Kveldens løp gikk i Østmarka, i området nord for Østmarksetra i et stifylt terreng. Her var det flere veivalgsmuligheter og en måtte passe seg så en ikke gikk surr i alle stiene. Legendar-, Kar-i og Ola-klassene løp 3,74 km, mens Lokal-klasse løp 3,3 km og Rekrutt-klassen løp 1,8 km.

Legendar-klassen ble vunnet av Håkon Raadal Bjørlo, NTNUI, med tiden 25.41 og vant da med 1,33 min margin til Morten Jarvis Westergård, Tyrving.

Kari-klassen ble vunnet av Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, som brukte 36.41 min og var da 1,32 min foran Pia Young Vik, Nydalen.

I Ola-klassen ble det seier til Lars-Christian Unger, Nydalens SK, på 26.55 min. Han var 5,33 min foran Trond Kortner, Østmarka.

Raskest i Lokal-klassen var Jan Tore Henriksen, Nydalen med tiden 28,42 min, her fulgte Torstein Hole, Nydalen nærmest, 2,12 min bak.

Boye Wangensteen, Lillomarka var kveldens raskeste rekrutt med tiden 22,02 min og var da 9 sek foran Alma Rygh Holten, Nydalen på 2. plass.

Harry Lagerts Nattcup avsluttes med jaktstart neste fredag fra Lillomarka Arena, da blir det langdistanse i Lillomarkas villmark. I finalen løper Legendar 15 km, Ola og Kari 10 km og Lokal 6 km. Rekruttene har ikke jaktstart, men vanlig individuell start.

Harry Lagerts nattcup

Resultater

Legendar, 3 740 m:

1) Håkon Raadal Bjørlo, NTNUI, 25.41,

2) Morten Jarvis Westergård, Tyrving IL, 27.14,

3) Sander Arntzen, NTNUI, 28.00,

4) Anders Haga, Nydalens SK, 28.19,

5) Simen Aamodt, Nydalens SK, 29.49,

6) Ivar Lundanes, Tyrving IL, 30.08.

Ola, 3 740 m:

1) Lars-Christian Unger, Nydalens SK, 26.55,

2) Trond Kortner, Østmarka OK, 32.28,

3) Sveinung Syversen, Oppsal Orientering, 33.22,

4) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 33.45,

5) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 33.47,

6) Christian Vogelsang, Nydalens SK, 33.59.

Kari, 3 740 m:

1) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 36.41,

2) Pia Young Vik, Nydalens SK, 38.13,

3) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 39.09,

4) Ida Marie Flågen, Heming Orientering, 46.11,

5) Ragnhild Mathea Helmersen, Fet OL, 47.13,

6) Britta Fismen, Fossum IF, 53.16.

Lokal, 3 300 m:

1) Jan Tore Henriksen, Nydalens SK, 28.42,

2) Torstein Hole, Nydalens SK, 30.54,

3) Per Ola Ulseth, Nydalens SK, 32.31,

4) Even Angell-Petersen, Nydalens SK, 32.53,

5) Tom Bergan, Fet OL, 32.55,

6) Steinar Eastwood, Lillomarka OL, 32.58.

Rekrutt, 1 800 m:

1) Boye Wangensteen, Lillomarka OL, 22.02,

2) Alma Rygh Holten, Nydalens SK, 22.11,

3) Alf Hattestad Kristensen, Heming Orientering, 23.37,

3) Josefine Oraug Rygh, Nydalens SK, 23.37,

5) Jone Rygh Holten, Nydalens SK, 23.50,

6) Alfred Holtan Sanderud, Lillomarka OL, 24.03.