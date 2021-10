Rapport fra Ingrid Aartun Bøe og Lene Simonsen Amdal i Sandnes Ultratrail:



Det meste av løypen var umerket og stilte krav til kunnskap om navigering, noe som viste seg å bli litt utfordrende for flere utover i løpet. Selv om Sandnes ikke har de høyeste toppene, er det til gjengjeld tett mellom dem, og 100 miles løypa har derfor så mye som 9300+ hm (4000+ hm på 50 miles).

Løpsdagen kom med 14 grader, lett skydekke og historisk tørre forhold. 16 løpere møtte til start på 100 miles fredag ettermiddag. Etter innlevering av dropbager og et kort informasjonsmøte var de i gang. Til tross for en flott solnedgang fra Lifjell og utsikt mot Sandes og Stavanger, ble det tidlig klart for flere at dette kom til å bli et tøft løp. Løperne holdt varmen gjennom natten med kaffe, buljong og varmmat.

Tidlig lørdag morgen var det nytt oppmøte i målområdet. 34 spente 50 miles løpere fikk siste informasjon av løpsleder Jim før de ble busset til startpunktet. Starten gikk i litt sur vind fra parkeringen ved Bynuten, halvvegs i 100 milesløypa og fulgte denne helt til mål.

Det var en tøff start over Selvikstakken og Bynuten, det som var Sandnes’ to høyeste topper før kommunesammenslåingen. Løperne kunne nyte en fantastisk utsikt innover Lysefjorden fra Selvikstakken, men en bratt og teknisk krevende nedstigning ventet før det bar opp til løypas høyeste punkt, Bynuten (671 moh). Etter hvert kom det lange partier uten spesielt godt definerte stier, og her gikk det ganske sakte til tross for noe flatere terreng.

En del av løperne måtte dessverre gi seg underveis. Noen fikk problemer med å rekke sperrefrister, andre slet litt med navigering eller ble rett og slett ble for slitne underveis, mens et overtråkk var enste skade.

Første mann i mål i skumringen lørdags kveld var Fredrik Askeland som ble suveren vinner av 100 miles. I etterkant av Sandnes Ultratrail har Fredrik blitt tatt ut til EM i Skyultra i Portugal i november.





Fredrik Askeland var første mann i mål på 100 milesløpet. (Foto: Sebastian Mamaj, @smamaj)



Mørket senket seg, bål og fakler ble tent og snart kunne hodelyktene til de første 50 miles-løperne skimtes oppi bakken. På kvinnesiden vant Tonje Watne, med Therese D. Årvik og Aleksandra Narkowicz på andre og tredjeplass. Kvinnene hevdet seg godt totalt, og disse tre hadde tredje, femte og sjuende beste totaltid. Av herrene var Eivind Hagen først i mål, med Bjarte Wetteland og Rune Eie på de to neste plassene.





Tonje Watne var raskeste kvinne i 50 milesløpet. (Foto: Sebastian Mamaj, @smamaj)



Eivind Hagen var raskest av herrene i "kortløypa" på 50 miles. (Foto: Sebastian Mamaj, @smamaj)



Søndag morgen kom Rafal Wos inn som nummer to på 100 miles, noen timer før Cato Pettersen og Ketil Jerstad som kom inn sammen og delte tredjeplassen. Av 16 startende var det kun disse fire som holdt hele distansen, noe som vitner om en tøff teknisk løype. Til tross for dette har tilbakemeldingene både på løypa og arrangementet vært svært gode både fra de som fullførte og de som måtte gi seg underveis, og flere av årets deltagere har allerede meldt seg på neste års løp.

Underveis i 100 milesløypa var løperne innom tolv stasjoner, seks ubemanna drikkestasjoner og seks matstasjoner bemannet med hyggelige og engasjerte frivillige. Drikkestasjonene hadde varm og kald drikke, samt forskjellig frukt. På matstasjonene ble det servert varm mat og diverse snacks, også veganske alternativer.

Neste utgave av Sandnes Ultratrail blir 22.-24. april 2022. Påmeldingen er allerede åpen og løpet utvides med flere distanser i tillegg til 50 og 100 miles: 19 km, 42 km og et eget barneløp. De to korteste distansene blir fullmerket, og siden alle løypene følger så å si samme trasé siste biten, så får også de lengste distansene merking inn mot mål. Etter erfaringer fra årets løp er også sperrefristene økt noe.





Det vanket en fin premie til de som fullførte. (Foto: Sebastian Mamaj, @smamaj)



100 miles menn Pl. Tid Navn Nasj. Klubb 1. 27:59:43 Fredrik Askeland NOR Dale fjelløpere / Sandnes Ultratrail 2. 41:31:03 Rafal Wos POL RunProgressTeam 3. 44:09:59 Cato Pettersen NOR Bèrghem ultraløperklubb 3. 44:09:59 Ketil Jerstad NOR Kristiansand triathlon 50 miles kvinner 3. 12:34:57 Tonje Wathne NOR Dale Fjelløpere 5. 12:59:23 Therese D. Årvik NOR 7. 14:25:03 Aleksandra Narkowicz NOR 20. 16:30:18 Ingeborg Førdestrøm NOR 50 miles menn 1. 11:38:58 Eivind Hagen NOR IL Ravn 2. 12:05:58 Bjarte Wetteland NOR 4. 12:35:11 Rune Eie NOR Spirit Friidrettsklubb 6. 12:59:26 Kenneth Westerheim NOR Stord Orientering 8. 14:40:40 Morten Bjerga Sundli NOR Ganddal IL - Orientering 9. 14:40:42 Per Olav Lindberg NOR 10. 14:54:39 Erling Asserson NOR 10. 14:54:39 Pål Thoresen NOR Treungen IL/Grenland Ultra Runners 10. 14:54:39 Lasse Røsvik NOR Sinnatrimmen 13. 15:09:17 Hallgeir Skretting Enoksen NOR Dale Fjelløpere 13. 15:09:17 Ovar Aarsland NOR Dale fjelløpere 15. 15:36:28 Atle Smedegård NOR Dale Fjelløpere 16. 15:48:43 Aleksander Skålevik NOR Dale fjelløpere 17. 15:48:44 Per Inge Sommerseth NOR 18. 16:29:57 Christopher Rege GBR Dale Fjelløpere 19. 16:30:17 Christian Skollevold NOR 21. 17:07:50 Øystein Røstum NOR 22. 17:48:20 Frankie Gindl NOR 22. 17:48:20 Kim Sviland NOR 22. 17:48:20 Jarle Nygård NOR Dale fjelløpere 25. 19:33:10 Andre Ingebretsen NOR 26. 19:42:40 Folkvord Anders K NOR Lysefjord Running 27. 21:14:29 Henning Leander Lura NOR Øl og Kondis

Fullstendige resultatlister

