Plasseringsmessig er det nok Runa Skrove Falch som kan håpe på best resultat. I et ikke alt for stort elitefelt er hun utfra persen sin på 2.33.52 ranka som nummer fire. To kenyanske løpere skiller seg klart ut, og så er det mer åpent. Godt mulig kan det komme til nye løpere i elitefeltet - eller at løpere som ikke er seeda inn i eliten blander seg inn i kampen om topplasseringene.



Elite kvinner Bornes Kitur KEN 2.21.26 Stella Barsosio KEN 2.23.36 Nataliya Lehonkova UKR 2.28.58 Runa Skrove Falch NOR 2.33.52 Louise Wiker SWE 2.36.29 Marijke Visser NED debut Jacelyn Gruppen NED 2.52.17



Avstanden fra persen til Runa på 2.33.52 ned til EM-kravet på 2.32.00 er ikke skremmende stor, men veldig mye skal nok klaffe om det skal gå. Et noe lettere mål er å klatre til topps på den norske årsstatistikken som per nå innehas av en annen trønder, Maria Sagnes Wågan, som løp på 2.35.34 i Berlin Marathon.



Sterk motstand for Sondre i Valencia

Startfeltet i Valencia er som vanlig av ypperste merke med kenyanerne Rhonex Kipruto og Philemon Kiplimo som to av favorittene. Sondre Nordstad Moen er imidlertid en av de åtte herreløperne som blir profilert med bilde på arrangørens presentasjon av eliteløperne. Nordmannen har den niende beste persen i feltet der én mann har løpt under 58 minutter, fem under 59 minutter og ni under 60 minutter.

Vurdert ut fra den formen Sondre har vist tidligere i år, skal det mye til for at han skal slå persen på 59.48. Men halvmaratonløpet i Oslo, viste en løper i framgang som løp mer avslappet enn tidligere i sesongen. Kristian Ulriksen i teamet til Sondre skrev i går på Strava at målet til Sondre er å løpe under 60 minutter - mens han sjøl går for sub 68.

Sondre har som best i år løpt på 1.01.42, og det bør i alle fall være ei tid som på en ok dag kan forbedres. Halvmaratonløpet i Valencia bruker Sondre som en del av treninga mot helmaratonløpet samme sted, 5. desember. Det norske årsbeste tilhører Zerei Kbrom Mezngi og er på 1.00.07.



Elitefelt menn 57.49 Rhonex Kipruto KEN 12.10.1999 58.11 Philemon Kiplimo KEN 10.10.1998 58.42 Kelvin Kiptum KEN 02.12.1999 58.48 Abel Kipchumba KEN 03.02.1994 58.57 Felix Kipkoech KEN 01.02.1998 59.04 Muktar Edris ETH 14.01.1994 59.25 Daniel Mateiko KEN 10.01.1998 59.42 Gabriel Geay TAN 10.09.1996 59.48 Sondre Moen NOR 12.01.1991 1.00.06 MAYO Carlos Mayo ESP 18.09.1995



I tillegg til de to norske enerne er det helt sikkert også en del andre sprekinger fra Norge som stiller til start i både Rotterdam og Valencia. Ifølge watchathletics.com skal det være mulig å se streaming av begge løpene.





Kenyanske Rhonex Kipruto som har verdensrekorden på 10 km og 57.49 på halvmaraton, er den største favoritten til å vinne på søndag. (Foto: arrangøren)