Fredrikstadmarka Rundt er en av klassikerne innen norske skogsløp og ble søndag arrangert for 48. gang. Totalt 165 løpere (141 menn og 24 kvinner) fullførte det 20 km lange skogsløpet i år. I tillegg ble det arrangert eget barneløp.



Forsvarte fjorårets seier

Magnus Erstad, Kamp/Vestheim IF forsvarte fjorårets seier ved å vinne løpet på 1.09.42. Dette var drøye to minutter raskere enn hans vinnertid i fjor. På 2. plass fulgte o-løper Gaute Steiwer, Fredrikstad SK med 1.10.56, mens Ruben Marco Arroyo, Fredrikstad IF kom på tredjeplass med 1.15.44.



Les stort Kondis-intervju fra i fjor med Magnus Erstad





Ut fra start lå Magnus Erstad (til venstre) og Gaute Steiwer side som side. Det var også disse to kampen om seieren skulle stå mellom. Men til slutt viste fjorårets vinner seg å være sterkest også i år. Erstad vant med et drøyt minutts margin ned til Steiwer. (Foto: Rolf B. Gundersen)



10 beste menn totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Magnus Erstad Kamp/Vestheim IF M23-34 01:09:42 2 Gaute Steiwer Gaute Steiwer / Fredrikstad SK M23-34 01:10:56 3 Ruben Marco Arroyo Fredrikstad IF M40-44 01:15:44 4 Even Løvås Halden IL M23-34 01:16:07 5 Pål Asbjørn Kullerud Sarpsborg IL M45-49 01:17:06 6 Emil Kullerud Sarpsborg IL M20-22 01:19:10 7 Ozzy Gurung Jackon M40-44 01:20:08 8 Martin Gundersen Gressvik IF M23-34 01:21:10 9 Jim Lee IK Granit M40-44 01:22:07 10 Knut Andreas Rugsland Holmen IF M18-19 01:23:05



Svensk seier i kvinneklassen

Raskest av kvinnene var svenske Lisa Lee som løper for IK Granit. Hun sikret seieren med tiden 1.39.19. Nærmest henne fulgte Fairuz Syed Ahmas, Fredrikstad IF på 1.41.43, mens Kathrine Ruud Hansen, Kvernhuset BIL tok 3. plassen 1.42.31. Sistnevnte kom i fjor på 2. plass totalt i kvinneklassen.





Lisa Lee var beste kvinne i dette årets utgave av Fredrikstadmarka Rundt. Hun vant på 1.39.19. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Fairuz Syed Ahmas, Fredrikstad IF kom på 2. plass totalt i kvinneklassen. Hun løp på 1.41.43. (Foto: Rolf B. Gundersen)

Les stort Kondis-intervju med den blide jenta



10 beste kvinner totalt

Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Lisa Lee Ik Granit K35-39 01:39:19 2 Fairuz Syed Ahmad Fredrikstad IF K35-39 01:41:43 3 Kathrine Ruud Hansen Kvernhuset BIL K40-44 01:42:31 4 Maria Schaeffer SARPSBORG K40-44 01:46:04 5 Lene Bro Matland FREDRIKSTAD K40-44 01:47:52 6 Henriette Jelsnes RAKKESTAD K40-44 01:50:24 7 Ida Augustin GRESSVIK K23-34 01:51:26 8 Cornelia Johannessen Rolvsøy IF K16-17 01:52:48 9 Christine Marcussen Bnbil K23-34 01:54:59 10 Alvin og Gunn-Tove Riis Fredrikstad IF K60-64 01:58:11



Kondis-reportasje fra tidligere utgaver av Fredrikstadmarka Rundt:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010







Det er ikke kun "langsliterne" som har løpstilbud i Fredrikstadmarka Rundt. Det er også innlagt et eget barneløp i arrangementet. (Foto: Hege Tokerud)





Starten har gått for den 48. utgaven av Fredrikstadmarka Rundt. I år var det totalt 165 som fullførte det 20 km lange skogsløpet. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Magnus Erstad, som opprinnelig er fra nabobyen Sarpsborg, tok sin 2. strake seier i Fredrikstadmarka Rundt. (Foto: Hege Tokerud)





Med tiden 1.10.56 tok Gaute Steiwer 2. plassen totalt. (Foto: Hege Tokerud)





Dagens to raskeste menn: Gaute Steiwer (til venstre) kom på 2. plass, mens Magnus Erstad vant. (Foto: Rolf B. Gundersen)





3. plass totalt i herreklassen gikk til Ruben Marco Arroyo som løper for arrangørklubben Fredrikstad IF. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Fjerdeplass tiltalt i herreklassen sikret Even Løvås, Halden IL seg ved å løpe på 1.16.07. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Christine Marcussen løp på 1.54.59 og kom på 9. plass totalt av alle kvinner som fullførte årets utgave av Fredrikstadmarka Rundt. (Foto: Hege Tokerud)





Lars Hox, Fredrikstad IF på vei mot mål og tiden 1.34.09. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Egil Holme løp i Fredrikstadmarka Rundt for 38. gang. Han løp på på 1:39:37 og kom på 2. plass i klasse 65-69 år - bak Jørn Willy Olafsen på 1.38.03. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Henrik Lund Raagaard, som fyller 77 år fredag denne uka og løper i klassen 75-79 år, imponerte igjen da han løp på 1:40:11. Dette var nesten 1,5 minutter raskere enn han løp på i fjor. Naturligvis holdt det til solid klasseseier. (Foto: Rolf B. Gundersen)

Les stort Kondis-intervju med Raagaard her





Ole Tharaldsen har tatt ut alt og er fornøyd med å ha kommet til mål. (Foto: Rolf B. Gundersen)





Torbjørn Collett feirer målgangen med norsk flagg. Her i selskap med Lorentz Humlevik. (Foto: Rolf B. Gundersen)

