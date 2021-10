Etter to år med avlysninger både pga Covid19 og andre årsaker, blir det arrangert hele fire ultraløpmesterskap (EM/VM) i 2022.



Vi har tidligere omtalt VM terrengultra som skal arrangeres i Thailand i februar, et mesterskap som egentlig er et 2021-mesterskap.

6 løpere tatt ut til VM Ultra Trail i Chiang Mai, Thailand 11.-13. februar

Nå er det også berammet hele fem nye mesterskap, tre av dem i 2022:

2022 IAU World Championships 100km 27.august i Bernau/Berlin, Tyskland

2022 IAU 24hour European Championships 17. september i Verona, Italia

2022 IAU 50km European Championships 8. oktober i Avila, Spania

2023 IAU 50km World Championships 28. mai i Port Elizabeth, Sør-Afrika

2023 IAU 24hour World Championships 2.desember i Chinese Taipei, Taiwan



Se også: Uttakskriterier til internasjonale mesterskap 2022, oppdatert 30.09.2021







VM 100 kilometer 2022

Først ut av de nyannonserte mesterskapene er VM 100 kilometer i Bernau i utkanten av Berlin 27. august. Det står 17. september på arrangørens hjemmeside, men dette er ganske sikkert feil - og endres senere - siden dette er dato for EM 24-timers.

Arrangørens hjemmeside

IAU announcement

Arrangementet vil bli organisert av German Ultramarathon Union og German Athletics Association. Berlin og Bernau har tidligere vært vert for et 100 mils løp langs den tidligere Berlinmuren, samt arrangementer på 50 km og 100 km og en 24 timers konkurranse.



IAU 100km verdensmesterskap ble avlyst i 2020 på grunn av Covid-19-pandemien, sist løp i 2018 i Sveti Martin na Muri i Kroatia. Dette er IAUs flaggskip, med distanse og verdensrekorder anerkjent av World Athletics - og fra nå av blir det også notert offisielle norske rekorder på 100 km som den foreløpig første av ultradistansene.

2018: Didrik Hermansen på 15. plass i VM 100 km





Arvid Haugen og Therese Falk viser muskler etter at de løp inn til NM-gull på 24-timersløpet på Bislett i november 2019. Begge ble tatt ut til EM 24-timers i Verona 2020. Nå blir det nye uttak, men Therese er jo bankers med årets fantastisske resultater. (Foto: Kjell Vigestad)



EM 24-timers 2022

Tre uker etter VM 100-kilometer arrangeres EM 24-timers i italienske Verona. Den korte tiden mellom mesterskapene gjør det normalt sett uaktuelt å løpe begge, selv om noen kvalifiserer til begge mesterskapene.

IAU announcement



Arrangementet vil bli organisert av FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) med GDS Mombocar som lokal arrangør. Dette er det samme mesterskapet som skulle vært arrangert i 2020, men som måtte avlyses på grunn av Covid19. Det blir nye uttak til 2022-mesterskapet.

2020: Fem løpere tatt ut til EM 24-timers i Verona 2020





Simen Næss Berge og Magnus Winther Warvik gjorde begge en hederlig VM-debut på 50 km i 2019. (Foto: Kjell Berge)

EM 50 km 2022

Sist ut av 2022-mesterskapene er EM 50 kilometer i Ávila vest for Madrid i Spania. Mesterskapet blir organisert av RFEA (Spanish Athletics Federation), Diputación de Ávila, Sotillo de la Adrada Town Council og Ecodeporte Sports Club.



Arrangørens hjemmeside

IAU announcement



NFIF ved Ultraløpsutvalget har tatt ut lag til EM/VM 50 kilometer de siste mesterskapene, og det er klart at det også vil skje denne gangen. Mesterskapet i Jordan i 2020 ble avlyst, da åpnet man også for at gode maratonløpere kunne kvalifisere seg, en mulighet som kanskje gjentas for 2022-mesterskapet.

