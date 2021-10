Kondis.no's to lokale medarbeidere har fulgt Snøkuten i nær halvparten av årene med månedlige reportasjer fra 2002-03 sesongen. Bortsett fra en omlegging av løypene i 2013-14 har opplegget vært det samme i alle år.





Endring i 2013

For åtte år siden ble den 11,4 km lange Houmsrunden byttet ut med den den 4 km kortere Glestadrunden, og rekkefølgen ble også forandret slik at den lengste Nordhagarunden løpes når forholdene er best i oktober. Deretter følger Glestadrunden på 7,4 km og Kaashagarunden på 6,9 km i tur og orden både før og etter jul og alltid med fire ukers mellomrom. Løpsretningen forandres etter nyttår, og det er som alltid bare noen blinkende lykter i vegkryssene i Veldreåsen som viser vei gjennom skogen og mellom jordene.



Har du ikke opplevd Snøkuten ennå, så er det verdt en visitt til Veldre en tirsdag i måneden. Undertegnede går inn i sin 25. sesong, og har med unntak av et par eksperimenter greid seg fint uten hodelykt. Det er noe av sjarmen og ikke noe problem! Ofte lyser månen opp i vinterkvelden, og man kan tillate seg å nyte utsikten både til "den rett og gærne sida" av Mjøsa. Etter det første snøfallet er det oftest lyst og stemningsfullt - selv om de fleste nå for tiden velger å løpe med hodelykter.

Her bringer kommer noen tilbakeblikk på de siste 20 årene med noen av profilene som har preget den tradisjonsrike vinterkarusellen:





Vi mangler Snøkut-bilde av den raskeste av dem alle, Edvard Dahl, som høsten 1987 satte rekorder i alle løypene. Bildet er fra da romedølen (til v.) debuterte på maraton med å ta NM-gull i Drammen i 1990. (Fakismile fra Drammens Tidende - Buskerud Blad 8. oktober 1990)





Ingen Snøkuten-historikk uten Per Briskelund som nådde den fantastiske milepælen 50. seiere (!) i Nordhagarunden i 2012. (Foto: Stein Arne Negård)





Ida Gjermundshaug Pedersen satte to løyperekorder i 2015 som fortsatt står urørt. (Foto: Stein Arne Negård)





Bjørn Egil Nordseth tok over seierdominansen etter Per Brisklund. (Foto: Stein Arne Negård)





Vegard Ølstad Dalberg har vært best de siste sesongene og innehar også løyperekorden i Glestadrunden. Her sammen med Bjørn Egil Nordseth etter en duell i samme runde i 2019. (Foto: Rolf Bakken)





Anne Storslett har deltatt i Snøkuten en årrekke og har de siste årene tatt flust med seire. (Foto: Rolf Bakken)





Disse fem Veldre-veteranene kunne jubilere samtidig med Snøkuten for 40. år i 2019 (fra v.): Arne Grønvold, John Ellefsæter, Harald Grønvold,Terje Allergodt og Bjørn Tvedt. I tillegg hadde Snøkutens mest betydningsfulle profiler, Snorre Bråten og Oddbjørg Haakensveen vært med fra begynnelsen i 1980. (Foto: Rolf Bakken)





Oddbjørg Haakensveen stod i bresjen for Veldre Friidrett både på og utenfor banen og løypa i mange tiår og var selve symbolet på Snøkuten sammen med Snorre Bråten. (Foto: Rolf Bakken)