Faktisk var stafetten under VM i 1972 dels i samme terreng som da Kasper Harlem Fosser vant langdistansen særs suverent i 2021. Åge Hadlers gulløp på langdistansen ble gjort like i nærheten. De to verdensmestrenes prestasjoner blir vurdert opp mot hverandre.

– Vi ble sjokkert over tallene, etter 50 års utvikling av o-idretten, sier Vidar Benjaminsen.

O-boka er også grundig innom både 17. mai-jakten i Gaupesteinmarka, Hovedløpet, alle NM, Afrika-eventyret for noen tiår siden og også bryllupet til Ida Marie Næss Bjørgul og Olav Lundanes en vakker sensommerdag på Sunnmøre.

Det er igjen glitrende artikler fra Helge Bovim, og det er flere sider fra Norge Rundt enn noensinne.

Antall bilder er faktisk flere enn noensinne med 700 i tallet. Boka er innbundet og på 240 sider.

Den 19. utgaven lanseres på Blodslitet. Der er det salg. Det vil det også være i mange klubber og på www.o-boka.no

Prisen er 460 kroner. Samtlige 19 utgitte bøker fås for 1900 kroner.

– O-boka er et samlerobjekt for alle som er opptatt av o-idretten. Den er en naturlig del av enhver orienterers boksamling, sier Vidar Benjaminsen.

O-Boka