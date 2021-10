Tekst og bilder: Stein Arne Negård





O-tekniske utfordringer

Terrenget var variert og ga deltakerne spennende o-tekniske utfordringer. Småkupert terreng med til dels rikelig detaljrikdom og stedvis noe steinete bunn. Det var både åpne områder med hogstflater av noe ulik alder og tettere vegetasjon med dårligere sikt. Her var de o-tekniske utfordringene størst, og her krevdes det nøyaktighet. I nord-østre del var det over et mindre område nylig blitt utført noe markbearbeiding, og på slutten av løypene møtte løperne på noe tynningshogst som krevde sin kvinne og mann å ta seg fram. Det var her mange bommet. Det var et lite område som ble benyttet. Løypene gikk i skiftende terreng med mye retningsforandringer og mange poster.

Forfriskninger

Vaskemulighetene var våtklut eller et «forfriskende» høstbad fra brygga i Gjetholmsjøen. Etter løpet serverte arrangøren pølser, kaker og kaffe som kunne nytes rundt bålvarme. Det var gavekort fra Løten Mølle AS til vinnerne av løypene for begge kjønn. I alt stilte ca 90 løpere til start. Takk til Løten Mølle A/S for trivelig høst o-løp som gledet mange fra den fine samlingsplassen i morosamt terreng og fint høstvær.

Klassevinnere:



Vinner lang damer: Sofie Johansson, Vang OL



Lang herrer: Bjørn Solbergseter, Austmarka OL

Millom damer: Anne Marit Bordal, Ringsaker OK

Millom herrer: Arne Arnesen, Hamar OK

Stutt damar: Lill Ramberg Skappel, Lillehammer OK

Stutt Herrer: Stein Nordvi, Elverum OK

Gørstutt damer: Elise Libak-Feiring, Vang OL

Gørstutt herrer: Odd Rise, Ringsaker OK

De beste i Løten Mølles Høstløp 2021 Arr.: Løten o-lag Gør stutt damer Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Elise Libak-Feiring Vang OL 47.20 32.25 2 Anna Engebakken Løten o-lag 47.45 +0.25 32.42 Gør stutt herrer 1 Odd Rise Ringsaker OK 36.50 25.13 2 Hans Petter Jevanord Ringsaker OK 38.08 +1.18 26.07 3 Ivan Christopher Nybakk-Djuve Løten o-lag 43.24 +6.34 29.43 Stutt damer 1 Lill Ramberg Skappel Lillehammer OK 40.24 16.54 2 Anne Karin Westby Sparebank1 Østl. 41.52 +1.28 17.31 3 Grete Storsveen Sparebank1 Østl. 48.49 +8.25 20.25 Stutt herrer 1 Stein Nordvi Elverum OK 34.58 14.37 2 Øivind Frøisland Vang OL 36.33 +1.35 15.17 3 Terje Gudbrandsen Hamar OK 39.18 +4.20 16.26 Millom damer 1 Anne Marit Bordal Ringsaker OK 45.50 14.00 2 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 1.10.44 +24.54 21.37 3 Ida Engen Raumar Orientering 1.11.49 +25.59 21.57 Millom herrer 1 Arne Arnesen Hamar OK 48.47 14.55 2 Arnfinn Pedersen Gjø-Vard OL 49.44 +0.57 15.12 3 Knut Engen Raumar Orientering 52.52 +4.05 16.okt Lang damer 1 Sofie Johansson Vang OL 50.06 11.31 2 Emilie Westli Andersen Løten o-lag 53.07 +3.01 12.12s 3 Evine Westli Andersen Løten o-lag 53.33 +3.27 12.18 Lang herrer 1 Bjørn Solbergseter Austmarka IL 46.35 10.42 2 Kenneth Bilstad Vang OL 46.56 +0.21 10.47 3 Mats Lindaas Elverum OK 47.28 +0.53 10.54

