Triatlon-utøveren fra Teamtri Vest løp inn til seier på tiden 2:34:40 i Maratonkarusellens løp. Det er spesielt imponerende når vi vet at dette var den første gangen han prøvde seg på maratondistansen. Og tiden er også god på årsstatistikken, det er kun 17 som har løpt fortere på maraton i Norge i år.

Martin kunne etter løpet fortelle at han klarte å holde løpsplanen sin:

– Jeg prøvde å ligge på en kilometertid på rundt 3:40, og det lå jeg på nesten hele veien.

I utgangspunktet er det triatlon han har drevet med, men det er nå en stund siden, nå blir det mest løping og sykling. Men han kan også fortelle at han nå er tilbake etter en skadeperiode:

– Jeg har vært mye skadet de siste to årene, men nå er formen bra. Den har aldri vært bedre, kan han bekrefte.

Det var fint løpsvær med tørre veier og sol da Maratonkarusellen i Bergen hadde sitt løp 23. oktober. Det var også det første løpet etter at smittevernrestriksjonene ble opphevet, så arrangørene hadde premieutdeling i gymsalen på Fana Stadion etter løpet, med servering av kaffe og vafler til deltakerne. Nå var det altså tilbake til opplegget fra før pandemien veltet inn over oss.

På helmaraton ble det altså en klar seier til Martin Karlsen. Han ble etterfulgt av Ketil Monssen og Sjur Ferkingstad.

Beste kvinne på maraton ble Gro Anita Aartun Imsland, foran Annbjørg Haga og Christine Bartz.

På halvmaraton ble det litt tettere mellom de to beste menn, Erlend Jensen og Håvard Berland. Per Christian Eggen Mjøs tok her den tredje pallplassen.

Og blant kvinnene var det ingen som kunne hamle opp med den konkurranseglade Renate Galleberg. Etter henne fulgte så Holmfridur Adalsteinsdottir og Torunn Jensen.



Etter rundt 5 km har Martin Karlsen en klar ledelse på Sjur Ferkingstad.

15 beste menn på helmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1204 Martin Karlsen Teamtri Vest Menn 23-34 2:34:40 2 1210 Ketil Monssen BFG Bergen Løpeklubb Menn 35-39 2:41:57 3 1365 Sjur Ferkingstad Spirit Stavanger Friidrettsklubb Menn 40-44 2:43:58 4 7 Stein Henrik Olaussen Øl og Kondis Menn 35-39 2:52:09 5 1206 Eivind Kvitstein BFG Bergen Løpeklubb Menn 23-34 2:54:12 6 1215 Ole-Jacob Knutsen-Berge STRAUMSGREND Menn 45-49 2:54:22 7 1211 Magne Knudsen Gneist Menn 35-39 2:55:40 8 1224 Paal Andersen Varegg Fleridrett / Framo BIL Menn 55-59 2:57:18 9 1367 Thomas Bucher-Johannessen BUB Bergen Menn 50-54 2:59:05 10 1214 Dorian Mcfarland BUB Bergen Menn 45-49 3:01:17 11 1649 Ole Bjørn Sveen Bergen Politiidrettslag Menn 50-54 3:10:38 12 1223 Morten Waage Omholt BUB Bergen Menn 55-59 3:15:27 13 99 Bjørn Heradstveit BFG Bergen Løpeklubb Menn 50-54 3:17:23 14 1218 Arvid Haugen BFG Bergen Løpeklubb / BFG Bergen Løpeklubb/Norwegian Hull Club Menn 50-54 3:18:03 15 1202 Ole Holgersen Ask Friidrett / Løp Sammen Askøy Menn 23-34 3:23:24



Ketil Monssen avanserte etter hvert opp til en andreplass etter en solid negativ splitt. Her ligger han bak Stein Henrik Olaussen.



Sjur Ferkingstad løper for Spirit Stavanger Friidrettsklubb. Han hadde tatt turen fra Haugesund til Bergen for å delta i Maratonkarusellen. Han kunne her ta med hjem en tredjeplass på maraton.



Etter halvgått løp på maraton var det Christine Bartz som var den fremste kvinnen, men i mål var hun kommet ned på en tredjeplass.

Resultat kvinner helmaraton.

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1240 Gro Anita Aartun Imsland Vindafjord IL / Team Imsland Kvinner 45-49 3:41:24 2 30 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett Kvinner 50-54 3:46:35 3 1235 Christine Bartz Team Trivest/Loddefjordløperne Kvinner 23-34 3:47:18 4 1241 Lise Lithun Gjesdal IL Kvinner 60-64 4:05:31 5 1236 Helene Storsæter TRONDHEIM Kvinner 23-34 4:36:29 6 1238 Henny Rosså Stokke FREKHAUG Kvinner 40-44 5:08:50



Det blir til slutt Gro Anita Aartun Imsland som tar seieren på helmaraton.



Premiepallen kvinner helmaraton: Annbjørg Haga, Gro Anita Aartun Imsland og Christine Bartz.

15 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1378 Renate Galleberg NESTTUN Kvinner 40-44 1:25:05 2 1349 Holmfridur Adalsteinsdottir Trio Kvinner 45-49 1:28:09 3 1338 Torunn Jensen BØNES Kvinner 20-22 1:29:09 4 1337 Hannah Silgjerd Varegg Fleridrett Kvinner 20-22 1:33:50 5 1359 Christina M Linde Varegg Fleridrett Kvinner 50-54 1:36:52 6 1344 Camilla Sagstad FYLLINGSDALEN Kvinner 35-39 1:38:34 7 1343 Leni Økland-Lihaug BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 1:40:06 8 1346 Tone Raaen Bergen Triathlon Club Kvinner 40-44 1:42:55 9 1334 Solveig Gauslaa OSLO Kvinner 18-19 1:45:08 10 1335 Andrea Vespestad BERGEN Kvinner 20-22 1:47:26 11 1354 Gunhild Vatna STORD Kvinner 55-59 1:48:15 12 68 Verena Stegelvik Midthun BFG Bergen Løpeklubb Kvinner 35-39 1:49:01 13 1336 Annie Burkeland TRONDHEIM Kvinner 20-22 1:51:16 14 1350 Mona Tyssøy Rossabø Runners Kvinner 50-54 1:51:42 15 1352 Anne Sissel Skilbrei STORD Kvinner 55-59 1:55:56



Ingen kunne hamle opp med Renate Galleberg på halvmaraton.



Holmfridur Adalsteinsdottir tar andreplassen på halvmaraton.



Erlend Jensen ble vinner av halvmaraton for menn.

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1254 Erlend Jensen BFG Bergen Løpeklubb / Erlend N. Jensen Menn 23-34 1:15:09 2 41 Håvard Berland BFG Bergen Løpeklubb / Bergen Løpeklubb/Equinor Menn 40-44 1:15:26 3 1375 Per Christian Eggen Mjøs Varegg Fleridrett / Løplabbet Menn 23-34 1:18:42 4 1244 Noah Spjeld Martinsen Gneist Menn 16-17 1:19:16 5 1252 Elias Nordal Elias Nordal Menn 23-34 1:20:18 6 1248 Simen Smit Halstenstad Simen Smit Halstenstad / Antibes Beach Club Menn 23-34 1:20:47 7 1292 Torgeir Uberg Nærland Varegg IL Menn 40-44 1:21:27 8 1256 Joakim Kronberg Gjerdrum IL / Joakim Kronberg Menn 23-34 1:21:37 9 1306 Olav Aanestad Godiksen BERGEN Menn 45-49 1:22:47 10 1250 Martin Kvalø Sømna IL Menn 23-34 1:23:06 11 1357 Einar Olsen Sotra Sportsklubb Menn 50-54 1:23:34 12 1291 Kay-Magne Lien Varegg Fleridrett Menn 40-44 1:23:34 13 1274 Bjørn Tore Lavik Bergen Triathlon Club Menn 35-39 1:24:45 14 1379 Arturas Minikauskas Varegg Fleridrett Menn 35-39 1:24:59 15 1377 Alexander Wolff Hyllestad IL Menn 23-34 1:25:26



Håvard Berland med pokalen som bevitner at han tok andreplassen på halvmaraton.



Per Christian Eggen Mjøs.



Morten Hauso kunne endelig holde premieutdelingsseremoni i gymsalen etter løpet, etter at pandemien i lang tid har hindret dette.



Det var litt kjølig om morgenen da helmaraton startet. Inge Asbjørn Haugen finner frem vantene.



Dag Rød Hilland og Christina M Linde kom inn på eksakt samme tid på halvmaraton: 1:36:52

(Se flere bilder i bildekarusellen øverst i artikkelen).