjerkeli Grøvdal inne i en stor gruppe med raske gutter i 2018. Den som vil holde følge med Karoline i år må løpe enda raskere! (Foto: Kjell Vigestad)



"Bare" en av Norges seks stjerner stiller

Denne uka tok NFIF ut seks mellom- og langdistanseløpere på elitelaget pluss en hinderløper. Hytteplanmila har de siste årene vært så heldig å ha noen av verdens beste løpere på startstreken. Opptil tre Ingebrigtsen deltok ett år og i fjor var det to på plass. I år blir det bare en fra NFIFs elitelag som stiller. Det er et assosiert medlem av Team Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, som selv skrev "Team Gilje Nordås" som lag da han meldte seg på Hytteplanmila..



Tidligere vinnere av Hytteplanmila som Henrik og Jakob Ingebrigtsen, Zerei Kbrom Mezngi og Sondre Nordstad Moen mangler. Gular-løperen Lillefosse, som de to foregående weekendene fikk med seg tre NM-gull i terrengløp, er heller ikke med i år. I fjor ble han nr. 3. Det er også beskjedne internasjonale innslag i år. Pandemien har nok litt av skylda for mer beskjeden deltakelse fra utlandet i år.



Det er likevel to tidligere Hytteplan-vinnere på startstreken, Senay Fissehatsion og Awet Kibrab. Senay har visst god form i høst og er blant favorittene. En annen spennende deltaker er Kasper Fosser, som vant verdenscupen i orientering for to uker siden og ble nr. 3 sist helg i terreng-NM. Største favoritten er likevel Narve Gilje Nordås, som i fjor ble nr. 2 i Hytteplanmila.





Start Hytteplanmila rekordjakt i 2020: Narve Gilje Nordås (4) er den eneste av de fem i første rekke i fjor som stiller også i år, men det deltar likevel mange veldig gode eliteløpere i årets løp. (Foto: Per Inge Østmoen)



I år er Hytteplanmila tilbake i nesten normal utgave med 3750 påmeldte. Mange har fått flyttet over påmeldingen fra i fjor. Det blir nok derfor litt flere "programhelter" enn normalt ii år når langt de fleste meldte seg på allerede våren 2020, dvs. for ett og et halvt år siden. Kondis skal følge familien Thunes i Hytteplanmila. Seks av dem var klar for løpet i fjor, far, mor, sønner og døtre. I mellomtiden har et medlem rukket å bli gravid og for en passet ikke vaktsyklusen, og dermed var det bare fire igjen. Men så kommer en og gifter seg inn i familien før årets løp, og dermed blir det fem stykk Thunes på startstreken lørdag, - en av dem riktignok kun med Thunes som mellomnavn.



Yr melder godt løpsvær for lørdag kl. 13.00

Foreløpig ser værmeldinga veldig bra ut for løpsdagen. Yr melder nesten vindstille, litt sol og litt skyer og 9 varmegrader. Imidlertid er det meldt økende vind fra kl. 14 og utover dagen, så her får vi håpe at vinden venter med å øke på til løperne er i mål.

kl. 13 Temperatur 9 ° 2 m/s fra sør med vindkast på 4 m/s 2 (4) Svak vind fra sør med vindkast på 4 m/s



Høst: En vakker dag med tusensvis løpere langs Jørgen Moes vei, en vei på hitsorisk grunn som passerer gården der eventyrsamleren vokste opp. (Foto: Kjell Vigestad)