Det siste og avgjørende løpet i Golden Trail World Series ble mer spennende for Stian Angermund enn man skulle forvente. Før det siste finaleløpet på kanariøyen El Hierro ledet han denne serien ganske klart, og med et anstendig løp her ville han dermed ta sammenlagtseieren i årets serie. Han har vunnet de tre løpene han har deltatt på i år, så han var også en klar favoritt til å vinne finalen.

Stian hadde før løpet gjort det klart at målet hans var å vinne også på El Hierro, så han la ikke opp til noe lureløp for å sikre sammenlagtseieren.

Løperne skulle forsere i alt tre bratte fjellsider på vulkanøyen, og allerede opp den første stigningen tok Stian initiativet og la seg fremst, med seg fikk han Fransesco Puppi og Remi Bonnet. Denne trioen fulgte hverandre opp over den sovende vulkanen, men nedover de bratte skrentene på den andre siden satte Stian Angermund inn et ekstra gir, og med sin gode teknikk fikk han en god luke ned til de to andre, en luke som bare ble større på den flate veien bortover mot den neste stigningen.

På dette tidspunktet så det ut til at løpet fulgte oppskriften til Stian Angermund, og han var på vei til sin fjerde klare seier i årets sesong og en klar sammenlagtseier.

I den gode videostreamingen av finaleløpet på El Hierro fikk vi se at opp mot den neste stigningen hadde de to løperne bak Stian nesten tatt ham igjen, og man fikk et frampek om at dette kanskje ikke bare ble en tur i parken for Stian Angermund.

Løypen i dette finaleløpet var svært krevende, med mye bratt stigning og tilsvarende nedover igjen, med et underlag av løse steiner og sand som stilte høye krav til løperne.

Og da kameraene fanget opp Stian Angermund ned fra den tredje toppen som løperne måtte over, så var det en annen utgave enn vi så i begynnelsen. Det gikk langsomt og Stian var tydelig preget etter et fall han hadde hatt i løypen. Dermed var det flere løpere som passerte ham nedover mot mål.

Men en av dem som virkelig satte fart nedover fjellsidene mot målet var Anders Kjærevik. Han viste i fjorårets Golden Trail Championship at han er en av verdens beste nedoverløpere ved å ta seier i «downhill-segmentet» der.

Så raskt gikk det nedover fjellsiden på El Hierro at han hentet inn den ene løperen etter den andre og avsluttet med en overraskende sterk tredjeplass. Før løpet fortalte han til Kondis at han så på dette løpet kun som læring for sin del.

Og for tredjeplassen kunne han i tillegg til bronsemedaljen også innkassere en premie på €6,000.

Vinner av finaleløpet ble italienske Fransesco Puppi foran franske Thibaut Baronian.

Vinner blant kvinnene ble den sveitsiske favoritten Maude Mathys foran nederlenderen Nienke Brinkmann, som er årets store overraskelse i denne fjelløpsserien. Hun var totalt ukjent da hun tok en andreplass i det fjerde løpet i årets serie, Sierre-Zinal. Franske Anaïs Sabrié tok tredjeplassen. Dette ble også de tre beste kvinner på sammenlagtlisten.

Streaming av hele løpet finner du på arrangørens sider: Golden Trail World Series

Resultat menn:

1 Fransesco Puppi 3:58:17 2 Thibaut Baronian 4:00:05 3 Anders Kjærevik 4:09:35 4 Frédéric Tranchand 4:09:53 5 Jan Margarit Solé 4:10:37 6 Stian Angermund

Resultat kvinner:

1 Maude Mathys 04:05:30 2 Nienke Brinkmann 04:10:56 3 Anaïs Sabrié 04:24:41 4 Odile Spycher 04:37:44 5 Daniella Moreno 04:39:00