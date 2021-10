Hausekn Nordberg for 9. gang

- Det var en real fight, sa Anne Margrethe Hausken Nordberg til Simona Aebersold etter Blodslitet i dag.

Da hadde veteranen fra Nydalens SK distansert den sveitsiske VM-løperen med drøye 2 minutter, og løp inn til sin 9. seier i Blodslitet. Med det må hun kunne kalles dronninga av dette langløpet i Fredrikstad, og hun viste seg denne «tittelen» verdi i dag:

- Vi løp egentlig bare sammen i starten av den aller første runden. Da løp vi litt og tittet på hverandre.

Deretter så Hausken Nordberg seg aldri tilbake, og var altså over 2 minutter foran VM-medaljør Aebersold i mål:

- Det er bra nivå på veteranløperne i Norge, sa Aebersold med et smil.

Men Hausken Nordberg ville ikke ha noe snakk om at hun kunne ha VM-nivå inne. Det er i hvert fall hevet over enhver tvil at ingen kan rå på henne når det handler om Blodslitet i Fredrikstad!

Osmoen med seier 2 seire på rad

Etter hvert må en kanskje kunne si det samme om klubbkamerat Jon Aukrust Osmoen. Han var best under forrige Blodslitet – for to år tilbake – og han var best også i dag:

- Det er litt mer følelser rundt å vinne etter et spurtoppgjør, sier han på utfordring om å sette 2019-seieren opp mot dagens.

I 2019 distanserte han årets EM-sprint vinner, Emil Svensk, under et spurtoppgjør, mens karen fra Os i Østerdalen i dag løp mye alene:

- Jeg løp en stund sammen med Sander (Arntzen), og det var bra for konsentrasjonen. Men jeg holdt hodet kaldt også da jeg var alene.

Til slutt ga den ensomme ferden alene i tet en seier på nesten 4 minutter ned til nevnte Sander Arntzen.

Tre suverene juniorseire og et spurtoppgjør

- Jeg begynte «å få det» litt mot slutten. Det var langt, sa Isak Jonsson etter å ha løpt inn til seier i den eldste juniorklassen under dagens Blodslitet i Fredrikstadmarka. Løperen fra Nydalens SK hadde da gjort unna over 100 minutter orientering – stort sett – alene:

- Jeg har løpt bra hele veien, og har bare sett Kornelius (Kriszat-Løvfald) litt i starten.

Nevnte Kornelius Kriszat-Løvfald ble andremann over 4 minutter bak Isak i en noe tynn juniorklasse:

- Det er synd at det er såpass få løpere til start. Jeg var på samling med ski-o landslaget i Oslo denne uken, så derfor var det naturlig å delta også på Blodslitet. Men dette er et så bra arrangement at flere burde delta. Uansett om det er litt seint på sesongen, gjør det ingenting å få en lang og solid økt.

En lang og solid økt ble det på Tina Kalleson, som var eneste fullførende deltaker i eldste juniorklasse for jenter:

- Jeg har fått en fin tur i skogen. På den andre gaflingsrunden løp jeg sammen med jentene i den yngre juniorklassen og det ga meg litt matching, sa hun med et smil etter sin tur i skogen.

Smile gjorde også klubbkamerat Ask Olaussen. Oppsal-løperen avgjorde en tett kamp mot Kasper Bakken Ulseth i sin favør helt mot slutten:

- I starten på sisterunden lå jeg bak og leste kart. I tillegg sørget jeg for å få i meg noe næring. Det gjorde nok at jeg holdt hele veien. Jeg er veldig godt fornøyd, sa unggutten etter dagens seier.

Seier ble det også til Pia Young Vik til tross for krampetendenser siste kilometer:

- Løpet mitt var litt rotete hele veien egentlig, og på slutten fikk jeg også krampe i hamstring. Det var bra jeg slapp å spurte, men jeg er veldig fornøyd med seier, sa hun.

Mathea Gløersen ble nummer 2 og Ragnhild Mathea Helmersen ble nummer 3 i denne klassen.

Kilde: Norsk orientering

Blodslitet

Resultater

D 17-18 E, 12 850 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 1.42.30,

2) Mathea Gløersen, OL Tønsberg og omegn, 1.50.05,

3) Ragnhild Mathea Helmersen, Fet OL, 2.01.10,

4) Linnea Holst, Tyrving IL, 2.01.39,

5) Emma Dåsnes, Vang OL, 2.06.02,

6) Konstanse Moholth, Kongsberg OL, 2.06.24.

D 19-20 E, 13 675 m:

1) Tina Kalleson, Oppsal Orientering, 2.18.04.

D 21-E, 15 350 m:

1) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.50.09,

2) Simona Aebersold, Tampereen Pyrintö, 1.52.18,

3) Kaja Winsnes Nordhagen, Ås-NMBU Orientering, 2.03.22,

4) Sigrid Alexandersen, Nydalens SK, 2.04.56,

5) Idun Kristine Felde Olaussen, Halden SK, 2.13.30,

6) Marion Aebi, Tyrving IL, 2.18.06.

H 17-18E, 14 575 m:

1) Ask Olaussen, Oppsal Orientering, 1.45.33,

2) Kasper Bakken Ulseth, Nydalens SK, 1.45.58,

3) Benjamin Gjone, Sandefjord OK, 1.46.55,

4) Carl Gustav Jongenburger, Sandnes IL (Rogaland), 1.47.01,

5) Eirik Vie Strisland, Fossum IF, 1.47.06,

6) Lars Lien, Gjø-Vard OL, 1.48.20.

H 19-20E, 15 900 m:

1) Isak Jonsson, Nydalens SK, 1.42.50,

2) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 1.47.20,

3) Birk Bell Lysaker, Fana IL, 2.25.55,

4) Sigurd Kvamme, OL Toten-Troll, 3.17.00.

H 21-E, 23 575 m:

1) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 2.27.06,

2) Sander Arntzen, NTNUI, 2.31.05,

3) Anders Felde Olaussen, Bø OL, 2.56.19,

4) Ivar Lundanes, Tyrving IL, 3.03.48,

5) Jack Kosky, Stavanger Orienteringsklubb, 3.21.58,

6) Eirik Ravnan, Stokke IL, 3.51.07.