Bare tre uker før den neste Vinterkarusell-sesongen starter fra Fana Stadion i Bergen ble det siste løpet i fjorårets karusell arrangert. Dermed er også koronapandemien avsluttet for Necon Vinterkarusell, som den kaller seg.

For de populære karusell-løpene med start og mål på Fana Stadion er denne tiden en slags mellomsesong, sommerkarusellen er avsluttet og det første løpet i neste vinters karusell går ikke før om tre uker. Men nå fikk man altså muligheten til et karuselløp midt i oktober med et løp som var utsatt fra forrige sesong.

I alt 201 løpere benyttet anledningen til å få med seg det utsatte løpet, noe som er i underkant av halvparten så mange som deltok i Vinterkarusellen forrige sesong, som altså var nokså koronaplaget.

Men nå trenger man sikkert litt tid til å få beina i gang igjen til å løpe mosjonsløp, så det blir spennende å se hvor mange som stiller til start på den første løpet den 1. november.

I det utsatte løpet var det Tyrvingløper Karl Fremstad som var ganske så suveren på 5 km. Han er student i Bergen og stiller opp på en del mosjonsløp, som han gjerne vinner.

I kvinneklassen fikk vi på 5 km et oppgjør mellom Katrine Hillestad fra Stord IL og den franske jenten Anaïs George-Molland, med en knapp seier til Katrine som var godt fornøyd med å få delta i vanlige løp igjen etter koronatiden.

På 10 km var Tor-Aanen Kallekleiv ikke til å true, han viste god form og perset i denne løypen. Han ble etterfulgt Magnus Kallager og Karl Jonas Tronstad på de neste plassene. Beste kvinne i den lengste løypen var Kari Johannesen Sigdestad foran Annemarie B. Aarnes og Karina Helene Birkeland.

Det var gode løpsforhold på denne oktoberdagen, litt kaldt siden det hadde vært et markert temperaturfall i løpet av det siste døgnet.

Se flere bilder fra løpet i bildekarusellen øverst i artikkelen.



Det er nå fellesstart uten de restriksjonene som har vært vanlig det siste året. Her er det i første rekke: Karl Fremstad (5092), Tor-Aanen Kallekleiv og Karl Jonas Tronstad.



Tor-Aanen Kallekleiv er en ivrig mosjons- ultra- og triatlonutøver, og syklist.



Lise Haugstad er en ivrig deltaker på vinterkarusellen: – I sommer har det blitt mest fjellturer så jeg er litt spent på løpsformen.



Premiepallen kvinner 5 km: Anaïs George-Molland, Katrine Hillestad og Karianne Jørgensen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5091 Katrine Hillestad Stord IL (Allianseidrettslag) K20-34 20:52 2 5062 Anaïs George-Molland HJELLESTAD K20-34 20:53 3 859 Karianne Jørgensen MATHOPEN K50-54 22:56 4 831 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 23:58 5 772 Sølvi Abbedissen TERTNES K45-49 24:21 6 802 Kjersti Eikeland BFG Bergen Løpeklubb K60-64 24:24 7 14 Anne Tveten Søyland Bergen CK K45-49 24:42 8 52 Rosa-Linn Laastad BERGEN K45-49 24:43 9 252 Tuva Sandlund FYLLINGSDALEN K1-14 24:45 10 788 Ragnhild Korneliussen FRI IL K70-74 25:09 11 5105 Laila Skeide Eidsvåg IL / BPI K45-49 25:10 12 5093 Helen Nilsen SANDEFJORD K40-44 25:11 13 792 Desirée Hernebäck Team Kondis K40-44 25:16 14 80 Marte Litlere Bergen CK K15-19 25:23 15 124 Ellen Erdal Aker Solutions K55-59 25:29



Premiepallen menn 5 km: Tord Andresen, Karl Fremstad og Anders Søyland.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5092 Karl Fremstad Tyrving IL M20-34 16:39 2 755 Tord Andresen Søreide IL M15-19 18:01 3 13 Anders Søyland Bergen CK M50-54 18:51 4 897 Didrik Stuhaug Hatlelid Gneist M1-14 19:23 5 139 Dawid Franek Matvareexpressen M35-39 20:03 6 554 Kjetil Kårbø Loddefjordløperne M40-44 20:24 7 536 Rune Johnsen Team Møllerens M45-49 20:29 8 15 Jakob Tveten Søyland Bergen CK M15-19 20:41 9 782 Truls Raude Angerman BFG Bergen Løpeklubb M45-49 20:44 10 860 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 20:51 11 5104 Kjell Erik Gjerstad ÅGOTNES M50-54 21:07 12 791 Ørjan Endresen SØREIDGREND M40-44 21:10 13 807 Marius Endresen Gneist Friidrett M1-14 21:11 14 72 Trygve Larssønn Søvik Fana IL M15-19 21:18 15 1019 Chris Henrik Eriksen Sbanken M40-44 21:40



Premiepallen kvinner 10 km: Annemarie B. Aarnes, Kari Johannesen Sigdestad og Karina Helene Birkeland.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 877 Kari Johannesen Sigdestad Loddefjordløperne K45-49 46:40 2 5097 Annemarie B. Aarnes Cowi K40-44 48:10 3 1098 Karina Helene Birkeland RÅDAL K20-34 49:03 4 1107 Hanne Tande BØNES K50-54 49:36 5 803 Kjersti Solbu FYLLINGSDALEN K40-44 50:16 6 1095 Anne Aamelfot BERGEN K40-44 50:54 7 1103 May Britt Soldal LAKSEVÅG K55-59 54:15 8 1132 Ingjerd Meyer BERGEN K55-59 56:30 9 5095 Siw Elin Aarbakke Rygh FYLLINGSDALEN K50-54 58:13 10 5089 Valborg Baste BERGEN K55-59 59:27

Premiepallen menn 10 km: Magnus Kallager, Tor-Aanen Kallekleiv og Karl Jonas Tronstad.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1207 Tor-Aanen Kallekleiv Bergen Triathlon Club / Team Trivest M35-39 34:17 2 5084 Magnus Kallager BERGEN M20-34 35:47 3 5106 Karl Jonas Tronstad Bergen CK / Dragefjellet Løpeklubb M20-34 36:19 4 1248 Hans-Magnus Haukøy Gneist M20-34 36:35 5 5107 Ole Bjørn Sveen Gneist M50-54 40:01 6 5082 Pål Myking NESTTUN M50-54 42:21 7 1094 Harald Arne Veisdal Loddefjordløperne M50-54 42:26 8 1106 Hans Marius Solevåg BØNES M50-54 42:34 9 5101 Ivar Dyngeland Vik Fana IL M15-19 43:16 10 1222 Frode Walle FANA M40-44 43:54 11 1136 Erik Werner Opptur Motbakkeklubb M55-59 44:41 12 1077 Henning Sivertsen Skjetne Høgskulen på Vestlandet M20-34 44:50 13 1197 Hans Petter Vestre Bergen CK M55-59 45:33 14 1012 Kjell Skage BLOMSTERDALEN M50-54 46:18 15 5102 Bjarte Bolstad Sammen M40-44 46:21