Da Lyn Ski i 2012 omsatte idéen om et eget skogsløp ga navnet seg selv: Ivar Formos Minneløp – etter skilegenden som tragisk druknet på en treningstur 2. juledag i 2006. Lørdag gikk løpet for 9. gang etter at det i likhet med mange løp ikke ble arrangert i 2020.

3 opp & ned

Det er tøffe løyper der alle har profil som et motbakkeløp til halvveis og utforbakkeløp tilbake, derav undertittelen 3 opp & ned. For de som vil ha færre høydemetre enn hovedløypa - eller mer tid til å nyte natur og utsikt er det kortere løyper på 9 km med egen trimklasse, 3 km for aldersgruppa 9-12 år og barneløp for de aller yngste.



De to beste i årets minneløp, Stian Dahl Sommerset foran Halfdan-Emil Færø. I mål ble rekkefølgen motsatt. (Foto: Lyn Ski / Andreas Skiri Refsdal)



Dagens raskest kvinne i Nordmarka var Kathrine Kvernmo. (Foto: Lyn Ski / Andreas Skiri Refsdal)

Variert løypa

Det var nær perfekte forhold, stort sett tørt, sol, 6-7 grader på start. På de første 8,5 km er det bratt stigning med vel 300 høydemeter, først på grusvei deretter på steinete sti. Videre innover skogen på kupert og teknisk sti før det knekker bratt nedover på grusvei mot Ullevålseter. Så på teknisk sti inn i skogen før siste del slakt nedover til start grusvei. Terrenget er typisk for Nordmarka med mange kneiker og røtter og stein. Terrenget til tross var det god flyt i løypa selv uten puljestart. Fra "vår mann" i første tredel av feltet varierte farten fra 7.30 til 3.30 min/km. Det sier sitt om variasjonen i løypa!



Arrangørene Lyn Ski melder om avslappet og hyggelig stemning på arenaen og nesten 500 fornøyde deltakere totalt, inkludert 200 barn og unge og 300 voksne. 234 stilte på den lengste utgaven der 231 kom til mål ved klubbhuset til Lyn Ski ved NIH. Det var dog 400 (voksne) påmeldte, og symptomatsik for denne "post-korona-høsten" en stor andel programhelter også her. I forrige utgave i 2019 fullførte 552, og i rekordåret 2018 var det 564 som kjempet seg gjennom de ulike distansene.

Løp for de allsidige

Ikke helt overaskende var det løpere med bakgrunn både fra motbakkeløp, skyrunning og orientering å finne i toppen av listene på den lange løypa over Vettakollen, Frønsvollen og Skjennungen. Vareggs Halfdan-Emil Færø ble lenge utfordret av Stian Dahl Sommerseth fra Tromsø Løpeklubb, men Varegg-løperen tilkjempet seg et halvt minutt etter passering på Skjennungen og tok seieren på 1:03:10. Øyvind Heiberg Sundby, IK Tjalve var klar tredjemann med god klaring både forover og bakover. Espen Kristiansen, Gular knep 4. plassen foran Jonas Hesthaug, Eidsdal IL.



Treeren Øyvind Heiberg Sundby i grovt Nordmarka-terreng. (Foto: Lyn Ski / Andreas Skiri Refsdal)



Hilde Aders med Maren Engeskaug Nielsen i hælene. (Foto: Lyn Ski / Andreas Skiri Refsdal)



Kathrine Kvernmo, Tromsø Løpeklubb ledet fra første meldepost på Vettakollen og ble med 1:17:11 suveren vinner blant kvinnene fulgt på to og et halvt minutts avstand av o-løperen Anna Ulvensøen, Nydalens Skiklub. Maren Engeskaug Nielsen, Driv Trening løp inn til klar 3. plass foran allsidige Hilde Aders, Kvæfjord IL og Hemings Tuva Toftdahl Staver som begge er kjent for å trives i krevende terreng.



Seierspallen for herrer (fra v.): Stian Dahl Sommerseth, Halfdan-Emil Færø og Øyvind Heiberg Sundby. (Foto: Lyn Ski / Andreas Skiri Refsdal)



De tre beste kvinnene på 17 km (fra v.): Anna Ulvensøen, Kathrine Kvernmo og Maren Engeskaug Nielsen. (Foto: Lyn Ski / Andreas Skiri Refsdal)



"Vår mann" Bjørn-Tore Gulbrandsen fra Elverum var meget godt fornøyd med debuten i Ivar Formos Minneløp lørdag, men hadde gjort seg kjent med en gjennomløping tidligere i sommer. Bak spurter Marhe Haavind fra Rustad IL inn til seier i klasse K 40-44 år rett i underkant av halvannen time. (Foto: Lyn Ski / Andreas Skiri Refsdal)



Ivar Formos Minneløps nettsider

Ivar Formos Minneløp 2021 på Facebook

Galleri med nesten 800 bilder (Foto: Lyn Ski / Andreas Skiri Refsdal)

De beste i Ivar Formos Minneløp 16.10.2021: Kvinner 17 km (60 deltagere) Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Kathrine Kvernmo Tromsø Løpekl. K 23-39 år 01:17:11 00:00 2 Anna Ulvensøen Nydalens Skiklub K 23-39 år 01:19:49 02:38 3 Maren Engeskaug Nielsen Team Driv Tren. K 23-39 år 01:22:35 05:24 4 Hilde Aders Kvæfjord IL K 23-39 år 01:23:57 06:46 5 Tuva Toftdahl STAVER Heming K 23-39 år 01:24:25 07:14 6 Siren Amelia Seiler Tjalve K 23-39 år 01:26:41 09:30 7 Vilde Tefre OSLO K 23-39 år 01:29:12 12:01 8 Marthe Haavind Rustad IL K 40-44 år 01:29:58 12:47 9 Gina Flugstad Øistuen Etnedal Skilag K 23-39 år 01:30:10 12:59 10 Lisbeth Voll Haugesund IL K 23-39 år 01:30:23 13:12 11 Liv-Janne Øvrebust Team Driv Tren. K 50-54 år 01:31:11 14:00 12 Francesca Bajada OSLO K 23-39 år 01:32:15 15:04 13 Heidi Tamminen Egge Try, Idrettslaget K 40-44 år 01:32:25 15:14 14 Rikke Melstrøm Slåstad IL K 23-39 år 01:33:20 16:09 15 Louise Skak Romerike Ultral.kl K 45-49 år 01:34:05 16:54 16 Anna Grande RENA K 23-39 år 01:35:29 18:18 17 Oddbjørg Stokkeland OSLO K 23-39 år 01:36:11 19:00 18 Marit Øwre-Johnsen Norges Bank K 23-39 år 01:37:19 20:08 19 Marianne Bakken Nydalens Skiklub K 23-39 år 01:38:58 21:47 20 Mona Jøransen K 23-39 år 01:39:32 22:21 Menn 17 km (171 deltagere) 1 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett M 23-39 år 01:03:10 00:00 2 Stian Dahl Sommerseth Tromsø Løpekl. M 23-39 år 01:03:41 00:31 3 Øyvind Heiberg Sundby IK Tjalve M 23-39 år 01:07:01 03:51 4 Espen Kristiansen Gular M 23-39 år 01:09:15 06:05 5 Jonas Hesthaug Eidsdal IL M 23-39 år 01:09:28 06:18 6 Henning Mæhle Sportskl. Vidar M 23-39 år 01:10:44 07:34 7 Nicolas Simonin Bækkelagets SK M 23-39 år 01:12:41 09:31 8 Fabian von Saldern Runer Ntg-L M 17-18 år 01:12:47 09:37 9 Jørgen Jevne OSLO M 23-39 år 01:13:12 10:02 10 Anders Langseth OSLO M 23-39 år 01:13:15 10:05 11 Eirik Næsset Ramtvedt OSLO M 23-39 år 01:13:31 10:21 12 Anders Sønsteby Flaagen Brandbu IF M 23-39 år 01:13:32 10:22 13 Fredrik Haraldseth Koll IL M 23-39 år 01:13:45 10:35 14 Gjermund Midtbø Skarphedin M 23-39 år 01:14:12 11:02 15 Åsmund Sunde Valseth OSLO M 23-39 år 01:14:29 11:19 16 Kristoffer Sælid OSI Langrenn M 23-39 år 01:14:52 11:42 17 Steffen Brufladt Romerike Ultral.kl M 23-39 år 01:15:11 12:01 18 Erlend Brandsnes Moelven IL M 40-44 år 01:15:29 12:19 19 Tor Einar Hulloen Eggedal IL M 23-39 år 01:15:36 12:26 20 Robin Mack.-Robinson Rye Sp.Kl. M 23-39 år 01:16:06 12:56 Kvinner 9 km (25 deltagere) 1 Olivia Opheim ÅL J 15-16 år 47:19 00:00 2 Mari Aarseth Nydalens Skiklub J 15-16 år 47:33 00:14 3 Inger Marit Linvollen OSI Langrenn K 23-39 år 49:37 02:18 4 Birthe Smedsrud Skeid OSLO K 23-39 år 50:04 02:45 5 Maria Aaberge Maria Aaberge K 23-39 år 50:33 03:14 6 Sigrid Fu Skjelbostad OSI Langrenn K 23-39 år 52 04:41 7 Mie Sørensen Jutul K 17-18 år 52:41 05:22 8 Aurora Bjørn Lyn Ski K 21-22 år 54:43 07:24 9 Henriette Batt OSLO K 55-59 år 57:20 10:01 10 Helene Kolnes Soko BIL K 23-39 år 57:26 10:07 Menn 9 km (27 deltagere) 1 Alexander Skjeldal BUL G 15-16 år 40:31 00:00 2 Matej Haulík Vegerunners.Pl M 21-22 år 43:23 02:52 3 Oddbjørn Rundtom BLOMMENHOLM M 45-49 år 45:12 04:41 4 Henrik Sebastian Jensrud Hamar Skiklubb G 13-14 år 45:24 04:53 5 Grim Berg-Hansen OSLO M 40-44 år 46 05:29 6 Jonas Olai Borge VØYENENGA M 40-44 år 46:20 05:49 7 Erik Klev Bergheim LYSAKER M 21-22 år 46:34 06:03 8 Peder Taraldsen Lyn Ski G 13-14 år 46:38 06:07 9 Andreas Løken Taklo OSLO M 23-39 år 47:16 06:45 10 Torkel Ugland OSLO M 23-39 år 48:28 07:57 Jenter 11-12 år 3 km (13 deltagere) 1 Josefina Gustumhaugen Flo OSLO J 11-12 år 12 00:00 2 Mathilde Berdal BUL IL J 11-12 år 12:14 00:14 3 Maria Tøsse Pihlstrøm BUL J 11-12 år 12:19 00:19 Gutter 11-12 år 3 km (11 deltagere) 1 Embrik Nordset Nittedal IL G 11-12 år 11:25 00:00 2 Benjamin P. Wiklund Øyen Fossum IF G 11-12 år 11:40 00:15 3 Jørgen Smedsrud Engebretsen OSLO G 11-12 år 12:01 00:36

ALLE RESULTATER