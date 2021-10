Polar oppgraderer nå toppmodellen Grit X som kom på markedet første halvår i fjor. Grit X er "outdoor"-klokka til Polar og skal tåle røff bruk ute.

Denne nye versjonen har fått navnet Grit X Pro, hvor de største nyhetene er safirglass og en ekstra slitesterkt FKM-klokkereim (som er en type plastmateriale). Begge deler skal gjøre at klokka tåler enda større påkjenninger enn forgjengeren. Grit X Pro kommer dessuten i en titan-versjon, Grit X Pro Titan. Denne skal tåle ytterligere påkjenninger, men er likevel samtidig lettere enn standard-versjonen av klokka.



Grit X Pro har en veiledende pris på 4999 kroner, mens titan-versjonen koster 5999 kroner. Begge er tilgjengelige fra 13. oktober.





Polar Grit X kommer nå i en Pro-versjon som skal tåle enda røffere bruk enn originalen.



Ny Vantage V2

Vantage V2, som Kondis testet i Kondis i desember i fjor, er toppmodellen til Polar blant trenings- og multisportkokker. Denne kommer nå i en oppgradert versjon kalt Vantage V2 Shift Edition. Men det er først og fremst kosmetiske oppgraderinger som er gjort ved at klokka kommer i rød utgave og det i tillegg skal ha blitt enklere og raskere å bytte mellom ulike klokkereimer. Også her har det kommet nye klokkereimer; nærmere bestemt i tidligere nevnte FKM-materiale pluss en reim i skinn.



Vantage V2 får samtidig en programvareoppdatering (V2 3.0) med det siste innholdet fra Polar Grit X Pro. Denne oppdateringen inneholder:

- Utendørsfunksjoner: Alltid på, inkludert høydemåler, beliggenhetskoordinater, soloppgang, solnedgang, skumringstider og kompass.

- Navigasjonsfunksjoner: Planlegg hver rute opp og ned ved hjelp av nye rute- og høydeprofiler, og naviger tilbake til start ved hjelp av den nye TrackBack-funksjonen.

- HR sensor modus: Bruk Vantage V2 som en pulssensor for å se pulsdata via BLE (Bluetooth Low Energy) på treningsutstyr eller mobilapper.



Veiledende pris her er 4999 kroner, og den røde versjonen er tilgjengelig fra 20. oktober.

Polar Vantage V2 vil fra 20. oktober være tilgjengelig i rød versjon.



Programvareoppdatering for Polar Unite

Den lette aktivitets- og treningsklokka Polar Unite, som kun veier 32 gram, har nå fått helt nye funksjoner - og de nye fargevariantene rød og blågrønn.



Programvareoppdateringen inneholder følgende nye funksjoner:

- Ukentlig sammendrag: Se ukentlig trenignsstatistikk for å spore fremgang.

- Energikilder: Lær om energikilder og hvordan de ble brukt under hver treningsøkt; fordelt på karbohydrater, proteiner og fett.

- HR sensor modus: Koble Polar Unite til BLE-kompatibelt (Bluetooth Low Energy) utstyr eller andre treningsenheter.



Veiledende pris er 1499 kroner

Polar Unite får både nye funksjoner og nye fargevarianter.

