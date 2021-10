Føret gjennom Nordhagaen tirsdag før mørket falt på. (Foto: Stein Arne Negård)



Våte men fine forhold på asfalten forbi Veldre kirke etter 1 km. (Foto: Stein Arne Negård)



Føret på de første 3,5 km bort til den beryktede Meieribakken og på den siste halvannen kilometeren nedover mot mål var vått men med godt feste på asfalten. I det høyeste og midterste partiet av løypa var det høyst varierende på grusvegen med slaps og snødekt underlag slik at skovalget ikke var helt opplagt.

"Same prochedure as last year"

I likhet med i tre av forrige sesongs seks løp var det Vegard Ølstad Dalberg og Anne Storslett som var første mann og kvinne i mål på den lengste løypa, Nordhagarunden på 9,5 km, med suverene 32.25 og 43.54. Vegards tid er den beste i denne løypa siden Morten Sætha gjorde unna runden på 31.31 i 2018. Den er beste i Nordhagarunden så lenge Kondis har dekke dekket karusellen (siden 2002). Edvard Dahl's rekord fra 1987 lyder forøvrig på 30.11.



Sverre Grønvold fulgte sin klubbkamerat i Ren-Eng på den første kilometeren men måtte slippe før den verste stigningen og kom inn som andremann på 35.32. Snøkut-debutanten Ole Jørgen Lundby knep 3. plassen med 35.55, åtte sekunder foran Over Haugereid.



For øvrig var det flere debutanter å se i feltet og en positiv økning blant de aktive fra 9 i snøværet i fjor til 16 aktive i regnværet i årets premiere. Totalt ble det registrert 73 i mål mot 69 i tilsvarende løp for et år siden.



De ivrigste til å løpe i gang sesongen var på plass i god tid før start. (Foto: Stein Arne Negård)



Ove Haugereid (til v.) og Vegard Ølstad Dalberg var på plass. (Foto: Stein Arne Negård)



Snøkuten 2021-22 er i gang. (Foto: Stein Arne Negård)



Det er ikke dagligdags at Snøkuten fraviker tradisjonene, men fra novemberløpet skjer det en "dramatisk" omlegging.... (Foto: Stein Arne Negård)



Forhåndsomtale:

Samleside for Snøkuten

Snøkuten innbydelse 2021-2022.pdf

Snøkuten 2021-22 på terminlista

De ivrigste til å løpe i gang sesongen var på plass i god tid før start. (Foto: Stein Arne Negård)Forhåndsomtale: Snøkuten følger tradisjonene i sin 43. sesong

Resultater Snøkuten, Nordhagarunden 19.10.2021

Damer

Klasse 25-34 1. Anne Storslett 43.54

2. Thea Kvikstad Jøndal 47.58

3. Tone Lise Johannessen 53.25

Menn

Klasse 16-24 1. Sverre Grønvold 35.32



Klasse 25-34 1. Vegard Ø. Dalberg 32.25

2. Ole Jørgen Lundby 35.55

3. Vegard Ruud 37.53

4. Svein Christian Wedum 39.38

5. Christian Larsen 39.41

6. Rune Pettersen 42.28

7. Espen Storslett 43.29



Klasse 35-49 1. Ove Haugerud 36.03

2. Inge Virum 40.20

3. Miroslaw Baran 42.07



Klasse 60-69 1. Rolf Bakken 42.41