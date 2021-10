Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer, reportasjer og mye annet.



Kilian Jornet er en ener med både løpesko og ski på beina, særlig når løypene blir lange og ferden går i bratte fjell, som de han finner i Måndalen i Romsdal der han har bodd siden 2016. Der lever den verdenskjente spanjolen et mye mer skjerma liv enn det han gjorde mens han bodde i Chamonix i Frankrike.



– Jeg hadde behov for å skjerme meg fra all oppmerksomhet og press fra omgivelsene. Jeg er egentlig en nokså introvert person, forteller han i det eksklusive intervjuet med Kondis.



Så langt har ikke 18 år gamle Ingeborg Østgård slitt med for mye oppmerksomhet sjøl om hun også har registrert økende interesse etter at hun både er blitt europeisk mester for junior og norsk mester for senior på 1500 m.



– Det er bare artig at folk følger med. Fra før har det jo vært en voldsom interesse for vintersport her i Dalsbygda, men nå har folk også blitt mer og mer interessert i friidrett, sier Ingeborg som også er en god langrennsløper, men som virkelig har utmerka seg på løpebanen.



Nora Sanness fra Oslo valgte motsatt: Hun var en lovende løper som tenåring, men valgte å satse på ski, og nå kan hun skilte med topp-ti-plassering fra både U20-VM og senior-NM. Kondis har slått av en prat med den treningsglade jenta som kombinerer satsinga si med krevende medisinstudier.



Mer stoff for de langrennsinteresserte får vi i intervjuet med treneren for det britiske landslaget, Hans Kristian Stadheim. Han gir oss et godt innblikk i den treningsfilosofien som har brakt både britiske Andrew Musgrave og norske Simen Hegstad Krüger til verdenseliten.



Strindheim-trener Bjarne Vad Nilsen kommer med del to av sin fagartikkel om styrketrening for løpere. Her får vi konkrete eksempler på øvelser og hvordan de kan utføres.



Kondis' fast ernæringsspaltist, Ane Korsvold, gir oss et innblikk i hvilke typer karbohydrater kondisjonsutøvere trenger både før, under og etter aktivitet.



Veteranløper Cato Thunes er godt i gang med sitt Mission Possible-prosjekt som handler om å løpe maraton fortere som 60-åring enn som 50-åring. Aller helst vil han under 2.50 når han til neste år fyller 60, og i Oslo fikk han testa seg på halvmaraton. Klokka stansa på 1.26.35, og den spreke sognepresten kunne erklære at han er i rute. Med Sindre Buraas som trener og veileder jager han videre mot enda bedre tider.



I dette nummeret finner du test av terrengsko og omtale av Olaf Tuftes nye bok "Skjerpings". I Ekspertpanelet er temaet denne gang hvordan en kan unngå såre føtter under lange løp. Har du ting du undres på, er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no. Ekspertene vil forsøke å svare deg enten det handler om trening, skader, kosthold, eller det er noe annet idrettsrelatert du lurer på.



I Kondis nummer 7 finner du i tillegg til det nevnte også reportasjer, småstoff og faste spalter som for eksempel "Under lupen", "Annerledesløperen", "Perspektiv" og "Kjendis med Kondis". Vi starter i dette nummeret også opp en ny fast spalte kalt "Min økt". Førstemann ut er Jann Post som forteller om en nøkkeløkt han gjennomfører ca. to uker før han skal være i topp maratonform.

Kilian Jornet har vunnet omtrent det som er å vinne av fjelløp, enten det har handla om løping eller randonee. Den legendariske eventyreren har også foretatt rekordraske turer opp og ned av mange av verdens høyeste fjelltopper. (Foto: Matti Bernitz)