I Bergen ble det sist arrangert en stor idrettsfest i sentrum av byen i 2017 da sykkel-VM ble arrangert her gjennom en hel uke i september det året. Nå kan det se ut til at det kan komme en ny stor idrettsfest i Bergen til neste år.

Det er Bergensavisen som melder at presidenten i Norges Triatlonforbund, Arild Mjøs Andersen, sier at det med stor sannsynlighet blir arrangert et World Cup-stevne i triatlon i Bergen neste år.

Verdenscup er det nest øverste nivået i internasjonal triatlon, etter VM-serien. Denne ble i år vunnet av bergenseren Kristian Blummenfelt.

Fra før har Bergen kommune satt av 2,5 millioner kroner til arrangementet. Det jobbes mot at Bergen skal arrangere det siste verdenscupløpet, som hvert år går siste søndagen i august. Det vil si at det vil gå av stabelen søndag 28. august 2022.

Den planlagte løypen skal ha start og mål på Bryggen. Svømmingen foregår i Vågen, sykkel- og løpeløypen er i området rundt Bryggen, Nordnes og ut mot Sandviken. Den lokale arrangøren håper på titusenvis av tilskuere i Bergen sentrum.

Bergen har en del dyktige og profilerte utøvere av triatlon-sporten. Kristian Blummenfelt vant som kjent OL-gull og VM-gull tidligere i år, og Gustav Iden ble verdensmester i Ironman 70.3 for en måneds tid siden. Casper Stornes er også helt i verdenstoppen i idretten.